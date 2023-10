Alba Carrillo se moja: “Sonsoles es la mujer más elegante que he conocido, y eso no puedo decirlo de Ana Rosa”

La nueva batalla de las tardes que desde hace dos semanas protagonizan Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega -y a la que recientemente se ha unido Jordi González- ha acaparado el interés del sector, de la prensa especializada, de los amantes de las audiencias y también de Alba Carrillo, que no ha dudado en opinar públicamente de las dos presentadoras con las que en el pasado tuvo un vínculo profesional.

La modelo, que actualmente tiene un proceso judicial abierto contra Mediaset y Unicorn Content, trabajó durante varias temporadas en Ya es mediodía, programa producido por la empresa de Quintana y presentado en su primera etapa por Ónega. Y por ambas ha sido cuestionada en una reciente entrevista a El Mundo, en la que deja claro que no guarda el mismo afecto por las dos.

“De Sonsoles sólo puedo decir que es la mujer más elegante que he conocido como persona. Se merece todo lo bueno que le pase. Y eso no puedo decirlo de Ana Rosa”, comienza afirmando Carrillo, preguntada por el duelo de magacines TardeAR vs. Y ahora Sonsoles. Pero no lo deja ahí, ya que prosigue criticando a la presentadora de Telecinco y por consiguiente, también a la cadena: “Que ella sea el estandarte de una cadena cuando ni ha escrito un libro... Que una persona a la que le escriben su propio libro siga siendo la reina de nada, pues dice poco también de las personas que la siguen, francamente”.

“Está cambiando todo el modelo, pero para peor, creo yo. Siempre he sido muy consumidora de televisión, y te aseguro que la vería si hubiera algo que me gustara, aunque estoy cabreada con la cadena. Pero es que no me llama nada, todo lo que ponen ahora me parece soporífero”, dice sobre la nueva oferta de Mediaset, grupo al que ha demandado por despido improcedente.

“Moralmente no me siento con la necesidad de ser fiel a esa cadena”

En la misma entrevista, Alba Carrillo también habla sobre sus filtraciones de realities de Telecinco, como cuando desveló la identidad de los ganadores de ¡Vaya vacaciones! antes del comienzo de las emisiones: “Yo no tenía ya ningún contrato ni ninguna cláusula que me atase de pies y manos, y moralmente no me siento con la necesidad de ser fiel a esa cadena, pues la misma fidelidad que he recibido, la devuelvo. Normalmente nunca muerdo la primera pero, cuando me tengo que defender, sí que es verdad que soy desmesurada”, afirma.

Además, y centrando el foco en la polémica con Jorge Pérez que fue el principio del fin de su etapa en Mediaset, apunta: “Como la cadena ahora tiene esta nueva política de blanqueamiento, de promoción de familias felices con 500.000 hijos, de cara a la galería vende mucho más ese personaje que una madre de familia que saca a su hijo sola y que goza de su libertad sexual. No tenía tanta cabida una persona así en esa cadena, cuando tienen a un hombre con cuatro hijos, guardia civil y con una mujer que le espera en su casa calladita, claro”.