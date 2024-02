Xavier Sardá vuelve a caldear 'TardeAR' por sus opiniones de Shakira: “Esto lo hace un tío y le llaman machista”

El anuncio de Shakira de un nuevo disco, que llevará por título Las mujeres no lloran, ha servido para caldear la primera tertulia de la semana de TardeAR en Telecinco. El lanzamiento, previsto para el 22 de marzo de este álbum, donde se incluirán los singles que ha lanzado durante los últimos tiempos repletos de referencias a su exmarido Gerard Piqué, ha servido para que el magacín de Ana Rosa Quintana se pregunte si la artista colombiana es “empoderada o pesada”.

Sin duda, la opinión más polémica ha sido la de Xavier Sardá, que se ha enfrentado al grueso de las mujeres de la mesa de actualidad, entre las que estaban Marina Rivers y Susana Díaz. El comunicador ha tildado a la cantante como “un disco rayado” y ha cuestionado la persistencia de la temática de las canciones: “¿No sabe tratar otro tema?”.

“¿No sabéis que tienen hijos, que tienen chavales?”

Frente a este Rivers repetía que el amor y desamor son temas recurrentes en las canciones, mientras Díaz aplaudían a la estrella del pop por “estar facturando”, como la misma Shakira decía en su Session con Bizarrap. Esto le parecía “mucho peor” a Sardá: “¿Me estás diciendo que no es una resentida, sino que es una pesetera? ¡Venga!”.

“Esto lo hace un tío y le llaman machista impresentable”, llegó a decir el showman, que se revolvió cuando Alberto Sotillos, también en defensa de Shakira, argumentaba que la cantante está “representando la historia de muchas mujeres que están con algunos tipos a los que dan ganas de cantarles tres o cuatro discos por lo que hacen”.

“¡Cuidado, no mezclemos temas! No mezclemos temas de muchas mujeres que son víctimas de malos tratos, y no tienen nada que ver”, señaló, apuntando en otra dirección, cuando Rivers o Díaz hablaban de la “falta de respeto” de cometer infidelidades “en tu propia casa”.

Sardá continuó cuestionando el devenir musical de Shakira, y sacó a colación lo familiar: “¿No sabéis que tienen hijos, que tienen chavales? La gracia que les hará”, se preguntaba Sardá que terminó llamando “pesadísima” a Shakira, mientras otras como Díaz enfatizaban: “Empoderada y forrada”. Quintana, por su lado, se ha mantenido al margen de los comentarios sobre la aludida, si bien sí ha querido poner el foco en los parecidos entre ciertas sesiones fotográficas de Shakira y Ana Mena.