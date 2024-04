Alejandra Rubio contradice a Telecinco por la entrevista exclusiva a Terelu Campos anunciada para 'De Viernes'

Terelu Campos volverá a los platós de Telecinco este viernes 5 de abril con una entrevista exclusiva para el programa De Viernes. Es un regreso esperado, y como tal está siendo anunciado por la cadena de Mediaset. Sin embargo, Alejandra Rubio, hija de la presentadora, asegura que Telecinco está vendiendo algo que no se corresponde con la realidad.

A la joven le llegó la noticia mientras estaba en Así es la vida. Terelu “responderá sobre la exclusiva de su sobrino y cómo ha vivido Carmen Borrego estas declaraciones, repasará las polémicas de su hermana en Supervivientes y, además, hablará sobre la mediática relación que mantiene Carlo Costanzia con Alejandra Rubio”, avanzó el presentador del programa, César Muñoz.

La tertuliana no le dejó avanzar. “Ya te digo yo que no”, exclamó para dejar bien claro que su madre no hablará sobre la relación que ella tiene con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. “Ya te digo yo que de eso no porque no voy a permitir que nadie hable de mi vida”, insistió “supernerviosa”. “Lo siento en el alma, pero por ahí no paso”.

Minutos después, Rubio salió del plató para llamar por teléfono a su madre, y al regresar al estudio aseguró lo siguiente: “Quiero dejar claro que ella ha puesto por contrato que no va a hablar ni sobre nada que tenga que ver con mi vida, así que no entiendo por qué se dice que sí”.

La joven quiso exculpar al programa para el que trabaja porque “a vosotros os llega esa información y la tenéis que dar”, pero subrayó que era un titular falso. El presentador de Así es la vida dio por hecho que este malentendido era fruto de un problema de comunicación: “Seguramente ha habido un error en una nota de prensa”.

De hecho, el periodista corroboró que el representante de Terelu Campos se había puesto en contacto con el magacín para confirmar que Terelu “en ningún momento hablará de la relación que mantiene su hija con Carlo Costanzia, ni de absolutamente nada de su vida”.