Ana Rosa Quintana, sobre su cambio a las tardes: “Ya estoy un poco fuera, no pensaba empezar un nuevo proyecto”

Ana Rosa Quintana ha concedido una entrevista a la influencer Marina Rivers, colaboradora de su programa y próxima concursante de MasterChef Celebrity, en su podcast ¿Te la sabes? para Podimo.

La presentadora de TardeAR ha respondido a cómo lleva el tener que dar información que no sea sesgada, como deben hacer los periodistas: “La objetividad total no existe, todos tenemos un pensamiento. Un periodista tiene que intentar contar lo que ha ocurrido y contarlo de una forma lo más objetiva posible. No es lo mismo dar información que una opinión. Cuando das tu opinión, dices lo que quieres y hay que dejar claro que es tu opinión. Hay que ser honrados, no tergiversar, no mentir intencionadamente y ahora está ocurriendo mucho en informaciones políticas”, ha contestado.

La también productora de hasta cinco magacines en Mediaset (La mirada crítica, Vamos a ver, TardeAR, Tiempo al Tiempo y Fiesta), además de la serie El Marqués que también emite Telecinco, ha contado también cómo afronta las crisis de reputación sobre todo a través de las redes: “Lo importante es saber que cuando tú has hecho algo o has dicho algo que no debías, no ha sido intencionado si no errores. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y el que está mirando, sin hacer nada, ese no se equivoca, esta en su casa tranquilo y no se arriesga. Si te arriesgas, a veces te equivocas, pero hay que seguir hacia delante”.

De hecho, Ana Rosa Quintana incluso agradece tener lo que ella misma denomina como “haters profesionales”: “Es todos los días lo mismo. Recibo más críticas por el lado político que por el lado profesional, tengo mis haters profesionales y estoy orgullosa porque me siguen y son importantes en mi vida porque se molestan mucho en seguirme”.

“Estuvieron muy pesados en ponerme las tardes”

En la parte final de la charla, Marina Rivers le pregunta directamente por cuánto cree que le queda como presentadora en televisión. La respuesta de Ana Rosa Quintana es clara: “No lo sé, lo que la gente quiera y lo que yo considere que sea el momento de marchar. Creo que es muy difícil irse, pero es necesario”.

La presentadora se sincera al asegurar que no esperaba el cambio a las tardes: “Yo creo que ahora ya estoy un poco fuera, no pensaba empezar un nuevo proyecto”.

De hecho, no tiene reparos en reconocer el porqué de la nueva aventura: “Ha sido por todos los cambios en Mediaset y porque estuvieron muy pesados en ponerme las tardes, si hubiera seguido en las mañanas hubiera aguantado 1 ó 2 años más, y ya”.

La propia Ana Rosa Quintana confiesa que el cambio le ha producido una nueva responsabilidad que vuelve a atarla más a la televisión: “Con las tardes tengo una responsabilidad de equipo y no puedo dejarles en la estacada, pero llegará un día en el que se den las circunstancias”.