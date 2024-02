'Tu cara me suena 11' anuncia a tres nuevos concursantes oficiales en Antena 3, con un ex de 'OT'

Antena 3 ha puesto nombre y apellidos a tres nuevos concursantes de Tu cara me suena 11. Después de anunciar a Raquel Sánchez Silva, Valeria Ros y David Bustamante como participantes, ahora ha ampliado el casting oficial con el cómico Miguel Lago, la presentadora de Drag Race Supremme de Luxe y el exconcursante de OT Raúl Vázquez.

Por tanto, ya son seis los famosos confirmados para la nueva edición del programa, que llegará “muy pronto” a la programación. Como era de esperar, Manel Fuentes volverá a ejercer como maestro de ceremonias del formato producido por Gestmusic.

Miguel Lago amplía su currículum con Antena 3

El humorista gallego llega a Tu cara me suena, pero no a la parrilla de Antena 3, donde se ha dejado ver frecuentemente en las últimas temporadas. Sobre todo a partir de su sorprendente marcha de Todo es mentira (Cuatro), de la que se acaban de cumplir dos años. Un mes más tarde debutó como tertuliano en El Hormiguero, aunque su principal trabajo dentro de la cadena lo desempeña en Y ahora Sonsoles, programa en el que lleva apareciendo desde sus inicios como colaborador y principal alivio cómico.

Mucho antes, entre 2009 y 2011, Lago fue uno de los profesores del docureality Curso del 63. El año pasado participó como invitado en el especial navideño de Tu cara me suena, por lo que ya sabe lo que es actuar en ese plató. Lo hizo junto a Nerea Rodríguez: él imitando a Kenny Rogers y ella a Dolly Parton al ritmo de Islands in the stream.

Supremme de Luxe, de 'Drag Race' a 'TCMS'

La artista es el principal rostro del universo 'drag' de Atresmedia, pues en cuestión de tres años ha presentado las tres ediciones de Drag Race España, Reinas al rescate y la primera versión All Stars, que está actualmente en emisión.

En este tiempo, Supremme de Luxe también ha participado como invitada en programas como Password, Pasapalabra y, sí, Tu cara me suena. Hace un par de temporada imitó a Dean Martin al son de Mambo Latino, y el año pasada se puso en la piel de Thalía para cantar Desde esa noche con Josie, que hizo de Maluma.

Raoul Vázquez, otro ex de 'OT' en 'Tu cara me suena'

El catalán también sabe lo que es actuar por una noche en Tu cara me suena. Lo hizo hace cuatro años, durante la octava edición del programa, cuando compartió escenario con Nerea Rodríguez, su compañera en OT 2017. Ella fue Camila Cabello y él Shawn Mendes cantando Señorita.

Raoul, que empezó su carrera en La Voz, se une a la larga lista de concursantes de Operación Triunfo que han dado el salto a Tu cara me suena. De hecho, es el sexto de OT 2017 que lo hace tras Lola Índigo, Alfred García, Nerea Rodríguez, Agoney y Miriam Rodríguez, siendo estos dos últimos los ganadores de las dos últimas ediciones de TCMS.

* En elaboración