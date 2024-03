Albert Pla habló de cómo “engañó a los periódicos”, cómo saltó la censura de una canción y se comió las cenizas de Pau Riba

Lo de Évole cerró su quinta temporada con una entrevista a Albert Pla. Para ello, el presentador y el artista pasaron un fin de semana juntos en el monte.

Allí, Jordi Évole habló con el cantante de cómo ha llegado a ser uno de los pocos personajes que se siente libre para meterse con todo y expresar lo que le parece, siempre desde el desdén por el poder y la autoridad: “Creo que está bien reírse de las autoridades, del rey, de los cuerpos de seguridad... no veo lógico ni lo del rey, ni lo del presidente, creo que no debería haber”, empezó reflexionando.

Preguntado por ello, Pla dio ejemplos de sus convicciones: “Lo de que haya un líder, para que alguien convenza a alguien por su carisma dice muy poco del votante. Son personajes que se aprovechan de eso. De pequeños ya se les debería atajar. Si uno quiere ser delegado de pequeño se le aparta del grupo, se hace una terapia y se le cura. No entiendo porqué la gente no lo detecta”.

A pesar de ello, aseguró que no es antisistema y habló de sus contradicciones políticas: “Por la mañana soy anarquista, mientras van pasando las horas me hago comunista, por la tarde me aburgueso y soy más de derechas y por la noche me acuesto siendo un facha”, bromeó.

Más allá de sus opiniones, Évole le preguntó por su faceta de actor - por la que ha estado de actualidad por su papel en La Mesías- sobre la que Pla lamentó estar encasillado: “Siempre me han puesto de guardia civil, de psicópata, de alguien bipolar, estoy a la espera del papel de galán”.

Todo ello en una noche en la que hasta tuvieron la visita inesperada de los Estopa.

Del engaño a los periódicos, a su canción censurada

Durante la charla, Évole le recordó que su primera entrevista fue con el Diario Sabadell haciéndose pasar por miembro de una secta: “Teníamos un grupo literario y decidimos inventarnos un personaje. Me gusta engañar a periodistas”, dijo entre risas. A la vez que recordó la siguiente anécdota: “Cuando lo del independentismo hicimos una apuesta con Ana Grau de que me publicarían en todos los periódicos de España, y escribí un artículo lleno de tonterías y mentiras y les encantó. Me llamaron de todos los periódicos y las teles. Estuvo bien”, recordó con orgullo.

En la línea de saltarse las normas, Pla también habló de una canción que le censuraron que se titulaba 'carta al rey' y que tuvo que cambiar por 'carta al rey Melchor'. Sobre ello: “Los de la casa de discos me dijeron que no podían sacar esa canción, y un alcalde de Barcelona me dijo que no podía decirme lo que tenía que borrar porque no era un 'censor'. Quité la palabra infanta y no me cagué en su puta patria si no en las patrias putas” y así se la publicaron.

Évole acabó preguntándole porqué cree que a otros cantantes les han encarcelado o expulsado del país por sus letras y a él no: “Yo creo que nadie me toma en serio, nadie se puede tomar en serio una opinión política o social mía. Sería muy triste”, concluyó.

Para acabar con los dos comiéndose unos bombones de chocolate mezclados con cenizas del cantante catalán Pau Riba, amigo de Pla. Y mientras Évole continuaba haciendo preguntas, Albert miraba a cámara irónico y suspirando cansado por dar tanta conversación.