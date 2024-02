'Amar es para siempre' sufrió la abrupta muerte en plena calle de uno de sus personajes

Amar es para siempre está encarando sus últimos compases en Antena 3. La mítica serie de sobremesa se despedirá próximamente tras 11 años de vida (19 si contamos su etapa en TVE como Amar en tiempos revueltos), aunque algunos de sus personajes han abandonado la Plaza de los Frutos antes de tiempo.

Sin ir más lejos, el capítulo de este lunes, el número 2.806, estuvo marcado por un inesperado adiós. Un abrupto incidente a pie de calle que acabó de la peor de las maneras.

(A partir de aquí SPOILERS)

Daniel Falcón estaba esperando a Silvia y Quintero en la puerta del King's para hablar sobre sus derechos como padre del bebé que están esperando. Pero, de repente, un desconocido se acercó pidiéndole fuego y, en un abrir y cerrar de ojos, sacó una pistola y le disparó a bocajarro: “De parte de Rómulo Vargas”.

El autor del disparó se fue de inmediato, dejando a Daniel ensangrentado en el suelo. Silvia y Quintero acudieron rápidamente en su ayuda. “¿Quién te ha hecho esto, Daniel?”, preguntó ella. “El pasado ha venido a cobrarse su última...”, dijo la víctima no sin dificultad. Aun así, Daniel sacó fuerzas para saldar una cuenta pendiente que tenía con Silvia: “Quiero pedirte perdón. He sido un mal hombre. Creía que podría ser un buen padre, que podría enmendarme, pero ya no va a dar tiempo. No quiero morirme sin que me perdones, Silvia. Por favor”.

“Te perdono”, respondió ella. “Tenías razón, hubiera sido un pésimo padre”, añadió Daniel. “No, habrías sido un maravilloso padre. Venía a decirte que tendrás un lugar en la vida de nuestro hijo”, respondió Silvia, que se echó a llorar desconsoladamente unos segundos más tarde, cuando Daniel no pudo aguantar más y murió en sus brazos.

Avance semanal de 'Amar' (5-9 de febrero)

Elena decide autolesionarse para culpar a Lola y así separarla de Malena. Mientras tanto, Carlos y Gala se despiden del barrio y se dirigen hacia Corfú, marcando un cambio en sus vidas.

En un giro trágico, Daniel Falcón es asesinado en los brazos de Silvia; y Lola es detenida después de caer en una trampa de Elena. Por su parte, Román, asumiendo que su madre fue responsable de la muerte de Chimo y Federico, toma medidas en consecuencia. La trama se complica aún más con la muerte de Soria en la cárcel, llenando a Sofía e Isidro de sospechas sobre la posible implicación de Crespo.

En el primer día del juicio contra Lola, se presentan alegatos iniciales y Claudia testifica. Además, Elena miente a Alicia sobre las irregularidades en la adopción de Malena, pero confiesa la verdad a Crespo.