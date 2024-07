Manolo Lama: “Cuando Gol me fichó no pregunté por qué, ahora que me largan tampoco he de pedir explicaciones”

Manolo Lama ha recorrido en los dos últimos días casi 5.000 kilómetros (los que separan Berlín de Madrid y Madrid de Berlín) con el objetivo de no perderse el adiós para siempre de El Golazo de Gol, programa que se despidió para siempre este viernes de la televisión tras la decisión de Mediapro de cancelarlo, y no faltará tampoco a su cita en la retransmisión que hará COPE de la gran final de la Eurocopa que enfrentará este domingo a España e Inglaterra. “Si se hunde el barco, los capitanes no se bajan antes. Los capitanes tienen que ser los últimos que se tiran”, defiende el periodista, satisfecho con el desempeño que él y su equipo han hecho durante los últimos siete años y medio.

“El ejemplo de que hemos hecho un gran trabajo es que la audiencia nos ha respaldado. Hemos triplicado normalmente el dato de media de la cadena”, empieza señalando. “Cuando llegamos a Gol, Gol era una cadena que la gente no sabía ni en qué canal estaba. [...] Nosotros creo que hemos conseguido que el amante del deporte sepa dónde está Gol y que tenga sintonizado Gol”, asegura a verTele.

Manolo Lama no ha querido profundizar en los motivos económicos que han llevado a Mediapro a prescindir del formato: “Cuando me ficharon, yo no pregunté por qué me fichaban. Ahora que me largan, tampoco tengo por qué pedir explicaciones”. Eso sí, recuerda que la propia empresa ha destacado estos días que el espacio “a nivel comercial funciona, que va como un tiro y que tiene muy buena audiencia”: “Oye, si ellos han tomado esta decisión, ellos son los que saben”, se limita a decir descartando en todo caso la existencia “de una mano negra”.

El presentador insiste en revindicar la independencia que siempre han tenido para desarrollar su labor periodística, a pesar de las habituales llamadas de los clubes e instituciones: “En 7 años y medio que he estado aquí, no me han dicho nunca, pero nunca, 'no digas esto', 'no hables de este', 'no te metas con este equipo o con el otro'. Yo he dicho lo que he querido”, afirma, añadiendo que cree que “el programa ha funcionado porque los madridistas nos veían culés y los culés nos veían madridistas”. “Cuando eso surge, es porque lo estás haciendo bien”, sentencia.

Manolo Lama asegura que, de momento, no tiene proyectos en el horizonte en televisión y promete que no cierra nunca las puertas a nadie, ni siquiera a un posible regreso a Mediaset: “Yo soy un profesional y periodista. Pues si un día me llaman y me ofrecen algo, me gusta y yo les gusto, todo sería hablarlo y verlo. Pero a día de hoy tampoco me lo planteo”, responde con honestidad antes de valorar el exitoso paso de España por la Eurocopa y de valorar la irrupción de jóvenes como Lamine Yamal o Nico Williams frente al racismo de algunos sectores ultraderechistas de nuestro país.

Además, ha dado la cara ante el “¡Vete a la mierda, Ferrán!” que le dedicó en COPE al delantero español tras un clamoroso fallo en el partido de España en cuartos de final contra Alemania. “Yo creo que escupí la mala leche que me entró porque no metiera gol, pero no porque tenga nada contra Ferrán. Me encantaría que Ferrán metiera un gol el domingo y entonces yo diría: '¡Vete a la mierda, Manolo Lama!”.

Has hecho un viaje relámpago a España sólo para estar presente en la despedida de El Golazo de Gol...

Sí, vine ayer a hacer El Golazo y me marcho ya a Alemania para estar en la final de la Eurocopa.

Era importante para ti estar en este final, ¿no?

Hombre, si se hunde el barco, los capitanes no se bajan antes. Los capitanes tienen que ser los últimos que se tiran, ¿no?

¿Con qué sensaciones llegas a este adiós?

Yo no soy de tristezas, ni de penas, ni de tanatorios... Soy de alegrías. Yo considero que el equipo que tenemos aquí (periodistas, realizadores, productores...) somos una familia y hemos hecho no ya un buen trabajo, sino un gran trabajo. El ejemplo de ello es que la audiencia nos ha respaldado. Hemos triplicado normalmente el dato de media de la cadena, hemos sido durante muchos días el programa más visto de las cadenas temáticas deportivas, e incluso ha habido días que hemos ganado a las generalistas. En ese sentido, yo estoy muy tranquilo y contento. Jodido por la cantidad de periodistas buenos que hay aquí, pero nosotros hemos hecho un gran campeonato. Un campeonato que ha durado siete años y que ahora termina.

¿Creías en los comienzos que este programa iba a durar tanto?

Cuando llegamos a Gol, era una cadena que la gente no sabía ni en qué canal estaba, tenían problemas para localizarla. Nosotros hemos conseguido -más allá de las transmisiones que tiene Gol de los partidos de primera, o la Europa League o la segunda división- que el amante del deporte sepa dónde está Gol, que tenga sintonizado Gol y que sepa que todos los días a las 14:00 horas había un programa deportivo. Y sabían que si ocurría algo, nosotros íbamos a estar ahí. Eso es difícil en la tele y creo que lo hemos conseguido.

Además, creo que nosotros no hemos tenido una repercusión y un apoyo mediático de cadenas. No somos Atresmedia, ni somos Mediaset, ni TVE. Incluso los digitales tampoco nos dabais mucha bola, muchas veces reflejabais datos de nuestros 'rivales' que hacían peores datos que nosotros. Pero a nosotros, no sé por qué, no se nos ha dado esa bola. A lo mejor no teníamos la presión mediática que podía tener un gran grupo, o porque aquí Gol tampoco se lo curraba... Pero yo siempre tenía la satisfacción de que miraba el Marca, el AS o Mundo Deportivo y era muy raro el día en el que no citaban: “Ayer en El Golazo de Gol... Ayer El Golazo de Gol contó que...”. Para mí, esa era la prueba de que el programa lo petaba.

En todo momento, el motivo oficial de la cancelación del formato es que ha sido una decisión económica, aludiendo a su elevado coste. ¿Tú la entiendes?

Cuando me ficharon, yo no pregunté por qué me fichaban. Ahora que me largan, tampoco tengo por qué pedir explicaciones. Es una decisión de empresa que ellos toman. He leído textualmente palabras de la empresa que dicen... Espera, que lo tengo por aquí porque hoy lo ha publicado el Marca. [Procede a leer el periódico]. “Mediapro admite que es un producto que a nivel comercial ha funcionado y funciona muy bien, que va como un tiro y que tiene muy buenas audiencias”. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo ha dicho Mediapro, o sea que a nivel comercial funciona, que funciona muy bien, que va como un tiro y que tiene muy buena audiencia. Oye, si ellos han tomado esta decisión, ellos son los que saben. Yo no, yo sé de deportes justito y de tele justito.

Viendo esos buenos datos que mencionas, y la buena acogida que tenía el espacio, vuestros seguidores se han visto sorprendidos por la noticia de la retirada del programa, con muchos de ellos aferrándose a manos negras, teorías de la conspiración...

Yo te hablo claramente: yo no creo que haya ninguna mano negra, vamos. A mí personalmente no me consta que haya una mano negra. Me consta que es una decisión empresarial que yo respeto, como respeté la de que me ficharan, pero no creo que haya manos negras. Es más, tengo que decir que en 7 años y medio que he estado aquí, no me han dicho nunca, pero nunca, “no digas esto”, “no hables de este”, “no te metas con este equipo o con el otro”. Yo he dicho lo que he querido. Esta es una tele que tiene buen feeling con La Liga y yo cuando he tenido que pegarle a La Liga o a Javier Tebas le he pegado sin ningún pudor, como cuando he tenido que pegarle al Madrid o al Barça y les he pegado. Siempre digo una cosa: el programa ha funcionado porque los madridistas nos veían culés y los culés nos veían madridistas. Cuando eso surge, es porque lo estás haciendo bien. Cuando te dicen que eres mamador de un sólo lado... preocúpate. Pero si te pegan de los dos lados, es que algo funciona.

Muchos de esos seguidores culés han señalado estos días a Florentino Pérez al conocer la cancelación de vuestro programa...

No, no lo sé y no lo creo. Me imagino que en Mediapro habrá gente con mucha personalidad para tomar sus decisiones y las habrán tomado en base a los criterios que ellos hayan puesto encima de la mesa.

Lo cierto es que El Golazo había recuperado un poco ese espíritu crítico, editorial e independiente que se echaba de menos en la prensa deportiva en TV. ¿Os suena mucho el teléfono por parte de los clubes?

Sí, pero eso va en mi sueldo, es normal. Es normal que a los clubes, a los jugadores y a los entrenadores, si los criticas en público les duela. Es normal y probablemente me ocurriría a mí lo mismo. Pero yo los entiendo, los atiendo y tampoco me influye. Nosotros hemos hecho piezas durísimas contra el Barça y piezas durísimas contra el Madrid y el Atlético. Hemos criticado al Sevilla, al Betis, al Valencia, al Athletic, a la Real Sociedad y a quien sea. Y cuando lo han hecho bien pues hemos hecho piezas preciosas para que las guarden en el recuerdo de los seguidores. Lo que yo tengo muy claro es que el periodista no puede ir siempre en la misma dirección. No puede ser que todo lo que haga el Madrid o todo lo que haga el Barça sea bueno, o al revés, que todo lo que hagan sea malo. Habrá de todo, cosas buenas y cosas malas. Y eso es lo que hacemos aquí, con nuestro criterio.

¿Crees que El Golazo había recuperado el espíritu de la época dorada de Deportes Cuatro?

Hombre, la redacción que hay aquí en El Golazo de Gol es casi el 60% de la redacción que estuvo conmigo en Cuatro. O sea que, evidentemente, los genios no se apagan. Aquí hay auténticos genios de la televisión, son tíos que comunican con imágenes y no les hace falta ponerles textos, ni locutarlas. Pues sí, evidentemente, si 'Los Manolos' era yo al 50%, o al 33%, y aquí estoy por mi impronta, pues siempre aparecerá. Yo tengo la idea siempre de que en la televisión, además de informar, debes entretener y buscar el espectáculo. Eso es lo que intentábamos hacer en cada programa que hacíamos.

Hace unos días publicábamos que no seguirías ligado a Gol. ¿No te ves en otro formato o espacio del canal?

No sigo porque se ha acabado y cuando se acaba un formato, Mediapro ha considerado que el formato se extingue y yo estaba unido a esta empresa a través de este formato. Como cuando nos vamos no van a poner otro formato a la misma hora, pues yo tengo la Cope, que es mi trabajo y mi sostén económico, y en la radio no puedo trabajar si no a la hora que trabajo. En la tele puedo hacer lo que hago, no puedo hacer otra cosa. No había forma de reubicarme yo y Mediapro tampoco se ha planteado reubicarme.

¿Tienes algún proyecto en el horizonte en televisión?

No, a día de hoy nada. A día de hoy, lo que tengo es narrar la final de la Eurocopa el domingo y me tengo que ir a París el lunes a narrar los Juegos Olímpicos. Bastante tengo ya con eso.

Mediaset ha refrescado su marca de Deportes con El Desmarque. ¿Cómo has visto esta renovación?

Me imagino que intentarán buscar lo que han buscado siempre: volver a tener el liderato que tuvieron cuando estábamos 'Los Manolos'. Me imagino que lucharán y tratarán de formar un nuevo grupo y nuevos proyectos para recuperar ese liderato que yo creo que les daba mucho, porque les vertebraba como cadena. Una cadena joven como era Cuatro y que en su momento consiguió algo importante, que las 14:00 de la tarde fuese también un prime time publicitario, algo que parecía imposible. Pues también se consiguió. Yo creo que Mediaset tiene muy buenos profesionales, no solo de la directiva, sino en las redacciones. Ahí está gente que ha trabajado conmigo y que son buenísimos y que me imagino que seguirán tocando teclas para recuperar el liderazgo que en su momento tuvieron.

¿Mediaset es un sitio al que volverías o es una etapa ya cerrada?

Yo es que creo que eso de 'cerrado' o 'abierto' nunca se puede decir. Yo soy un profesional y periodista. Si un día me llaman y me ofrecen algo, me gusta y yo les gusto, todo sería hablarlo y verlo. Pero a día de hoy tampoco me lo planteo.

Unas últimas preguntas sobre la Eurocopa. ¿Crees que la Selección Española y Luis de la Fuente han callado muchas bocas en este torneo?

Yo creo que ambos, sí. Luis de la Fuente ha callado las bocas de los que pensaban que era un hombre al que llamaban “Don Luis El Breve”. Un hombre que venía aquí de paso. Y ha ganado una Liga de las Naciones y ahora nos ha metido en una final de la Eurocopa. Los chavales, aunque sean jóvenes e inexpertos, nos han ilusionado y reconquistado un país que estaba un poco desconectado de la Selección después de la etapa de Luis Enrique. Luis de la Fuente ha conseguido además aunar y creo que esta Selección vuelve a ser la Selección de todos. La Selección de Luis Enrique era la Selección de Luis Enrique y los que estaban de acuerdo con Luis Enrique. Esta no, esta es la Selección de todos los españoles, estés o no de acuerdo con quién juega o no juega. Eso es mucho mérito del seleccionador.

¿Crees que la prensa española es poco leal a los nuestros? En esta Eurocopa, a pesar de los triunfos que se iban consiguiendo, hemos visto cómo se ponía más el foco en las estrellas extranjeras del Madrid que en las nuestras…

Bueno, porque posiblemente vende más hablar de Mbappé, Bellignham, Modric o cualquier otro jugador. Pero también creo que ha ido virándose según ha avanzado la Euro. No son las mismas las portadas de ahora que las del principio. Las portadas ahora son Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Carvajal, Luis de la Fuente... Parecía impensable al principio y creo que los chavales, la Selección y el seleccionador han conquistado también a la prensa. Y en la prensa no somos tontos, en portada llevamos lo que vende. Y estos chavales venden mucho y muy bien.

Y pidiendo el Balón de Oro para todos menos para alguno de los nuestros. Tu lo tienes claro con Rodri, ¿no?

Yo lo tengo claro. Rodri es un futbolista que lo tiene todo para ganar el Balón de Oro. Lo que pasa es que no se llama Rodrinho, ni tiene cadenas, ni lleva tatuajes y anillos de oro, ni monta en Ferraris... Pero no creo que exista ahora mismo en el mundo un jugador más completo que él, pero de largo. Por su inteligencia, por su entender el fútbol y por lo que nos da y nos ofrece.

Hablabas de esa “España de todos” en la que se ha convertido esta Selección. Sin embargo, muchas voces de la ultraderecha se han dedicado a despreciar al equipo o a restar importancia al éxito de España por la presencia de jugadores hijos de inmigrantes como Lamine Yamal o Nico Williams. ¿Qué opinas de esto?

Yo lo miro solo con un prisma y es que son españoles. Y bendito sea que son españoles. Qué suerte tenemos que Nico y Yamal sean españoles, porque podrían haber elegido jugar en otros países y han querido jugar con España. Tenemos que empezar a entender, comprender y aceptar algunos que este va a ser un país plural en el que todos debemos saber convivir. Respeto las opiniones políticas de cada uno, pero esto es deporte y benditos sean todos los Yamales y todos los Williams que nos caigan. Pero no solo aquí. Y Ana Peleteiro, y Ray Zapata, y López-Zubero... Son tantos y tantos deportistas que no han nacido aquí y que se han puesto en lo más alto del podio con la mano en el pecho sintiendo nuestro himno, que benditos sean y vengan muchos más.

Tras el partido contra Alemania, se viralizó tu “¡Vete a la mierda, Ferrán!” tras un fallo del delantero español ante Neuer. Ayer Carvajal decía en COPE que se lo habían tomado a risa en el vestuario. ¿Has podido hablar con él?

No, no he hablado con Ferrán. Pero ya te digo que si Ferrán se sintió ofendido por ello, le pido disculpas a Ferrán. Pero ese grito no era un grito a Ferrán, era un grito del dolor de una afición, de un país, cuando crees que vas a sentenciar, cuando ves que vas a meter gol y no lo metes y dices “vete a la mierda” como cuando dices “me cago en mi padre”. Yo creo que nadie se mete con su padre... Entonces ahí yo creo que escupí la mala leche que me entró porque no metiera gol, pero no porque tenga nada contra Ferrán. Me encantaría que Ferrán metiera un gol el domingo y entonces yo diría: “¡Vete a la mierda, Manolo Lama!”.

¿Te atreves a hacer una porra para la final?

Todo lo que sea ganar me vale. Y si es en el último minuto y con la mano, también me vale. O sea, que todo me vale. Ganar, quiero ganar, porque creo que los chavales se lo merecen porque son los mejores.