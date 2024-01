St. Pedro se compromete con el Benidorm Fest 2024: “No estoy aquí para llevarme a los fans e irme a casa”

St. Pedro es el nombre artístico de Pedro Hernández, un joven tinerfeño que se ha convertido en una de las revelaciones del Benidorm Fest 2024. El canario llega al festival como uno de los favoritos de la segunda semifinal que emite este jueves TVE, en la que luchará por el pase a una final en la que Nebulossa, Angy Fernández, Sofía Coll y Miss Caffeina esperan rivales tras clasificarse en la primera de las contiendas.

Y lo hace con Dos extraños (Cuarteto de cuerdas), un bolero intimista que, tal y como analizamos, destaca entre tanta propuesta comercial, monopolizada por el género pop: “Supongo que para alguien puedo ser el favorito y no me molesta, al revés, es un halago espectacular. Pero yo nunca miré esto como una competición”, cuenta St. Pedro a verTele, recalcando su compromiso con el festival y su deseo de ganar e ir a Eurovisión 2024.

“Yo no estoy aquí para llevarme a los fans e irme a mi casa. Estoy aquí para que se sientan orgullosos”, expresa, insistiendo en que no quiere “aprovecharse del Benidorm Fest”, sino que quiere “sumar y aportar todo lo que pueda” a la causa: “Para mí es hacer un poco de trampas si te presentas simplemente para sacar lo que puedes sacar de aquí y después te vas. Es faltarle el respeto a los eurofans que se lo toman tan en serio y es una parte muy importante de su vida. Qué menos que darles todo lo que tienes”, defiende el artista.

St. Pedro, que ya lo intentó en La Voz, donde llegó a la final de la quinta edición de la mano de Juanes, reflexiona sobre su experiencia en la pequeña pantalla: “Allí me di cuenta de que yo no vine a este mundo para solamente hacer televisión”. Ahora, siete años después, el canario vuelve a la primera línea con una canción que es la punta del iceberg de todo un proyecto en el que intentará acercarse a sus raíces, apostando por la música que le ha acompañado siempre en las islas.

¿Cómo surgió la idea de presentarte al Benidorm Fest? ¿Compusiste Dos extraños pensando en el festival?

Estábamos haciendo un disco que va a salir después del Benidorm Fest y Dos extraños era una de nuestras canciones favoritas. O sea que Dos extraños no nació para Benidorm, aunque me encanta que le estén dando tanto cariño de cara al festival. Y la decisión de presentarme fue porque esta es una de esas oportunidades que se te ponen delante y dices: “No perdemos nada, vamos a probar y ya”.

Este año, parece que muchos de los candidatos lo han apostado todo al hit, ¿por qué te decantaste por esta canción y no por otra más comercial?

Porque para mí la verdad es que no hay otra cosa. Yo nunca hago música pensando en cómo la va a recibir la gente, sino que hago música desde dentro, desde lo que me sale sin pensar en los estímulos externos. Ni en lo que está sonando, ni en lo que puede funcionar mejor... Eso no es en lo que pienso cuando hago música.

¿Crees que el tener la canción más diferente frente a tanto 'uptempo' te ha beneficiado para destacar entre el resto de candidaturas?

Creo que destaca por el simple hecho de que sonoramente llama un poco más la atención, porque se sale un poco de la norma de lo que estamos acostumbrados a oír. Pero ver eso en concreto como un beneficio... no lo sé. Si la gente siente la canción y conecta con la canción, sí. Si te llama la atención y no es para bien, pues supongo que no.

En este caso es para bien, ya que estás entre las mejores valoradas y entre las más escuchadas también. ¿Te gusta la etiqueta de favorito?

Si es de verdad que soy el favorito de la gente, todo bien. Supongo que para alguien puedo ser el favorito y no me molesta, al revés, es un halago espectacular. Pero yo nunca miré esto como una competición. Es decir, aquí gana quien la gente decide que gana y va a Malmo quien decide la gente que va a Malmo. Nosotros solo tenemos que preocuparnos de hacer cada uno lo suyo y listo.

O sea que lo de ser 'favorito' no es algo que te ponga presión...

Para nada, yo estoy disfrutando un montón del camino, estoy recibiendo el cariño de la gente, que lo agradezco muchísimo. Y poco más... Estoy ensayando y trabajando, no estoy muy pendiente de esas cosas.

¿Qué feedback estás recibiendo del publico eurofán?

Un montón de cariño. Muchos memes también. [Risas] Hay muchos tuits y se agradece. Es entretenido, porque me encanta que la gente, hasta cuando no le gusto, argumenta por qué. Y no siento que por ello me esté faltando nadie, ni yendo a malas... Está siendo todo superchill y me encanta. El público eurofán también va madurando con los años y con las ediciones.

Recibes bien las críticas constructivas, ¿no?

¡Claro! A mí me encanta recibir las opiniones de la gente sobre lo que hago. Sobre todo eso, cuando son fundadas, cuando son de alguien que se lo pensó y tiene su propio criterio sin estar pendiente de lo que dice nadie más. Esto te puede gustar o no te puede gustar, pero me encanta que tengas tu propio criterio.

El público eurofán también va madurando con los años y con las ediciones St. Pedro

Hay quien dice con tu canción aquello de “esto no se entenderá en Europa”. ¿Qué opinas al respecto?

Que no me importa. Mientras lo entienda cada uno en su casa, a mí lo que piensen en Europa, como canario, me importa bastante poco. Es decir, se agradece el cariño, pero no hago nada pensando en Europa. Lo hago pensando en Canarias y lo hago desde Canarias, por Canarias y para Canarias.

Otros dicen que se puede dar un 'efecto Salvador Sobral'. ¿Te gusta la comparación?

Sí, es muy halagüeña la comparación y se agradece muchísimo. Pero sí es verdad que el fado no tiene nada que ver con el bolero, que su personaje y el mío tampoco tienen nada que ver. Pero entiendo la relación que hace la gente, son canciones lentas y es normal. Lo que han tenido en los últimos años es lo único a lo que se pueden agarrar para compararlo.

Chanel presentó en el escenario del Benidorm Fest una versión distinta (con el dancebreak) a la que se publicó cuando salieron las canciones. ¿Tu canción será la misma o habrá alguna variación?

No, lo mío es lo mismo. Exactamente lo mismo.

No hay sorpresas preparadas en relación a la música entonces, ¿no?

Más allá de la puesta en escena no. La música es la que es, que es la que a la gente le está gustando. Cuando algo funciona, no lo cambies.

¿Te has estado preparando vocalmente para el festival?

No más allá de lo que hago normalmente, que es cuidarme. No salir de fiesta por la noche a La Laguna, que eso es estar malo al día siguiente seguro... [Risas]. Pisar también Madrid lo menos posible, también te lo digo, yo que soy de Tejina y aquí está siempre bien el tiempo.... Y poco más. Cuidarme, ensayar mucho y con eso la voz se me mantiene, porque tampoco quiero quemarme.

¿Con quién estás trabajando en tu puesta en escena? ¿Quién es tu escenógrafo o escenógrafa?

No lo quiero desvelar, porque va a ser una sorpresa guay de la que hablar después del Benidorm Fest. Es una gente que nunca ha hecho puestas en escena, ni nada. Estamos trayendo a alguien nuevo y quiero presentarlos en condiciones. Déjame crearle un poquito de 'hype' a los chicos...

Sé que no puedes desvelar nada pero, ¿cómo definirías esa puesta en escena?

Emocionante, es emocionante. Es para lo que estamos trabajando, para que sea emocionante.

Hace unos días lanzaste el videoclip de Dos Extraños. ¿Será un adelanto de tu puesta en escena en el festival?

El videoclip es la mejor pieza audiovisual que podíamos hacer, estoy muy orgulloso. Y la presentación de Benidorm va a ser la mejor presentación que podemos hacer. Hay cositas que tienen que ver, que están relacionadas, pero no puedo decir nada más.

¿Por qué el videoclip no se grabó en Canarias, como el visualizer de la canción?

Pues ahí quise diferir un poco. Porque como esto no es para mi disco, que es lo que es 100% Canarias, no quise hacer el videoclip en Canarias. Aunque te digo que la localización tiene mucho que ver, conseguimos una localización espectacular en Barcelona y había que aprovecharlo. Básicamente es para que haya correlación con el disco, que sí va a ser todo lo que hagamos en Canarias. Esto, como es para el Benidorm Fest, decidimos hacerlo de otra forma.

¿Por qué lanzaste el videoclip antes de Benidorm y no te lo guardaste como baza si finalmente ganas y eres el representante de España para Eurovisión?

Pues también es una forma de decirle a la gente que yo no estoy aquí para llevarme a los fans e irme a mi casa. Estoy aquí para que se sientan orgullosos. Es decir, es una prueba de buena fe, de que no quiero aprovecharme del Benidorm Fest, sino que quiero sumar y aportar todo lo que pueda. Lo hago por los eurofans, no lo hago por mi carrera. ¿Que me está viniendo muy bien para mi carrera? Sí, pero no lo hago por eso.

Has insistido mucho en eso, en que no estás usando esto como trampolín, sino que tienes ilusión por ganar e ir a Eurovisión...

Sí, es que para mí es hacer un poco de trampas si te presentas simplemente para sacar lo que puedes sacar de aquí y después te vas. Es faltarle el respeto a los eurofans que se lo toman tan en serio y es una parte muy importante de su vida. Qué menos que darles todo lo que tienes.

En 'La Voz' me di cuenta de que yo no vine a este mundo para solamente hacer televisión St. Pedro

Es tu segunda experiencia en televisión tras La Voz y dijiste en una entrevista que, después de aquello, “una y no más Santo Tomás”, ¿por qué?

A ver, fue una muy buena experiencia, lo que pasa es que me di cuenta de que yo no vine a este mundo para solamente hacer televisión. Teniendo en cuenta eso, es lo que dije.

¿Tuviste contacto con Juanes, tu coach, tras el programa? ¿Te abrió puertas?

Sí, claro. Él me ayudó un montón a llegar a Miami, la verdad. Ya después los caminos se separaron un poquito más, porque él como artista tiene muchísimo que hacer y muchas energías que invertir en su propio proyecto, pero me ayudó a echar a andar.

Has dicho que la tele te ayuda mucho a crecer si te lo tomas de la forma adecuada. ¿Tú te lo tomaste entonces de esa forma adecuada o es algo que has aprendido con el tiempo?

Aquello me enseñó a trabajar en grupos grandes, porque tienes que estar en un sitio cada vez, facilitando el trabajo de los demás, sin tener que hacer más que hacer lo tuyo. Eso es algo muy importante que aprender. Aprendes a relativizar todo, a no creer que todo lo que te dicen es una oportunidad brutal, porque bajo los ojos de alguien puede serlo, pero a lo mejor para lo que a ti te interesa no. No sé, hay muchas cosas. Coges calle, como dicen, haciendo televisión. Eso es lo que me llevo, junto a toda la gente que conocí, que a día de hoy siguen con nosotros muchos de ellos.

Sacas disco en febrero, ¿pase lo que pase? ¿O se puede retrasar si eres elegido para representar a España en Eurovisión?

Pase lo que pase, esto es pase lo que pase. Estoy dando todo lo que tengo para hacerlo bien en el caso de tener que ir a Eurovisión pero tampoco puedo dejarme ir tanto con el disco, que es lo que necesito sacar. Ir a Benidorm obviamente va a perjudicar un poco a mi disco, porque no voy a poder hacer toda la promoción para el disco como quisiera, pero si es el precio a pagar, lo pago con gusto.

¿Quiénes han sido tus referentes musicales en este nuevo álbum?

Los clásicos, los que sonaban en casa de tus padres, o tus abuelos. Esos son mis referentes, los que bailábamos en las verbenas.

En este nuevo trabajo hay una vocación clara por ahondar en tus orígenes...

No es algo que estuviese intentando, sino que lo necesitaba y no lo sabía hasta que lo probé.