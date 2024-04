Rubiales: “Me han bloqueado todas las cuentas, no puedo pagar ni una Coca-Cola”

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha concedido su primera entrevista horas antes de su detención por un presunto caso de corrupción. El programa El Objetivo de Ana Pastor de La Sexta ha emitido este miércoles la entrevista íntegra, realizada horas antes en República Dominicana, donde la Guardia Civil hizo un registro del alojamiento de Rubiales y a punto de embarcar rumbo a España, donde fue detenido y luego liberado, a la espera de su declaración ante la jueza que instruye el caso de posible corrupción contra él y otros 9 personas, entre ellas algunos miembros de la Federación.

En la entrevista, el expresidente justifica todo lo conocido en el sumario y las investigaciones periodísticas: “¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país, conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice 'aquí se puede invertir', creo que es lo más normal del mundo”, le dice a Pastor, preguntado por los audios en los que se escucha cómo anuncia gestiones para que su amigo el empresario hotelero Javier Martín Alcaide, alias Nene, haga negocios en República Dominicana o Cabo Verde. La Guardia Civil sostiene que tras la marcha de Rubiales de la RFEF tanto Nene como él trataron de seguir recibiendo beneficios de nuevos proyectos vinculados “directa o indirectamente con Arabia Saudí.

La UCO investiga si se pudo llevar además comisiones: “Es mentira que haya pegado una mordida con pisos en República Dominicana, que tenga un equipo de béisbol o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí”, contesta Rubiales, “no he recibido una mordida en mi vida”. La Guardia Civil sospecha que también pudo llevarse parte en las obras de remodelación del estadio de La Cartuja de Sevilla, llevadas a cabo por la empresa Gruconsa, cuyo dueño es hermano del director de Servicios Jurídicos de la RFEF, ahora imputados ambos. Sobre su relación con ella, Rubiales ha dicho que no tiene “absolutamente nada que ver”, aunque el sumario judicial investiga obras encargadas por la Federación de Fútbol a esta firma y han encontrado miles de euros en metálico en unas cajas fuertes.

La jueza que le investiga inició las pesquisas después de que Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España, pusiera una denuncia por varios motivos: la organización de la Supercopa en Arabia Saudí, con contratos bajo sospecha y comisiones de cuatro millones de euros anuales para el futbolista Gerard Piqué, una fiesta en Salobreña y un viaje a Nueva York a cargo de la Federación y el alquiler que le pagó la entidad para su piso en Madrid. Las pesquisas han llevado a una pieza, cuyo secreto de sumario se levantó la semana pasada, que investiga posibles delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y el blanqueo de capitales.

Bloqueo de las cuentas

“Mi dinero es producto de mi trabajo y de mis ahorros”, ha defendido en la entrevista Rubiales, que ha contestado, a la pregunta de la periodista sobre de qué vive ahora, que estaba intentando “hacer negocios aquí, también con una empresa coreana que me ha cancelado el contrato por las presiones de España”. También ha dicho que le han bloqueado todas las cuentas y ha lamentado que tenga que “empezar de cero” cuando “no he hecho nada mal”. “No puedo ni pagar una Coca-Cola”.

Sobre qué hacía en República Dominicana, ha contado que le llamó su amigo Nene para ir al país para unos negocios y quería “alejarse del foco”, empujado, ha dicho, porque su banco “directamente me echó” y ha querido recalcar que el dinero que se llevó al país “pasó todo el control de blanqueo”. “No me quieren dejar vivir del fútbol ni fuera, he sufrido un apaleamiento social”, ha lamentado al tiempo que se presentaba como víctima de publicaciones mediáticas.

Respecto a la comisión que se llevó el futbolista Piqué (4 millones de euros al año) por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, una mediación que también se investiga, ha defendido que la oferta de Qatar –que no comportaba comisión y decayó– “nunca fue una opción” alternativa a Arabia Saudí porque nunca hubo una oferta firme, aunque su secretario general dijo ante el juez hace un mes en su declaración que esa oferta sí existió y era la prioritaria.

Respecto a la otra causa que enfrenta Rubiales y por la que la Fiscalía le pide dos años y medio de prisión, el beso no consentido a Jenni Hermoso y las coacciones posteriores, el expresidente ha minimizado lo que sucedió: “Hablé 10 segundos con ella en el avión y eso no es una coacción, si eso es una coacción, cualquier conversación puede ser coacción”. Rubiales ha mantenido su versión de que le preguntó si le daba un beso antes de dárselo, algo que dijo en la asamblea general que le aplaudió: “Se produce entre dos amigos, no es una agresión sexual porque hay una pregunta”. También ha pretendido restar credibilidad a la jugadora porque “cambió de versión”, algo que ha enfatizado varias veces, aunque la Fiscalía le da credibilidad y pide cárcel para él y para quienes le intentaron coaccionar, entre ellos, dos empleados de la Federación que no han sido cesados. “Hay una persecución contra mí”, ha acabado por responder a Ana Pastor.