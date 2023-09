Álex de la Croix ('La que se avecina'), tras ser tratada en masculino por Telecinco: “Es inadmisible, violento y abusivo”

La actriz y cineasta Álex de la Croix, de actualidad por su participación en la temporada 13 de La que se avecina que emite Telecinco los lunes, ha alzado la voz en redes sociales tras verse rotulada como “actor” en una entrevista ofrecida en los informativos del canal de Mediaset como promoción de la serie.

“Esto es algo que no tendría que estar explicando again, pero resulta que sí. Es inadmisible, violento y abusivo que la cadena para la que trabajo no respete mi identidad. Esto acaba de suceder en los informativos de Telecinco de la rueda de prensa de esta mañana de la nueva temporada de LQSA", lamentó la intérprete en sus stories de Instagram, según recoge Bluper.

El error se produjo el pasado viernes, cuando los actores y actrices de La que se avecina tuvieron un encuentro con los medios, entre ellos verTele, en el marco del FesTVal de Vitoria 2023. Uno de estos medios fue la propia cadena de Fuencarral, que emitió la entrevista a la actriz y activista trans en sus Informativos refiriéndose a ella como “actor”.

“Harta, pero del verbo harta”, añadió De la Croix, visiblemente molesta. Poco después, retomó el tema en su perfil: “Que yo tenga que estar constantemente justificándome, dando explicaciones, siendo empática, entendiendo el error ajeno, poniendo la otra mejilla, diciéndome ”ay, no pasa nada“. Pues sí, sí pasa, pasa todo. Se pasa mal, se llama salud mental y no es infinita, se gasta, se estropea, se daña”.