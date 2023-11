Jesús Vázquez, firme en Mediaset: “Aquí sigo. Será que doy pocos problemas a mis jefes e intento ser buen compañero”

“Siempre he sentido que esta es mi casa. Adónde voy a ir si todo lo que me apetece hacer lo tengo aquí”. Así de claro es Jesús Vázquez al hablar de Mediaset España. Aunque tuvo escarceos con Antena 3 y las autonómicas en la segunda mitad de los noventa, Telecinco (y Cuatro, en su defecto) ha sido la casa del presentador gallego desde que comenzase su carrera televisiva. Una carrera a la que se suma ahora Desnudos por la vida.

Con ¡Allá tú! pendiente de lanzar su segunda remesa de entregas, y con Bailando con las estrellas en el horizonte, Vázquez se pone a los mandos de este docurreality producido por Secuoya que adapta el formato británico The Real Full Monty, en el que deberán aprender a realizar complejos números de striptease. Eso sí, por una buena causa: concienciar sobre la importancia de detección del cáncer de mama y próstata, a través de la pérdida del miedo a la exposición.

Samanta Villar, Pablo Carbonell, Nicolás Coronado, Bosco Martínez-Bordiú, Damián Quintero, Ramón Freixa, Marisa Jara, Soraya Arnelas, Laura Matamoros, Anabel Pantoja, Cristóbal Soria y Jenny Llada conforman el casting de este programa, que busca enseñar que “todos los cuerpos son buenos” y donde “aunque el objetivo no era buscar el conflicto, lo ha habido”, apunta el maestro de ceremonias.

Este, con contrato de larga duración con Mediaset, exhibe al hablar su fidelidad con el grupo. Ya cuando estrenó el remodelado ¡Allá tú! fue claro al manifestar que no había “tenido ninguna tentación de buscar cosas en otros sitios”. Ahora, se muestra reforzado en esta nueva etapa, en pleno proceso de cambio de ciclo. “He tenido la inmensa suerte de que Mediaset ha ido adquiriendo todos los formatos que yo he querido hacer”, asegura. “Había miles de formatos que yo veía fuera y pensaba que, si los presentara, ya me podría retirar. De momento, aquí sigo. Será también porque doy pocos problemas a mis jefes e intento ser buen compañero”.

Según se nos ha adelantado, al final te desnudas con ellos, ¿les ha costado convencerte o te daba envidia?

No, envidia no (ríe). No es esa la palabra. Fue por empatía, por simpatía, por cariño y por agradecimiento, porque ellos han sido muy generosos. Lo diré una y otra vez: no es lo mismo cambiarte en el vestuario del gimnasio o estar en la playa en bañador o en topless, que subirte a un escenario con un montón de gente y despelotarte. Y hacerlo sincronizando una coreografía y quitándote la ropa con gracia. Todo eso al mismo tiempo cuando, como les pasa a algunos, no tienes ni puñetera idea de dar dos pasos seguidos. Para ellos ha sido un desafío muy grande. Si te pones un tanga, hace gracia; si te pones un tanga, te subes a un escenario y todo el mundo mira qué hay debajo del tanga, eso ya no tiene ninguna gracia.

Me causó tanta admiración esa valentía que, al acabar la jornada de grabación, les dije: 'ahora el que se va a desnudar soy yo'.

¿Qué ha costado más, que se quitaran la ropa o que se desnudaran por dentro?

Desde el principio les rodeamos de cariño, les arropamos para que se sintieran bien aunque las situaciones fueran incómodas, y eso ha hecho que al hablar del cáncer, como todos conocemos alguna historia que nos ha arañado el corazón, saliera con mucha facilidad la parte emocional. Creo que lo más difícil ha sido que aprendieran a bailar y a desnudarse con gracia.

El perfil de los concursantes es muy diverso y hay gente con cuerpos no normativos y personas de diversas edades.

Tenemos desde chavales como Bosco o Nicolás, que son críos, hasta gente de 70 años. Y tenemos cuerpos como el de Damián, que es una escultura griega, y otros como el de Pablo, que él mismo aplaude su cuerpo sin pudor. Lo que enseña el programa es que todos los cuerpos son buenos y tenemos que estar con el cuerpo que tengamos. Si te apetece cuidarte o eres deportista, pues está muy bien; si no, no pasa nada.

Dices que esto es algo totalmente diferente a lo que has hecho en los últimos 33 años. ¿Qué tiene de novedoso?

Mezcla muchas cosas: televisión y realidad, tiene compromiso social, humor, espectáculo, emoción, diversión y la superación de un reto. Juntar todo eso en un programa, ha sido totalmente nuevo para mí. Luego volveré a hacer otras cosas y me hará mucha ilusión: ahora volvemos a grabar ¡Allá tú! y se ha desvelado que vamos a bailar en un talent más clásico [se refiere a Bailando con las estrellas, tal y como adelantó en exclusiva verTele].

Estás en el centro de todos los formatos de TV internacionales que se traen a España...

De todos, no. También los hacen algunos compañeros en otras cadenas. Sí he hecho muchos porque llevo muchos años y porque he tenido la inmensa suerte de que Mediaset ha ido adquiriendo todos los formatos que yo he querido hacer. Esto lo cuento porque es un regalo de la vida.

Cuando vi la primera vez Operación Triunfo me di cabezazos contra las paredes porque lo hacía TVE y dije: '¡coño! ¿por qué no lo habremos comprado nosotros? ¡este es mi programa!'. A los cuatro o cinco años lo compró Telecinco. La Voz, Supervivientes... había miles de formatos que yo veía fuera y pensaba que, si los presentara, ya me podría retirar. De momento, aquí sigo. Será también porque doy pocos problemas a mis jefes e intento ser buen compañero.

Algunos de estos programas han tenido una segunda vida en otras cadenas, ¿nunca has tenido la tentación de acompañarlos?

Si te digo la verdad, no. La gente cree que yo he estado aquí [en Mediaset] los 33 años, pero tuve unos poquitos años en los que me fui a hacer teatro, esas tontunas de la juventud porque no me quería encasillar, y luego me di un paseo por las cadenas autonómicas para hacer programas muy divertidos como Gente con chispa. Me lo pasé muy bien pero, cuando Telecinco me llamó para volver, volví. Siempre he sentido que esta es mi casa. A dónde voy a ir si todo lo que me apetece hacer lo tengo aquí.

¿Cómo reaccionaste cuando te llegó un proyecto con este nombre: 'Desnudos por la vida'?

Al principio, con un poco de susto, pero cuando me dijeron que había famosos de distintos ámbitos que tenían que hacer un Full Monty para luchar contra el cáncer, dije: 'ya está, no me contéis nada más'. No me costó decidirme. Pensé qué podría ser algo así como aquellos que se desnudaban en una isla y convivían, o como Aventuras en pelotas... Eso no me hubiera gustado tanto, con todo el respeto, pero esto me gustó mucho.

Fuiste el primer hombre que se desnudó en Interviú.

Fui el primero y lo hice por una buena causa. Les pedí mucha pasta y me la dieron. Tuvo mucho éxito y destiné todo el importe íntegro de lo que me pagaron a ACNUR, de la que soy embajador, para proyectos que se estaban haciendo en los campos de refugiados en Somalia. Estábamos haciendo escuelas y necesitábamos pasta porque la situación era muy dramática. No se ha resuelto la situación en la frontera de Somalia con Kenia y no se va a resolver porque Somalia es un estado fracasado. Cientos de miles de personas malviven en el desierto. Me hice el desnudo, llegó el dinero e hicimos las escuelas. A veces, desnudarse es maravilloso.

¿Qué concursante nos va a sorprender más?

Todos un poco. Cambiarán los estereotipos que se han formado sobre personas como Laura o Anabel, perseguidas por la polémica o en programas donde se discute mucho. Aquí se va a ver a otras personas porque no se discute. Esto no es el mundo de 'luz y de color' de Marisol, hay momentos complicados en los que se enfadan o se vienen abajo, y aunque no sea nuestro objetivo sacar el conflicto, lo ha habido. Si juntas a 12 personas para que convivan experiencias límite, por algún lado saltan. Eso lo vamos a enseñar poco, pero veremos que la convivencia a veces es difícil.

¿Conoces la palabra 'descanso'?

Sí, me organizo. En cuanto acabe todo, que aún me queda, me iré a la Antártida. Ahora hay bastantes barcos que hacen la ruta y voy a recibir el año allí porque la cosa se está poniendo muy mal con el cambio climático y ya está dejando de ser lo que era. Es un sitio que no me quiero morir sin ver.

En estos 33 años has vivido muchas etapas en Mediaset, ¿cómo ves la actual en la que le está costando a Telecinco encontrar su hueco?

Estas decisiones son siempre difíciles y han sido muy valientes. Ahora toca remar y no hay otra. Hay que luchar y ser optimista, tener ganas y ánimos, hay que buscar ideas por el mundo y probar cosas. Tenemos mucha confianza en que encontraremos esta nueva senda después de la anterior etapa. La tele es así, tiene momentos de cambio que hay que vivir con fuerza y optimismo.