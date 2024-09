Así marcha en audiencias la tarde, y el duelo de 'TardeAR' e 'Y ahora Sonsoles', tras el primer mes de temporada

La batalla entre La Revuelta y El Hormiguero ha acaparado los titulares de audiencias de las últimas semanas. Apenas se ha hablado de otra cosa desde la noche del 9 de septiembre, la primera en común para el programa de David Broncano y el show Pablo Motos. Desde ese día, lo suyo ha sido una especie de Madrid-Barça diario. Un continuo 'partido del siglo' que ha relegado todo lo demás a un segundo plano, incluido el duelo entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana, que hasta hace unas semanas era el más mediático de toda la parrilla televisiva.

La particular contienda entre ambas ha perdido dicha condición, pero no por ello ha dejado de librarse tarde tras tarde. De hecho, lleva haciéndolo desde el pasado 26 de agosto, que fue cuando la presentadora de Y ahora Sonsoles y su homóloga de TardeAR volvieron de vacaciones. Su regreso marcó el inicio de la temporada 2024/2025, que ahora cumple su primer mes en lo que a la tarde se refiere. Un buen momento para repasar cómo ha comenzado el curso en esta franja a partir de los últimos cambios que en ella se han producido.

Ana Rosa, Sonsoles y 'La Promesa'

Empezamos con ese duelo de magacines entre Y ahora Sonsoles y TardeAR, que ha mantenido en el cómputo general del último mes la misma dinámica que tuvieron el curso pasado. Es decir, que las victorias de Sonsoles han sido más frecuentes que las de Ana Rosa en este periodo de tiempo, aunque la última semana ha sido especialmente favorable para la presentadora de Telecinco.

Para explicar el porqué hay que repasar primero los cambios que uno y otro programa han sufrido esta temporada respecto a la anterior. Para empezar, el magacín de Antena 3 ahora dura una hora más (de 17:00 a 20:00) para ocupar el hueco dejado por Pecado original, y el de Telecinco media hora menos (de 17:30 a 20:00) por la llegada, a finales de julio, de El diario de Jorge a la sobremesa del canal. Por si fuera poco, Y ahora Sonsoles emite publicidad desde el 2 de septiembre, mientras que TardeAR cuenta con un bloque menos de anuncios desde el martes 17.

Estos cambios se han dejado notar en los datos de audiencia. YAS, por ejemplo, completó su primera semana de la temporada alcanzando todos los días el 11% de cuota -incluso llegó al 12% un par de días-. Pero desde que emite publicidad solo lo ha hecho en siete de sus últimas 19 entregas (hasta el jueves 26 de septiembre). En cuanto a TardeAR, bajó del 10% de share en siete de sus primeros 16 programas del curso, casi la mitad. Sin embargo, solo se ha quedado una vez por debajo desde ese listón desde que suprimió una de sus pausas para publicidad. De hecho, suma tres victorias y tres récords de temporada seguidos aprovechando esta circunstancia y temas de actualidad como la muerte de Julián Muñoz, el culebrón del hijo de Carmen Borrego y las fotos de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos.

Audiencias de 'Y ahora Sonsoles' por semanas:

1ª semana (26-30 agosto): 11.9% y 853.000

2ª semana (2-6 septiembre): 10.6% y 792.000

3ª semana (9-13 septiembre): 11.1% y 796.000

4ª semana (16-20 septiembre): 10.9% y 776.000

5ª semana (23-26 septiembre): 10.3% y 735.000

MEDIA: 10.9% y 790.000

Audiencias de 'TardeAR' por semanas:

1ª semana (26-30 agosto): 11% y 774.000

2ª semana (2-6 septiembre): 9.7% y 705.000

3ª semana (9-13 septiembre): 9.6% y 669.000

4ª semana (16-20 septiembre): 10.4% y 721.000

5ª semana (23-26 septiembre): 11.2% y 776.000

MEDIA: 10.4% y 729.000

Como vemos, Y ahora Sonsoles sigue por delante en el dibujo completo, aunque la tendencia empieza a ser favorable para TardeAR. Todo esto, dentro de una contienda un tanto deslucida, ya que las cifras de uno y otro programa no son especialmente boyantes. Sin ir más lejos, el magacín de Ónega es la oferta diaria con menos cuota de Antena 3 (tres puntos menos por semana de lunes a viernes), mientras que el de Quintana ha tenido que reducir su publicidad -eso que tanto criticó a su rival- para empezar a asomar la cabeza.

A YAS le queda el consuelo de estar en Antena 3, una cadena que le aporta tranquilidad porque no necesita su mejor versión para liderar holgadamente las audiencias mensuales (aventaja en más de tres puntos a La 1 en la lucha por septiembre). También puede consolarse TardeAR, que continúa rindiendo por encima de la media de Telecinco (un punto más por semana de lunes a viernes) por mucho que esto, hoy por hoy, no tenga tanto mérito como en épocas pasadas.

Nada de lo dicho hasta ahora ha afectado significativamente a La Promesa, que ha completado este primer mes de la temporada siendo, una vez más, uno de los baluartes de La 1 en audiencias. La serie de época ha promediado en este tiempo un 11.4% de cuota y 844.000 espectadores por semana (hasta el jueves 26), que son 1.7 puntos más de los que ha promediado la cadena pública en el mismo periodo (9.7% de lunes a viernes). De hecho, es la única oferta de tarde junto a Aquí la tierra que supera la media del canal en estos momentos, ya que La Moderna, El Cazador y la recién estrenada Valle Salvaje no pueden decir lo mismo.

Las novedades: 'Valle Salvaje' y los concursos de Cuatro

Valle Salvaje es una de las tres nuevas ofertas que han llegado en este inicio de curso a las tardes, siendo las otras dos las nuevas etapas de Lo sabe, no lo sabe y ¡Boom! (en Cuatro). La serie diaria de época debutó en dicha franja el jueves 19 de septiembre, y desde entonces TVE ha emitido ahí siete capítulos (hasta el jueves 26) con un promedio del 7.6% de share y 520.000 espectadores. Son dos puntos menos que la media del canal, lo que evidencia que, al menos en estos primeros compases de aventura, Valle Salvaje no ha supuesto esa mejora que La 1 busca para el tramo de 18:30 a 19:30 horas, que lleva ya un tiempo en horas bajas.

Lo mismo se puede decir de las otras dos novedades antes mencionadas. Lo sabe, no lo sabe, por ejemplo, únicamente ha promediado un 4% de share y 283.000 televidentes por semana desde que regresó a la tarde de Cuatro (26 de agosto). Y la nueva etapa de ¡Boom!, un 2.8% y 192.000 (desde el 9 de septiembre). Por tanto, los dos concursos están por debajo de la media de Cuatro (5% de lunes a viernes en el último mes), con el agravante de que el de Christian Gálvez no ha logrado mejorar los débiles datos de Tiempo al tiempo, lo que lo deja en una situación delicada.

Afortunadamente para Cuatro, el bajo rendimiento de sus concursos no está perjudicando a Todo es mentira. El programa de Risto Mejide viene rindiendo regularmente por encima del 6% de cuota, lo que hace de él una de las ofertas diarias más fiables de su canal. Su máximo rival, Zapeando, también ronda esa barrera, alternando días en los que la supera con otros que no. Ni el veterano programa ni Más vale tarde cuentan ya con las cifras de antaño, pero el binomio que forman sigue permitiendo que laSexta esté por delante de Cuatro en el global de la tarde, aunque en parte sea por la fragilidad actual del canal de Mediaset.

'Sueños de libertad' y 'El diario de Jorge'

Todo es mentira y Zapeando forman parte de una banda de emisión, la sobremesa, que lidera con holgura Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3 promedia un 12.9% de cuota y 1.145.000 espectadores por semana desde que ejerce de telonero de Y ahora Sonsoles (26 de agosto). Es la única oferta de su franja que llega al doble dígito, lo que deja a las claras su superioridad respecto al resto de contendientes. Y parece que va a seguir siendo así durante un tiempo, pues el serial todavía no ha dado signos de desgaste ocho meses después de su estreno.

Audiencias por semanas de 'Sueños de libertad':

1ª semana (26-30 agosto): 13% y 1.132.000

2ª semana (2-6 septiembre): 12.4% y 1.153.000

3ª semana (9-13 septiembre): 13.1% y 1.168.000

4ª semana (16-20 septiembre): 12.8% y 1.126.000

5ª semana (23-27 septiembre): 13.1% y 1.147.000

MEDIA: 12.9% y 1.145.000

Dos meses son los que lleva El diario de Jorge sufriendo su fuerza. El programa de Telecinco vio la luz el pasado 29 de julio en sustitución de Así es la vida, que a lo largo de su año de emisión no consiguió hacerse un hueco relevante en la parrilla. El formato conducido por Jorge Javier Vázquez va por el mismo camino, pues no solo no ha mejorado las cifras de su predecesor, sino que además las está empeorando. En el último mes ha promediado apenas un 7.2% de cuota y 631.000 espectadores por semana, por lo que atraviesa un momento crítico para Telecinco, que tiene en él uno de los puntos más débiles de su programación, aunque parece agarrarse a su lenta mejora.

Audiencias por semanas de 'El diario de Jorge':

Semana 26-30 agosto: 7.8% y 674.000

Semana 2-6 septiembre: 6.7% y 613.000

Semana 9-13 septiembre: 6.5% y 571.000

Semana 16-20 septiembre: 7.5% y 644.000

Semana 23-27 septiembre: 7.7% y 653.000

MEDIA: 7.2% y 631.000

Entre medias de una oferta y otra se cuela La Moderna. La serie de La 1 se ha estabilizado en torno al 8% de cuota, aunque experimentó picos por encima del 9% entre el 16 y el 20 de septiembre, que fue cuando cerró su segunda temporada y se despidió de su pareja protagonista. Ni esa semana ni las demás ha conseguido alcanzar la media de La 1, por lo que aún sigue en deuda con el canal a nivel de audiencias.

Audiencias de 'La Moderna' por semanas:

1ª semana (26-30 agosto): 8.1% y 633.000

2ª semana (2-6 septiembre): 8.2% y 680.000

3ª semana (9-13 septiembre): 8.2% y 691.000

4ª semana (16-20 septiembre): 9.2% y 758.000

5ª semana (23-27 septiembre): 8.5% y 699.000

MEDIA: 8.4% y 692.000

Por todo esto, la sobremesa es el segundo tramo dentro de la tarde que tiene un líder más destacado. El primero es el tramo de 20:00 a 21:00 horas, donde Pasapalabra continúa sin dar opciones a los demás y erigiéndose como uno de los programas más vistos de la televisión actual. Ahora mismo se mueve alrededor del 16% de cuota y los 1.4 millones de espectadores, que son unos 4-5 puntos más que Reacción en cadena, que aun así es la oferta más vista de la tarde de Telecinco.

Por tanto, el concurso presentado por Roberto Leal también está marcando en este inicio de temporada el techo de la tarde, una franja en la que ahora mismo hay un poco de todo: ofertas veteranas que aguantan el tipo, y otras más novedosas a las que les está costando hacerse un hueco en este tramo tan exigente de la parrilla diaria.