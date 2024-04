Valeria Ros sorprendió a Broncano al revelar que fue en el mismo avión que Rubiales: “Ni una fichita, ni me miró”

No es Ana Pastor la única presentadora de televisión que se encontró con Luis Rubiales en República Dominicana. También se topó con él la humorista Valeria Ros, que estaba de vacaciones en Punta Cana y regresó a España en el mismo avión en el que viajaba el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Al llegar a Madrid, el canario fue detenido por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de corrupción de la RFEF, aunque después quedó en libertad.

Pero antes de que esto ocurriera, Rubiales y Valeria Ros compartieron unas cuantas horas de vuelo, según contó ella misma este jueves en La Resistencia. También regresaba a España en ese mismo avión la periodista de laSexta Ana Pastor, que había entrevistado al expresidente de la RFEF desde Punta Cana.

“Solo le vi la calva”, bromeó la humorista vasca, colaboradora de Zapeando. “Iba delante de mí y no iba en bussines”, aclaró cuando David Broncano dio por hecho que Rubiales tiene poder adquisitivo suficiente como para costearse un billete en primera clase.

Pese a que ambos compartieron vuelo durante seis horas (dos menos de lo previsto gracias al viento de cola), no hubo contacto entre ellos: “No me dijo nada porque pasa de zorras”, soltó la invitada de La Resistencia, refiriéndose a las polémicas declaraciones que Rubiales hizo ante Ana Pastor: “Si hay suero de la verdad, que me lo metan y me pregunten si he estado alguna vez con una prostituta, voy a decir que no”, declaró en El Objetivo.

Para abundar en la broma, Ros confesó que esperaba haber recibido “un piquito” del expresidente de la RFEF (imputado por el beso a Jenni Hermoso) o “un vis a vis”: “¡Que te vas a la cárcel, cabrón! Nada, ni una fichita, ni me miró”, lamentó entre risas.

La Guardia Civil sospecha que Luis Rubiales y su entorno crearon entramados societarios para canalizar comisiones y mordidas procedentes de los negocios de la RFEF, informa elDiario.es.