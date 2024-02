Ana Rosa Quintana aprovecha los planes de la NASA en Marte para ironizar con el batacazo del PSOE en Galicia

Ana Rosa Quintana ha bromeado este martes con el resultado que obtuvo el PSOE el pasado domingo en las elecciones autonómicas de Galicia. La presentadora de TardeAR ha ironizado con unos comicios en los que el PP se alzó con su quinta mayoría absoluta consecutiva al tiempo que los socialistas perdían cinco escaños, quedando en tercera posición muy por detrás del BNG y con menos del 15% de los votos.

Todo se desencadenó cuando el programa de Telecinco informaba a los espectadores de los planes de la NASA para construir una serie de viviendas especiales en Marte para las cuales ya está buscando candidatos a habitarla. Estos inquilinos deben cumplir con una serie de requisitos, como tener entre 30 y 55 años, ser piloto, no fumar y hablar inglés fluidamente.

Ana Rosa conectó en directo con José Manuel Nieves, periodista de ABC especializado en ciencia y tecnología, con el objetivo de ahondar en este asunto. Según el experto, las generaciones jóvenes podrán seguramente viajar a Marte con cierta facilidad: “Esto no lo veremos nosotros, pero nuestros nietos sí”, empezó diciendo.

“En unos pocos años estaremos en la Luna y, de allí, pasaremos a Marte”, prosiguió, explicando que la NASA está intentando crear unos “fármacos anti-radiación” que permita hacer actividades al aire libre con seguridad. Nieves argumentó que Marte no tiene campo magnético, por lo que hay ciertos rayos que pueden esterilizar la vida. Esto obligaría a los posibles ciudadanos de Marte a tener que estar bajo refugio la mayor parte del tiempo.

Ana Rosa ironiza con el PSOE

En ese momento, Ana Rosa Quintana aseguró que ella prefería seguir viviendo en la Tierra: “Yo me quedo aquí, con mi mar, mi montaña, mi nieve, mi oxígeno, mi contaminación... Con todo, con lo bueno y lo malo”. “Yo no doy el perfil por edad, porque no me gusta Marte y porque no soy ingeniera ni matemática. Pero, ¿podría proponer a 10 o 12 personas? Nos quedaríamos muy agustito”, deslizó con sorna.

En ese momento, Xavier Sardá interpretó que se refería a algunos políticos y le recogió el guante asegurando entre bromas que “tiene que haber PSOE en Marte”. Quintana aprovechó entonces para ironizar con el resultado de lo socialistas en las elecciones gallegas: “Bueno, tiene que haber PSOE en Marte... si queda”, remató, desatando las risas de algún tertuliano.