Antena 3 lidera junio y alcanza 20 meses de dominio ante una Telecinco que no remonta y la pausa de La 1 de TVE

Antena 3 (13.5%) alarga su mayor racha histórica de liderazgo y ya alcanza los 20 meses consecutivos. En junio, vuelve a ser la cadena más vista de España igualando su resultado del mes pasado, y pese a ceder dos décimas si se compara con junio de 2022. El canal sigue intratable sobre todo gracias al dominio de su parrilla diaria con sus informativos, Arguiñano, La Ruleta, Sonsoles, Pasapalabra y El Hormiguero. Y sale beneficiada de los cambios de Telecinco en su tarde, lo que también mejora a Amar es para siempre y Pecado original.

Audiencias temporada 22-23 | Antena 3 cierra líder la temporada, la peor para Telecinco y en la que sólo La 1 crece

Más

Pero no sólo “vive” de su day time. En el horario estelar, el prime time, las series turcas han perdido su fuerza de antaño, pero en cuanto falta una competencia fuerte como MasterChef vuelven a rendir, como ha demostrado Hermanos. Además, no fallan ni Tu cara me suena ni Mask Singer. De hecho, la cadena va tan “sobrada” que hasta suspendió la final de su show de famosos enmascarados para emitirla esta próxima semana, ya en julio, y llevarse ese impulso en el nuevo mes.

Telecinco (11%) ya piensa en la siguiente temporada, que tendrá muchos cambios, pero mientras anota el peor junio de su historia. Baja cinco décimas respecto a mayo, y sobre todo cae 2,2 puntos respecto al mismo mes del año pasado, que con 13.2% ya era su peor junio. A la cadena no le han salido bien sus cambios en la tarde con Mía es la venganza y con Así es la vida tras despedirse de Sálvame, con los que tendrá que tener mucha paciencia y confiar en el verano. Supervivientes ha salvado los muebles en prime time, sin que la llegada de Me Resbala aporte mucho optimismo, mientras El Pueblo y Mi casa es la tuya no han rendido bien.

La 1 de TVE (9.7%) no culmina su recuperación. El mes pasado se quedó a una sola décima de volver al doble dígito, y en este cede dos más. Eso sí, respecto a junio de 2022, se sitúa 1,3 puntos por encima, lo que evidencia su crecimiento paulatino. El funcionamiento de sus tardes, sobre todo gracias a La Promesa, El Cazador y Aquí la Tierra; y beneficiándose del fin de Sálvame, permiten a la cadena tener una buena base en la que cimentar su crecimiento. Ahora le queda la mañana (donde ya planifican con Jaime Cantizano, aunque con polémica) y sobre todo la noche, donde la recta final de MasterChef 11 le ha dado un buen balón de oxígeno este mes.

laSexta (6.5%) se beneficia de la mayor convulsión política, tras las elecciones del 28M y con el adelanto electoral al 23J, y crece tres décimas respecto al mes pasado y dos si se compara con junio de 2022. En la cadena sigue destacando su mañana, especialmente con Aruser@s como líder y bien secundado por Al Rojo Vivo, aupado por ese contexto del que también se benefician sus informativos.

Cuatro (5.1%), por su parte, sigue sin dar pie con bola. La cadena de Mediaset sigue estancada aunque mejora cuatro décimas respecto a mayo, en el que igualó su mínimo mensual histórico, y una décima respecto a junio de 2022, que fue el peor junio de su historia. Su parrilla diaria sigue sin darle un impulso, y en prime time tampoco funcionan apuestas como Focus, Maribañez o Mi gran bautizo gipsy, sin que Iker Jiménez con Horizonte ni Cuarto Milenio sean ya referentes con los que salvarse.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS JUNIO 2023: