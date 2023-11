El jurado de 'OT 2023' se presenta y reparte sus papeles: la “muy dura”, el “perfeccionista” y la “exigente”

Operación Triunfo arranca su nueva etapa este lunes 20 de noviembre con el estreno en Amazon Prime Video de OT 2023, una edición integrada por completo en el entorno digital que cuenta con el debut de Chenoa como presentadora y la renovación del jurado como novedades destacadas para sus galas en directo.

Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero conforman el grupo fijo de expertos musicales que se encargarán, semana a semana, de marcar la evolución de los 16 -a día de hoy, aun 18- triunfitos y triunfitas de la nueva generación. Tres profesionales con experiencia en distintas áreas de la industria que dan su gran salto televisivo con pocas ansias de protagonismo y la firme voluntad de ayudar a estos artistas noveles en un camino que empieza ahora.

“Lo que hemos hablado todo el rato es que los protagonistas son los concursantes”, expresa Regatero, periodista musical y presentadora de Los 40, en una entrevista con verTele que sirve como carta de presentación ante los fans del talent musical que todavía no les conozcan.

Para Rouss, artista y productor que ha trabajado con nombres de la talla de Sebastián Yatra y David Bisbal, su clave como jueces va a estar en su “naturalidad”, mientras que la cantante Buika se muestra convencida de que “vamos a ser un jurado excepcional porque somos personas que vienen de haber tenido ese mismo sueño en algún momento”.

La propia Concha Buika se define como una jueza “muy dura” porque los artistas realizan “un trabajo de servicio a la humanidad”. Pablo considera que es “muy perfeccionista y empático”, aunque promete valorar a los concursantes de manera “firme y seguramente bastante seria”. Y Cris, por su parte, tratará de marcar pautas con dos consignas: la asertividad y la exigencia.

A lo largo de la historia de 'Operación Triunfo' ha habido etapas en las que el jurado era más protagonista, y otras en las que menos. En esta nueva edición en Amazon Prime Video, ¿qué tipo de jurado vais a ser? ¿Lo habéis hablado como grupo o habéis recibido alguna directriz?

Rouss: Cada uno tiene su personalidad y, de hecho, tenemos personalidades bastante diferentes entre nosotros y, a la vez, bastante fuertes. Simplemente vamos a ser naturales y vamos a hacer nuestra labor lo mejor que podamos. Tenemos ganas de disfrutar.

Cris: Tenemos que vernos en esa situación, todavía no hemos empezado y no sabemos qué va a pasar. Lo que hemos hablado todo el rato es que los protagonistas son los concursantes y, a partir de ahí, iremos acompañando a esa gente que es la leche, seguro.

Buika: Creo que vamos a ser un jurado excepcional por la sincronía que tenemos entre nosotros y porque somos personas que vienen de haber tenido ese mismo sueño en algún momento. Sabemos el proceso por el que ellos están pasando y basta con hacer memoria y con sentirse unido al sentimiento que ellos puedan estar experimentando sobre el escenario cuando estén intentando defender su posición, pero sin perder el foco de que necesitan son las herramientas correctas para convertirse en grandes profesionales.

Decís que cada uno tiene su personalidad. ¿Cómo es? ¿Cómo sois cada uno de vosotros al valorar un trabajo musical?

Buika: Reconozco que yo soy muy dura. Me enfrento a ese escenario todas las noches que salgo a tocar y soy consciente de lo que tengo delante, que son mis jefes. Al final haces un trabajo de servicio a la humanidad y, para eso, tienes que ser serio. Está muy bien el artista que se sube al escenario para enfrentarse a sus frustraciones, pero tiene que enfrentarse a las frustraciones de sus jefes. Como artistas ponemos voz a las personas que no la tienen, entonces ellos tienen que aprender a serviros.

Rouss: Yo soy una persona muy perfeccionista y he trabajado con personas muy distintas a lo largo de mi carrera. He aprendido a ser muy empático, a decir las cosas desde un punto de vista constructivo que te ayude a sentirte cómodo o cómoda con lo que estás haciendo. Si no te sientes cómodo con el entorno, es imposible que puedas avanzar correctamente. Yo voy a decir las cosas de una manera firme y seguramente bastante seria, pero siempre desde un punto de vista distendido para que se genere una confianza entre las personas que están intentando cumplir su sueño y nosotros que estamos juzgándoles.

Cris: Yo me considero una persona muy asertiva que siempre intenta ver el lado bueno de las cosas, pero no por ello dejo de ser exigente. Al final, los artistas que salgan de esta edición son personas con las que vamos a trabajar y van a estar muy presentes. Habrá gente que pague una entrada para verles en un concierto. Todo eso es muy importante. Intentaré equilibrar esas dos cosas: la asertividad y la exigencia.

Intentaremos buscar al máximo el equilibrio, porque un artista no es ni más ni menos que una persona equilibrada Concha Buika

Con vuestra experiencia en la industria, ¿en qué faceta de los concursantes vais a hacer más hincapié? En su solvencia en directo, en la evolución, en su personalidad como artistas...

Buika: Nosotros como jurado tenemos que señalar sus carencias para otorgarles las herramientas que necesitan para poder suplirlas. Intentaremos buscar al máximo el equilibrio, porque un artista no es ni más ni menos que una persona equilibrada. Yo, de corazón, necesitaré saber que lo que estoy intentando transmitirles son herramientas para que ellos puedan estar en equilibrio. No hay una cosa en concreto porque un artista se compone de muchas cosas. Va a ser complicado, pero va a ser bonito.

Cris: Yo creo que el acto de transformación del artista, su evolución, lo humaniza porque veremos cómo progresa. Eso hará que la gente se sienta identificada con esa persona, y eso es un punto muy importante; no el más [importante], como dice Buika, pero eso sería importante.

Rouss: Yo estoy de acuerdo con ambas opiniones.

Con cada nueva edición de 'OT' se habla mucho de que el mercado musical no tiene capacidad de recibir a 16 artistas al mismo nivel. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Consideráis que vuestro papel es ejercer de filtro?

Cris: Inevitablemente sí va a haber un filtro. No pueden estar todos, no pueden pasar todos.

Rouss: Cada uno va a hacer su carrera, unos llegarán más lejos y otros, menos. Antes o después, cada uno va a hacer la carrera que considere oportuna o que se le permita en ese momento. Espacio para 16, de golpe, es muy difícil. Cada uno, cuando salga del programa, entenderá que tiene su propio camino, o incluso de repente se desenamoran de la música y prefieren hacer otra cosa porque el programa les ha enseñado que igual ese no es su camino. A la hora de verdad, cada uno encontrará su película.

Buika: Lo importante es que se lo pasen bien, que disfruten y que traten de aprender lo máximo que puedan porque esto va a ser algo que se van a llevar en el corazón para siempre.

Cris: Que se creen actuaciones memorables porque eso es algo de lo que siempre nos acordamos de ediciones del pasado.