Ana Rosa se moja con el caso Ana Duato y Cristina Pardo lanza dos preguntas sobre si irá a la cárcel: “¿Saldrá airosa?”

Este miércoles, la televisión se hizo eco de la última hora sobre el mediático 'caso Nummaria'. Todos los magacines recogieron la noticia, recogida también en verTele, de que el fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha señalado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional que la actriz Ana Duato -para la que pide 16 años de cárcel- se sirvió de ese despacho de asesoría fiscal con “la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos” y así defraudar a Hacienda. El asunto dejó una reflexión de Ana Rosa en TardeAR y dos preguntas clave de Cristina Pardo en Más vale tarde sobre las posibilidades de que la intérprete de Cuéntame cómo pasó acabe entrando en prisión.

En el caso de la presentadora de Telecinco, tras recopilar toda la información, lanzó una cuestión para que fuese debatida entre sus tertulianos: “Un homicidio en España conlleva una pena entre 10 y 15 años, la pregunta es: ¿Son desmesurados 16 años de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía, por un delito fiscal?”, planteó Quintana.

“Son desmesurados indiscutiblemente, y también habría que incluir en ese desmesuramiento los ocho años de pena de estar viviendo todo este proceso, así lo vivió Imanol Arias y lo está viviendo Ana Duato”, salió a responder Boris Izaguirre. “Todo esto empezó con los papeles de Panamá que algunos medios publicaron y de ahí salió que estos asesores fiscales estaban implicados”, apostilló el colaborador antes de que Beatriz Archidona pusiese en duda el conocimiento que Duato tenía sobre todo lo que estaba pasando.

Ana Rosa analiza si Duato puede acabar en la cárcel

“Ana Duato desde el primer momento no ha querido pactar, que es un derecho, y a lo mejor se arrepiente de no haber pactado y haber cerrado el capítulo”, señalaba Ana Rosa, que conectaba en directo con Carlos Cruzado, técnico del Ministerio de Hacienda, para analizar este asunto. “¿A partir de qué dinero se pide cárcel? Uno se pone en manos de unos asesores y hay que empezar a rezar...”, dijo escéptica Ana Rosa. “El delito fiscal en España el umbral está en 120.000 euros, pero además tiene que concurrir dolo. En este caso se piden 16 años por varios delitos, el delito fiscal está penado hasta seis años, pero hay siete delitos fiscales que se le imputan”, desgranaba el especialista.

Fue entonces cuando Quintana preguntó a su entrevistado las posibilidades de que Duato acabe en la cárcel pese haber pagado la multa: “Puede ir a la cárcel si el juez decide imponer una pena que no se puede suspender. Su compañero de reparto si que llegó a un acuerdo, veremos si ella no llega a un acuerdo o si el tribunal decide absolverla o imponerle una pena menor”, aclaraba el experto, que señalaba que aunque pagar “es un atenuante importante a la hora de imponer esa pena”, lo cierto es que “no exime del delito”.

Ana Rosa se mojó entonces con el caso, opinando que haber pagado debería tener otro tipo de beneficio: “Hay otra pena que es seguir con esta imagen pública, seguir teniendo que ir a los juzgados, la llamada pena del telediario que para un actor es muy duro”, consideró la presentadora. “Desde el año 2016, cuando sale a la luz, han pasado ocho años y esto se puede llegar a considerar una dilación del proceso y podría suponer también un atenuante”, explicó Cruzado.

“Hay muchos famosos que han tenido problemas con Hacienda, como muchas personas, lo que pasa es que yo creo que muchas veces a los famosos se les ha utilizado”, señaló la comunicadora. “Si es culpable lo primero que tiene que hacer es pagar y a partir de ahí que sea adecuada la pena”, apuntó por su parte Archidona.

Las dos preguntas clave de Cristina Pardo sobre Ana Duato

Prácticamente a la misma hora, Más vale tarde se hacía eco de lo ocurrido, contando también con una conexión en directo con Carlos Cruzado. Iñaki López y Cristina Pardo debatieron también con sus tertulianos las probabilidades de que Ana Duato termine en prisión, con la presentadora de laSexta planteando dos preguntas clave para dilucidar esta cuestión.

“Yo tengo dos dudas, ¿hasta qué punto a ella le puede condenar el acuerdo y el reconocimiento de los hechos que ha hecho Imanol Arias?. Y por otro lado, ¿hasta qué punto en un juicio de estas características cuando el fiscal te está pidiendo 16 años de cárcel tienes posibilidad de salir airoso hasta el punto de no entrar en prisión?”, lanzó la periodista.

Beatriz de Vicente tomó la palabra para responderle: “Si vamos dos al mismo despacho y uno dice 'oye, voy a reconocer que lo hacíamos para pagar menos', íbamos de la mano, entonces, no me van a condenar en base a su acuerdo. Pero bien bien no me viene porque ya hay indicios de que en ese despacho se hacían actividades ilícitas, aunque pueden decir que es algo que se hacía antaño y ahora no”, respondió la colaboradora.

“¿Pero hay alguna posibilidad de que te terminen absolviendo cuando el fiscal te pide 16 años de cárcel?”, insistió Pardo. “Es que son delitos muy técnicos, si usted tenía que haber pagado 500.000 y no los ha pagado blanco y en botella. La única manera es o que te agarres como Xabi Alonso o llegas a un acuerdo como es en la mayoría de las veces porque Hacienda es un enemigo poderoso”, argumentó la abogada.