Alejandro Nieto, desolado tras sufrir un robo: “Me he quedado desnudo”

Alejandro Nieto se llevó una desagradable sorpresa este sábado al descubrir que alguien había robado en su coche. El concursante de Supervivientes All Stars sufrió la pérdida de muchas pertenencias que, al margen del perjuicio económico, tenían para él mucho valor sentimental.

“Me han dejado sin calzoncillos, básicamente. Me han robado todo, mi oro, mis gafas, a mi niño le han robado la Nintendo y su ropa, a Tania [su novia] le han robado bolsos”, ha explicado en Instagram, donde se ha mostrado con “un bajonazo impresionante”.

Al influencer no le interesa tanto “el dinero” como el aprecio que tenía a muchos de los objetos que han desaparecido, como su pequeña colección de monedas, un reloj y la pulsera que compró en Santorini. “Son cosas que ya no me va a devolver nadie”, lamenta. “Me han dejado pelado. Tengo un bajonazo impresionante. Ha sido todo un desastre”.

Además de la tristeza, el superviviente dice que siente “miedo” porque también le han quitado la cartera y documentos importantes como “el DNI, las tarjetas de crédito y la tarjeta sanitaria”. “Me entristece porque me he quedado como desnudo. Me da igual el valor material, siento que me he quedado desnudo porque son mis cosas y nunca las voy a volver a ver”, dice en el vídeo con el que ha compartido su malestar.