Agoney afirma que “no quería ir” al Benidorm Fest pero fue obligado: “Me sentí completamente coaccionado”

Con la nueva terna de finalistas de la cuarta edición del Benidorm Fest ya descubierta, uno de los participantes más destacados de la segunda ha asegurado que participó contra su voluntad en el certamen musical de preselección eurovisiva. Nos referimos a Agoney, que se quedó en segunda posición en 2023 con Quiero arder.

El cantante canario, que irrumpió en la escena con su paso por OT 2017, ha sido claro al asegurar que “no quería ir” participar en el evento musical de RTVE durante una amplia entrevista con Darko de PopNews ES en la que promociona su nuevo disco, Dicotomía, lanzado el pasado mes de septiembre por Universal Music Spain.

Agoney, recordemos, ganó la segunda semifinal del Benidorm Fest 2023 y quedó en segunda posición tras una disputada final con Blanca Paloma, quien fue la representante española en Eurovisión 2023, celebrado en Liverpool. Sin embargo, él reitera en hasta dos ocasiones: “Yo no quería ir”.

“Me sentí completamente coaccionado”

“A mí me dijeron que o me presentaba o no sacaban el disco. Me sentí completamente coaccionado”, suelta para sorpresa del entrevistador, que acota la responsabilidad. “No hablo de una discográfica, hablo de una persona en concreto que ya no pertenece a ninguna discográfica, que yo sepa”.

El cantante, también ganador de Tu cara me suena 9, asegura que “fue un momento muy crítico”: “Lloré muchísimo de decir: 'Quiero hacer música, estoy luchando por crear un disco. No lo había terminado, solo llevaba un par de canciones hechas... ¿Por qué tengo que hacer cosas cuando no estoy en el momento? Cuando quizás lo podría haber hecho en el futuro, mucho mejor y con todas las ganas del mundo. Lloré mucho”.

“Hasta dos semanas antes, estaba llorando y llamando para decir: no quiero hacerlo”, añade.

No ha estrenado el videoclip del tema hasta hace dos meses

“No era mi momento para estar en ese lugar, cuando estaba haciendo un disco y estaba tan comprometido con mi propia carrera después de tanta televisión”, explica después, agregando que la persona responsable de “enviar” a Agoney al Benidorm Fest “daba tan por hecho que íbamos a ir a Eurovisión que no quiso grabar vídeo hasta Eurovisión”. Incluso su ya exmánager trató de conseguir asegurar la realización del videoclip, sin éxito.

Así las cosas, el vídeo de Quiero arder no se estrenó hasta hace dos meses, coincidiendo con el lanzamiento del álbum.

Sin embargo, Agoney recalca su apego al tema, que compuso “con todo el amor del mundo y con mucha energía, sin saber que iba a a ser para el Benidorm Fest”. Desde que terminara el festival, el artista ha repetido en varias ocasiones que descarta volver a presentarse al certamen musical organizado por RTVE.