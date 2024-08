Adela González celebra 'Mañaneros' como “anillo al dedo”, y valora 'Ni que fuéramos' y la polémica Broncano-TVE

Adela González se sumará muy pronto al equipo de Mañaneros. El magacín, que acaba de retomar su emisión en La 1 tras ceder su espacio a los Juegos Olímpicos, iniciará en septiembre una nueva etapa con la periodista vasca al frente. González sustituye a Jaime Cantizano, quien, después de un año, ha dejado TVE para centrarse en el micrófono de Onda Cero.

“El programa me va como anillo al dedo porque es lo que siempre he hecho”, afirma. Entrevistada por verTele, la guipuzcoana se muestra “ilusionada” con este encargo que le ha disparado la “adrenalina”. Hace unos días, TVE le dio la bienvenida con todo tipo de honores. ¿Será la nueva 'reina de las mañanas'? “Esos títulos quedan muy bonitos en los titulares, pero yo me dedico a intentar hacer bien mi trabajo”, contesta para demostrar que tiene los pies sobre la tierra.

Desde 2021 no ha parado de sumar proyectos. Tras pasar por Madrid Directo desembarcó en Telecinco, donde presentó Sálvame hasta su cancelación hace poco más de un año. Allí trabajó con María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Belén Esteban, a los que manda sus mejores deseos ahora que han regresado a la pequeña pantalla con Ni que fuéramos Shhh: “Es un equipo muy muy creativo que está sacando de la necesidad virtud”, dice de sus antiguos compañeros.

Ahora, después de pasar por Mediaset y Atresmedia (en laSexta presentó el fugaz Más vale sábado), Adela González aterriza en la cadena pública. Coincidirá con la llegada de David Broncano, que por fin saltará a las noches de La 1 con una nueva versión de La Resistencia tras meses de polémica por su millonario fichaje.

Ella le quita hierro a todas las críticas grandilocuentes, no siempre ajustadas a la realidad. “Broncano es un crack, tendrá invitados muy potentes y nos va a dar contenido (...) En la actualidad de nuestro país surgen polémicas, y en este caso ha surgido con Broncano”, sentencia.

¿Qué sensaciones tienes a falta de casi un mes para tu debut en Mañaneros?

Estoy con esa adrenalina a tope de cuando empiezas un programa nuevo. Estoy con la adrenalina y la ilusión por las nubes, con muchas ganas de empezar, de llegar y ver el equipo, de estar con ellos y ver las dinámicas del programa. Tengo ganas, ilusión y, sobre todo, mucho respeto por la responsabilidad que supone trabajar en Radiotelevisión Española.

¿Cómo te llegó esta oportunidad?

Me llegó una vez que Jaime [Cantizano], al que le deseo lo mejor y le mando un abrazo enorme, decide marchar a Onda Cero a empezar un nuevo proyecto. Pues se ponen en contacto conmigo y me dicen que este es un proyecto que me viene como anillo al dedo. Son varias llamadas las que se producen y, finalmente, tras barajarlo, pues aquí estoy.

¿Tuviste que pensártelo mucho? ¿Qué es lo que más te atraía de ponerte al frente de un formato como este?

El programa me atrae un montón porque es un formato precioso. Mañaneros es un programa muy engrasado y que, como espectadora, transmite muy buen rollo. Lo tiene todo: actualidad, crónica social, política... Todo en un tono muy desenfadado pero a la vez muy vivo, porque tiene todos los medios de RTVE que te permiten estar allá donde ocurre algo. Tenemos a nuestros 'mañanero reporteros', que están en todos los puntos. Y luego que el formato está muy bien montado y Edu Blanco, el director, lo tiene como su niñito y lo cuida al máximo desde el momento de su creación. El programa me encanta y creo que, efectivamente, me va como anillo al dedo, porque es lo que siempre he hecho. Y con las tablas que ahora tengo creo que puedo aportar. También voy a aprender un montón, eso lo tengo claro, porque esta casa tiene unos profesionales brutales. Pero yo voy a aportar lo que soy yo y lo que sé hacer yo.

Después de unos años centrada en Sálvame en el mundo corazón, Mañaneros te va a dar la oportunidad, como decías, de abordar también temas de actualidad política y social. ¿Lo echabas de menos?

Mira, si tú eres periodista y te dedicas a esto, nunca abandonas la actualidad. Y la actualidad incluye política. Yo me leo la prensa, veo y sigo todo, porque me apasiona, porque me gusta, porque me encanta y lo llevo en la sangre. Entonces, ¿qué supone volver? Poder contárselo a la gente, poder ayudar a entender las cosas que pasan, que a veces no son tan sencillas como parecen. Y poder contar con los analistas que lo llevan a cabo en Mañaneros es un lujo también.

Mañaneros te llega meses después de Más vale sábado. ¿Por qué crees que no llegó a funcionar?

Pues no tengo ni idea, porque era un producto maravilloso. Lo tenía todo también. Tenía el ritmo de un programa largo, pero con mucho contenido y muy bien trabajado, muy bien elaborado. Con el gran Boris Izaguirre y también con los colaboradores que, por cierto, con algunos de ellos, como María Eugenia Yagüe y Alberto Guzmán, voy a trabajar ahora de nuevo. Teníamos nuestra parte de cocina, una parte política... No sé, las tardes de los sábados no son sencillas y eso lo sabemos todos. Fue una pena pero fue un formato y un programa precioso por el que estoy muy agradecida a Atresmedia.

¿Tuviste conversaciones para hacer algo más con Atresmedia o se rompió la relación contractual con ellos en ese momento?

No, no, yo seguía siendo muy valorada dentro de la cadena y así me lo han demostrado hasta hoy mismo. O sea, hasta hoy mismo. Y te lo digo con conocimiento de causa. Me desean éxitos y lo mejor, porque al final, más allá de las cadenas, están las personas y yo estoy muy agradecida a Atresmedia.

Vas a ser rostro principal de un programa en la mañana después de varios proyectos compartiendo esta labor. ¿Sientes responsabilidad?

Bueno, la responsabilidad es la de siempre, la de plantarte delante de una cámara. Pero yo creo que también Mañaneros es un programa muy coral y ahí va a estar Alberto Herrera y Miriam Moreno, que ya conocen muy bien los entresijos del programa, los entresijos de la casa, porque llevan aquí casi toda la vida, y eso a mí me da tranquilidad. Me da mucha paz. Y también el resto del equipo, porque este no es un programa en el que hay un presentador que está ahí monopolizando, sino que todo el mundo tiene su momento y su hueco para brillar. Y lo van a hacer, porque así lo han venido haciendo, aportando toda su profesionalidad.

¿Alguna vez soñaste que podías optar a ser 'la nueva reina de las mañanas'?

Esos títulos quedan muy bonitos en los titulares, pero yo a lo que me dedico y me he dedicado siempre es a intentar hacer bien mi trabajo, con mis errores, que, como todo ser humano, también los tengo. Pero yo me preparo para hacer bien mi trabajo, salir a hacer un programa con toda la información y todo bien atadito, y si hay algún fallo o algo, que no se note. Si tu haces eso bien, lo haces con ilusión, lo haces con un equipazo, y lo haces creyéndotelo y disfrutándolo, pues eso traspasa. ¿Que los Mañaneros van a crecer y queremos que crezcan? Pues por supuestísimos, pero eso será fruto de un trabajo muy bien hecho y de un equipo muy bueno.

¿Le has pedido consejo a Jaime Cantizano?

No, pero lo primero que voy a hacer en cuanto termine esta entrevista es pedir su teléfono y charlar con él. Coincidí con él hace tiempo en un evento, pero vamos, ni se me ocurría pensar que yo iba a estar aquí. Le deseo lo mejor, porque es un gran profesional, aquí se le quiere un montón y sé que lo ha disfrutado y que le ha costado. Todos los consejos que me pueda dar serán muy bienvenidos.

¿Mañaneros se va a mantener igual en su estructura o has podido proponer incluso alguna nueva sección?

Yo siempre en todos los sitios voy poquito a poquito, piano piano. Primero tengo que conocer bien el proyecto por dentro y luego podré ir aportando. Pero entrar en un elefante en una cacharrería no es lo mío. Es cierto que Edu Blanco, el director, me ha dicho que está abiertísimo a todas las sugerencias. Pero bueno, primero vamos a ver cómo es el toro y luego ya decidimos qué capote echamos. El entretenimiento, la actualidad, la política, va a seguir siendo lo mismo. Luego ya iremos avanzando alguna cosita nueva, pero de momento spoilers no.

¿Mantendrás a los mismos colaboradores?

Yo creo que los colaboradores y especialistas están muy asentados y sabes que en televisión cuesta hacer caras. Y si tienes caras que funcionan, y especialistas que están aportando ese rigor y esa información, y la gente ya los ha interiorizado como parte del programa y parte suya... Siempre serán bienvenidas nuevas caras, qué voy a decir yo, pero creo que hay un plantel de colaboradores fantástico que se va a mantener.

En ese plantel figuraba hasta hace muy poco tu excompañera de Sálvame Terelu Campos. ¿Te ha felicitado o has podido hablar con ella?

Pues no, la verdad es que he estado con bastante lío de preparación de todo esto, de ir a Berlín, y no he tenido la oportunidad.

Es que tus excompañeros de Sálvame dieron hace unas semanas en Ni que fuéramos Shhh la noticia de que Terelu quería ese puesto como presentadora de Mañaneros...

Sé que esa es una información que dio uno de los Kikos [Hernández o Matamoros], por lo que tendrás que preguntarle a él, porque yo no la conozco. En cualquier caso, no sé, no pasa nada.

¿Qué te parece el trabajo que están haciendo tus excompañeros en Canal Quickie y Ten? ¿Los ves?

Sobre todo, a través de redes sociales, porque al final te saltan las noticias. Es un equipo muy muy creativo que están sacando de la necesidad virtud. Están haciendo un muy buen trabajo. Ellos han trabajado juntos mucho tiempo, son una gran familia y son muy buenos profesionales. Con lo cual, les deseo muchos éxitos y mucho acierto. Todos ellos me han felicitado, me han dado la enhorabuena y solo les puedo desear el bien y les mando un abrazo enorme.

¿Y a ti no se te planteó la opción de trabajar con ellos, de sumarte a Ni que fuéramos Shhh?

Es que yo estaba en Atresmedia haciendo Más vale sábado, por lo que creo que eran cosas incompatibles.

Pero Más vale sábado fue cancelado en diciembre y Ni que fuéramos Shhh se estrenó a mediados de mayo... ¿Seguías en la órbita de Atresmedia?

Sí, sí, sí, exactamente. Yo he tenido contacto con ellos y me puse en contacto con ellos cuando surgió el proyecto para desearles también mucha fuerza y darles la enhorabuena, porque han sido mis compañeros. Y he recibido ahora muchísimos mensajes de ellos, que algunos van a hacer incluso competencia, felicitándome. De todas la cadenas y de todos los equipos con los que he trabajado, o sea que estoy superorgullosa. Y cuando un compañero mío inicia un proyecto nuevo, sólo puedo alegrarme por ellos y desearles lo mejor. Lydia Lozano, que ahora vamos a coincidir de nuevo, fue de las primeritas que me mandó un mensaje.

En Ni que fuéramos Shhh se han quejado en varias ocasiones de que en el resto de cadenas parece que hay una orden de no hacerse eco de las noticias que dan en su programa. Y lo cierto es que no se replican muchas de sus informaciones. ¿Tú vas a intentar cambiar esto?

Yo creo que esta pregunta tendrá que ir más hacia el director de Mañaneros. Al final, es un programa que tiene actualidad y que se hará eco de donde surja la información y la noticia. Pero bueno, yo creo que esa decisión es absolutamente ajena a mí.

Jordi González confirmaba el otro día el interés que ha habido en TVE por fichar a Belén Esteban. ¿Te gustaría tenerla como colaboradora, como ocurre con Lydia Lozano?

Todas las personas que puedan aportar y que hagan crecer Mañaneros serán siempre bienvenidos y bienvenidas. En cada uno de los elementos y de las secciones del programa, actualidad, entretenimiento... Quien pueda ayudar será bienvenida. Y aquí el equipo tiene muy buen ojo, no hay más que verlo.

Tu llegada a TVE coincide con la de David Broncano, ¿te va a dar la oportunidad de replicar por la mañana las entrevistas que haga la noche anterior?

Obviamente Broncano, que es un crack, tendrá invitados muy potentes y nos va a dar contenido, eso ya lo sé yo antes de empezar y de saber de qué va el programa. Además, que está en la casa, ¿qué más vamos a pedir?

O sea que su éxito también es el vuestro, porque va todo de la mano, ¿no?

Correcto, eso es. Y si en algún momento tengo que ir, que cambien las preguntas estas que hacen. [Risas]

Su fichaje ha generado una gran polémica. ¿Entiendes el revuelo generado?

Es que nos gusta mucho hacer titulares y nos gusta mucho un revuelo, eso es así...

Pero lo cierto es que el debate sobre fichaje desencadenó una crisis interna en RTVE, con ceses, dimisiones y un cambio en la presidencia de la Corporación. Más allá de titulares, la realidad es que su llegada ha estado envuelta en polémica...

Bueno, como tantas otras cosas. Al final, en la vida, en la actualidad de nuestro país, surgen polémicas y en este caso ha surgido con Broncano, pero lo importante, para mí, es que está en TVE y que, como decíamos, nos va a dar mucho contenido. Yo con eso soy muy feliz.