Afra Blanco, indignada en Antena 3 tras ser silenciada por Marhuenda y Palomo: “No paráis de insultar”

Los espectadores de Espejo Público han sido testigos este jueves de una tertulia política de lo más bronca, que ha obligado a Susanna Griso a esmerarse en sus labores de moderadora por las constantes interrupciones de los colaboradores afines a la derecha, contra la representación de la izquierda. “Una mesa rebelde”, como han definido durante el programa de Antena 3, que ha costado a la presentadora controlar.

Ante la proximidad de las Elecciones Europeas, la tensión se ha trasladado al magacín matinal de Atresmedia. Todo ha comenzado cuando la conductora catalana ha dado el turno de palabra a Afra Blanco, sindicalista habitual en espacios como laSexta Xplica, pero quien ha hecho uso de él ha sido Graciano Palomo. “Déjame un momentito”, ha instado a su compañera, cuando ella ha tratado de iniciar su argumentación. “Vale, me está dando a mí el turno de palabra. Cada vez que voy a hablar, compañero, me interrumpes”, se ha quejado la tertuliana.

Griso ha intercedido aquí por primera vez para advertir a Palomo de que “no ocupes el turno de tus compañeros”, pero no ha sido la única ocasión durante la tertulia. Más adelante, y después de que Francisco Marhuenda hablase de la “superioridad moral de la izquierda”, aludiendo de manera indirecta a Blanco, ha tenido lugar un segundo rifirrafe por esta frase del periodista a su compañera de mesa: “Déjame acabar de hablar. Tú has pegado tu perorata, yo te respeto, déjame un momento”.

“Os estáis interrumpiendo más vosotros que en la política”, ha apuntado Susanna Griso, al tiempo que Afra Blanco ha lamentado el tono de los dos periodistas: “No paráis de insultar hablando de peroratas y de nuestro discurso. ¿Pero qué es esto?”. “No hablo de ti, hablo en general. No aceptáis que en Italia han votado a Meloni y en Argentina a Milei. Y a Trump le votaron 70 millones de americanos”, ha opinado Marhuenda.

En ese momento ha tomado la palabra Graciano Palomo, que ha vuelto a poner sobre la mesa ese “afán de superioridad moral de las izquierdas”, ante el que ha tratado de defenderse de nuevo la sindicalista. “Cállate, déjame hablar, que yo te he escuchado”, ha espetado Palomo. Y una vez finalizado el discurso del tertuliano, la colaboradora ha respondido con visible indignación. “Cada vez que me interrumpas, yo también te voy a decir que te calles”.

Ese ha sido el momento de mayor tensión y, a su vez, el punto y aparte de la tertulia, pues Griso la ha detenido un momento para conectar en directo con Juan Lobato, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Este, que había estado atento a los intercambios entre los colaboradores, ha bromeado con la presentadora: “Tienes hoy la mesa rebelde”. “Me cuesta, me cuesta. No sé si me impongo, pero lo intento... y con todo lo que tenemos por delante”, ha admitido ella.