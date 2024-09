Jorge Ponce y el éxito de 'La Revuelta' en TVE: “Más que transgresores, somos adolescentes con humor tonto”

A Jorge Ponce se le ha puesto cara de detective privado. Hace 6 o 7 años que el humorista fue estafado por un hombre que le sisó 20 euros en plena calle. En principio, parecía una simple anécdota sin mayor trascendencia, pero no tardó en descubrir que este tipo también había engañado a otros compañeros del mundo del espectáculo, entre ellos Andreu Buenafuente, Miguel Rellán, Carlos Areces, Berto Romero, Kira Miró y Joaquín Reyes.

Ponce comenzó a tirar del hilo. Se había obsesionado con esta historia y quería grabar un documental sobre aquel cuentista que le hizo sacar la billetera. Pero no quería hacer el típico documental con gente seria y sobre cosas serias. Como el humor estaba muy presente en todo este asunto, a Ponce se le ocurrió preparar un true crime de comedia con la ayuda de Javier Valera. Así nació Medina: El estafador de famosos, que próximamente estará disponible en Amazon Prime Video.

Mientras tanto, el malagueño sigue acudiendo cada día al plató de La Resistencia, remodelado porque ahora el programa David Broncano se llama La Revuelta y se emite en La 1 de TVE, no en Movistar Plus+.

Su traslado a la cadena pública ha sido más que sonado. En los medios de comunicación conservadores les han acusado de ser una marioneta de Pedro Sánchez para acabar con El Hormiguero de Pablo Motos. “No entendemos que se haga esto con un programa de entretenimiento, como si fuera una cuestión de Estado o una guerra contra alguien”, contesta Ponce en conversación con varios medios, entre ellos verTele, durante el reciente FesTVal de Vitoria.

Los datos de audiencia avalan el cambio. En sus primeros días de emisión, La Revuelta ha plantado cara a las hormigas de Antena 3 con un ajustadísimo duelo que incluso ha ganado dos veces.

Con la polémica como telón de fondo, Ponce y sus compañeros trabajan cada noche para hacer un “programa muy divertido” que se ha tenido que adaptar a su nueva casa y a su nuevo horario, más expuesto a la infancia.

Él se lo toma como una reto: “Este año va a ser la fiesta del eufemismo, y eso me parece estimulante”, comenta el cómico, convencido de que los chistes de La Revuelta no son para tanto: “Quien ha visto el programa sabe que somos adolescentes con humor tonto de pura diversión, más que transgresores”.

¿De qué manera llegáis a encontrar tantas víctimas de Antonio Medina 'El estafador de famosos'?

Fue cuando todavía no había un documental de por medio, cuando era algo entre compañeros. Al tipo parece que solo le gusta la comedia porque solo había estafado a cómicos, pero lo ha hecho con todo tipo de personas que salen en televisión: actores, presentadores, periodistas, tertulianos... Hasta 60 nombres. Cuando saquemos el documental, yo creo que habrá gente que nos dirá que también le pasó.

¿Cuánto tiempo pasa desde que te ocurre esto hasta que se pone en marcha el documental?

Seis o siete años. Su víctima más antigua es Héctor de Miguel, que también es cómico y amigo. A él se lo hizo en 2002.

Quizá sean los 20 euros mejor invertidos de tu vida. Te han dado hasta para un documental...

Si Antonio ha estafado a estas personas, nosotros hemos estafado a Amazon. El gran palo se lo hemos dado nosotros a Amazon [ríe].

El gran palo se lo hemos dado nosotros a Amazon Jorge Ponce

¿Cuál ha sido el mayor reto?

[Javier Valera codirector]: Hacer que esta historia sea creíble. Queríamos contar que unos cómicos habían sido estafados, y queríamos hacerlo con un true crime. Pensamos que nadie se creería que esto es verdad porque son cómicos hablando de que un señor les ha estafado. Jorge Ponce es cómico y no queremos que deje de serlo, pero queremos que la gente se crea esto, de ahí nuestro énfasis en la documentación.

¿Cómo le dijiste a Amazon que querías hacer un true crime sobre un señor que te había estafado 20 euros?

Se lo contamos partiendo de la base de que es algo divertido, y sabiendo que hay muchas caras conocidas, lo que siempre ayuda en estos proyectos. Y además, con la posibilidad de que crezca mucho más, que es lo que pasó: muchas más víctimas y muchos más famosos. No es un documental al uso. Además, hay algo que hace especial a este proyecto: contamos cómo estamos haciendo el documental.

¿En algún momento pensasteis en parar la investigación?

Todo fue un desastre. Los detectives nos dijeron que, con los datos que tenían, podían encontrar a este señor. Estábamos en producción y le decíamos a Amazon que todo iba bien, que casi lo teníamos. Pero todo empezó a ir mal.

En 'Encofrados' también trabajáis de la mano de El Terrat. A la hora de establecer ciertos proyectos, ¿cómo os distribuís la organización?

De manera muy orgánica. Llevamos tantos años trabajando juntos y son tan amigos, que hacemos proyectos por separado. Esto lo teníamos que hacer juntos porque el origen me pasó a mí, pero también a Andreu. Tenemos muy buena relación, pero vamos proyecto a proyecto.

¿Qué pensáis de la mitomanía? Como se ve en el documental, hay gente que estafa a los famosos

Yo no soy muy mitómano. Cuando me fui de Málaga a Madrid con mi maleta cargada de sueños, y me cruzaba con los famosos, nunca me interesó mucho. Entiendo que hay gente a la que los referentes les marcan más. Yo creo que no hay que fliparse con los famosos. Todos damos una imagen, pero incluso el que enseña más, solo muestra una parte de su vida. No hay que idolatrar. A mí me gusta mucho el cine, pero no me interesan las biografías de los directores.

¿Ha habido algún famoso que tú creías que no iba a ser incauto pero acabó siendo timado por Antonio Medina? ¿Qué te dijo el resto del equipo cuando les hablaste de él?

Sé que hay dos o tres personas que no han querido participar en el documental porque estaban más cabreados por lo que les había pasado. A la mayoría nos parece algo divertido por la cantidad de dinero que es y por su interpretación actoral. A mí me saltó la alarma de posible estafa porque si te paran por la calle y te piden dinero, sabes que puede ocurrir, pero por 20 euros merece la pena.

'El Hormiguero' promociona algunos de los estrenos de las plataformas. ¿Podríamos ver un crossover en el que tú aparezcas con Pablo Motos y, a la vez, en 'La Revuelta'?

Ojalá, ojalá. Queremos promocionar esto a tope porque es muy divertido y creemos que va a funcionar. El Hormiguero es un programa muy visto, especialmente en este arranque de temporada, y ojalá nos lleve [Pablo Motos]. Además, tengo muchos amigos que trabajan en El Hormiguero, así que ojalá.

¿Cómo vivís el estreno de 'La Revuelta'?

Como el teatro es el mismo y el grueso del programa es el mismo, lo vivimos más como una nueva temporada que como un nuevo proyecto. Queremos que la gente vea el programa que ya hacíamos antes, que no podía verlo todo el mundo. Yo voy a hacer una sección como la que hacía hasta hace tres meses. La presión extra la estamos viviendo de forma muy relajada. Todos, incluso la cadena, lo estamos viviendo como algo muy normal. Sé que vamos a hacer un programa muy divertido, pero no sé qué va a pasar a nivel de audiencias.

Movistar Plus+ era una isla en la que podíais hacer lo que quisierais. Ahora, en TVE, y en horario protegido, ¿os vais a autocensurar?

Los primeros 15 minutos del programa son en horario infantil. Quien haya seguido La Resistencia sabe que solo hay cuatro pinceladas, la mayoría relacionadas con el sexo, que no pueden decirse a las diez de la noche. Entonces, este año va a ser la fiesta del eufemismo, y eso me parece estimulante. Quien ha visto el programa sabe que somos adolescentes con humor tonto de pura diversión, más que transgresores.

Este año va a ser la fiesta del eufemismo, y eso me parece estimulante Jorge Ponce

¿Tú cómo has vivido la politización que se ha hecho de vuestro fichaje por TVE?

No entendemos que se haga esto con un programa de entretenimiento, como si fuera una cuestión de Estado o una guerra contra alguien. Cada programa compite contra los otros programas que se emiten en ese mismo horario. Si la televisión pública no gasta su dinero en un programa, lo gastará en otro, pero no lo destinará a hospitales. Así funcionan los Presupuestos Generales del Estado. Hemos alucinado, pero Ricardo, David y yo no vivimos mucho en las redes sociales. No consumir toda esa cantidad de noticias, te libera un poco.

¿Cómo vivisteis esa reunión del Consejo de RTVE en la que se tenía que aprobar el fichaje y empezaron a sucederse los ceses de directivos?

No entendíamos nada. Y a día de hoy, tampoco lo entiendo. Eso también podría pasar en una cadena privada, pero menos politizada. Ahí [en TVE] había lío y se utilizó nuestro programa para que pasaran cosas que también habrían pasado por otras cosas. A día de hoy no lo entiendo ni hago el esfuerzo de entenderlo porque no me da nada.

Algunos compañeros tuyos en Movistar como Quequé, Bob Pop e incluso Facu Díaz han hablado de cierta censura. ¿La has vivido?

En La Resistencia hemos dicho muchas de las cosas que queríamos decir. No se puede decir que nosotros hayamos sufrido una gran censura. Además, hay que naturalizar que las cadenas y plataformas que pagan los programas tienen temas que les interesan más o menos, y así te lo dicen. ¿Llamamos a eso censura? No. A nosotros jamás nos han cortado un trozo de programa. Pero también depende del contenido que hagas, y quizá no lo hemos sufrido porque La Resistencia no es programa especialmente político, aunque mis opiniones han salido mil veces en el programa.