Bustamante defiende su victoria en 'Tu cara me suena' frente al 'favorito' Raoul: “Yo también hice un grandísimo trabajo”

David Bustamante se proclamó el pasado viernes ganador de la undécima edición de Tu cara me suena. El cantante, que puso el broche de oro a su andadura en el programa de Antena 3 con una gran imitación de Antonio Molina, se impuso con claridad en la votación final a Raoul Vázquez y Julia Medina, quienes completaron un podio con pleno extriunfitos.

El cántabro doblegó al joven catalán, el gran favorito que se mantuvo en primera posición de la clasificación general durante toda la temporada, y a la artista andaluza, la concursante que más galas ganadas acumuló durante toda la entrega. Y aunque Bustamante, como analizamos, era también merecidamente uno de los candidatos a la victoria, su triunfo despertó cierto recelo entre los seguidores más acérrimos de Raoul.

“Creo que son muchísimos años de carrera y que yo también hice un grandísimo trabajo. Yo entiendo perfectamente a los fans de Raoul, porque ha sido un grandísimo imitador”, defiende David Bustamante a verTele antes de revindicar la “responsabilidad” que tienen los cantantes que concursan en Tu cara me suena frente a otros perfiles de participantes. “Tenemos mucha más presión añadida”, dice, descartando que por este hecho tengan más ventaja en el concurso. Recordemos que salvo en la sexta edición, la del actor Miquel Fernández, las otras diez temporadas del talent han sido conquistadas por un cantante.

“Yo tengo una técnica trabajada durante toda mi vida para conseguir cantar de una manera, y de repente, te quitan todas tus armas y te mandan a la guerra con un tenedor de plástico”, reflexiona el artista, que reconoce que su “color de voz” es más difícil de “esconder”. “Pero creedme, que el trabajo ha sido arduo”, reivindica, agradecido del cariño que ha recibido siempre por parte del público. “Ver que después de 23 años de carrera la gente me sigue apoyando y queriendo de la manera que lo hace, es la bomba”.

¿Qué fue lo primero que pensaste al escuchar tu nombre como ganador?

Fue muy emocionante, por muchas razones. Son más de tres meses en los que estás semanalmente poniéndote a prueba, al límite, imitando, disfrutando, sintiendo emociones varias... Y ver un final tan dulce, viendo que la mitad de los votos me eligieron a mí, ver que después de 23 años de carrera la gente me sigue apoyando y queriendo de la manera que lo hace, es la bomba. Todavía estoy flotando y estoy muy muy agradecido.

Muchos espectadores veían como favorito Raoul. ¿Por qué crees que el público se acabó decantando por ti?

Bueno, yo creo que también son muchísimos años de carrera y que yo también hice un grandísimo trabajo. Yo entiendo perfectamente a los fans de Raoul, porque ha sido un grandísimo imitador. Lo que intento explicar muchas veces es que mi voz es muy muy reconocible, entonces puede parecer que mi imitación no es tan fidedigna. Pero si yo cambio automáticamente en medio de la canción, y empiezo a cantar como lo hago yo, verían la diferencia. Para alguien que la gente tiene en su cabeza mi color de voz y mi manera de cantar es más difícil esconderme o enmascararme. Pero creedme, que el trabajo ha sido arduo.

Sin embargo, hay mucha gente cree que en Tu cara me suena los cantantes lo tenéis más fácil. De hecho, salvo en una edición, en la sexta de Miquel Fernández, de resto han ganado 10 cantantes...

Imagínate para mí tener que hacer a Sabina.... Es totalmente diferente. Y, además, yo siempre tengo que tener mucho cuidado, porque a veces he estado al límite de poder lesionarme. Yo tengo una técnica trabajada durante toda mi vida para conseguir cantar de una manera, y de repente, te quitan todas tus armas y te mandan a la guerra con un tenedor de plástico. Es muy muy difícil. Por otro lado, es que te expones y tienes mucha más responsabilidad. No puedes ir ahí a desafinar y a hacer cosas raras. Tenemos mucha más presión añadida.

¿Con qué imitación sentiste más ese peligro de lesionarte?

Hay cantantes con voces aireadas, como las de Turizo, que raspas mucho y que la voz se queja. Pero también cuando tienes que hacer un Sabina, o un Estopa. Son voces donde me tengo que romper y es algo totalmente diferente a lo que yo normalmente hago. Hay que tener muchísimo cuidado y encontrar la manera para que se parezca y no hacerse daño.

Has insistido mucho estos días en que el mayor premio es sentir el cariño de la gente. ¿En algún momento de tu carrera dudaste de él o creíste haberlo perdido?

No, nunca, porque durante toda mi carrera, en cada proyecto que he hecho la gente ha estado ahí. Vengo de hacer un musical, que es la primera vez que actuaba e interpretaba, y he tenido tres años el teatro lleno. Eso es la mayor de las pruebas de que mi carrera está sana y lo noto en el día a día, en cada proyecto o en cada tele. Antes recordaba con mi hermano que, haciendo un recuento de todos los programas que he hecho, es que he estado en el podio en todos. Y haciendo cosas muy diferentes. Ha sido brutal y muy divertido, a mí es que me gusta mucho hacer tele. Creo que es totalmente compatible con mi carrera musical y disfruto mucho de estas aventuras.

Ha sido muy emocionante para Chenoa sentir que la gente me quiere como ella me quiere David Bustamante

¿Cómo ha sido rubricar esta victoria ante los ojos de Chenoa?

Ha sido muy bonito, porque hay mucha conexión. A mi hermana Laura la amo, y ella a mí. Nos queremos muchísimo y ella sabe lo duro que es y lo mucho que llevo trabajando durante toda mi vida. Entonces, ella sentir que la gente me quiere como ella me quiere pues ha sido muy emocionante.

Ha sido en el mismo plató en el que “naciste” televisivamente en OT 1 hace casi 23 años, con la misma productora, con Chenoa en el jurado... ¿Sientes que ha sido una suerte de justicia poética?

Oye, pues sí, aunque también me sentí ganador de aquella. Y fíjate tú 23 años después dónde estamos. Es increíble lo que tiene ese plató. Yo cuando entro allí sigo sintiendo un cosquilleo y me vuelve todo, porque fue donde me cambió la vida. Ese plató tiene una energía que me puede. Ha sido muy emocionante ver todo, los pasillos y los camerinos por donde iba cuando tenía 19 años, con esa ilusión y esas ganas de empezar una carrera musical. Volver y que las cosas sigan yendo así de bien ha sido muy bonito.

¿Qué imitación de las que hiciste te costó más afrontar?

Había cosas muy difíciles, como Marifé de Triana, o como los artistas urbanos a los que no conozco tanto. Para mí, cantar Nino Bravo, Camilo Sesto o Antonio Molina, pese a lo difícil que es, me cuesta menos que aquellas cosas que se alejan más de mí.

¿Y la que más disfrutaste?

La que más disfruté, por el resultado, la de Joaquín Sabina. Pero a nivel de cantar y es la que más veces he visto, ha habido varias como Nino Bravo o Marc Anthony que también, pero la de Camilo Sesto para mí es una de las favoritas.

¿Qué aprendizaje te llevas de esta experiencia de Tu cara me suena?

Ha sido una escuela de canto brutal. He aprendido nuevos planos vocales para defenderme o para hacer colores de voz diferentes, a la hora en la que vaya a grabar un siguiente disco o para experimentar. Y a unos compañeros y una familia brutal. De hecho, cuando acabó la final nos fuimos todos de casa rural a disfrutar y a celebrar. Son gente maravillosa, muy profesional, con mucho talento. Hemos tenido la suerte de estar en el mejor de los grupos que me podía haber tocado.

Eso ha traspasado la pantalla, que se ha creado una familia entre los concursantes...

Totalmente. De hecho, lo más duro del programa ha sido levantarme hoy lunes. (Risas).

¿Cuál de tus compañeros te ha sorprendido más?

Pues no sé... Es que todos. Raoul es buenísimo, Julia, Lago, Bonet, Supremme... ¡Es que ojo! Creo que ha habido un nivel de galas y un nivel de casting muy top.

He hecho de todo en televisión y me gustaría seguir probando nuevos formatos David Bustamante

¿Sientes que se ha sido un poco injusto en las valoraciones a concursantes como Miguel Lago y Juanra Bonet? ¿Crees que han merecido un poco más dentro del concurso?

Bueno, claro, pero les estamos superagradecidos, igual que a Valeria Ros. Ojo el peso cómico del programa que han llevado todos estos, ¿eh? Es que también es eso. No sólo es hacer una imitación. El éxito de este programa es que tiene muchos matices. Y yo creo que todos somos ganadores, creo que todos podríamos haber ganado. Todas las piezas del puzzle son importantes para completarlo.

Has dicho en una entrevista que naciste de la televisión y que ahí debes seguir. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Cuál te gustaría que fuese el próximo reto?

He hecho de todo y me gustaría seguir probando nuevos formatos. Me atrevo a todo y creo que lo he demostrado. Lo que venga lo estudiaremos y haremos cosas.