Ana Rosa volvió a 'TardeAR' picándose con Sardá para defender a la Comunidad de Madrid

Durante sus vacaciones navideñas, Ana Rosa Quintana pudo ver cómo sus sustituta al frente de TardeAR, Beatriz Archidona, respondía a Xavier Sardá diciéndole: “Cuando esté Ana Rosa, que vuelve la semana que viene, todas estas quejas se las trasladas, porque sólo te quejas cuando estoy yo”.

En el primer día de Ana Rosa, Xavier Sardà no le ha trasladado esas quejas, pero sí que ha hecho que la presentadora se ponga irónica para defender a la Comunidad de Madrid y a las decisiones de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

“El pique de Ana Rosa Quintana con Xavier Sardà debatiendo sobre las mascarillas”, recogía la página web de Telecinco hasta hace poco, que han suavizado el titular para presentar lo sucedido como “Ana Rosa Quintana bromea con Xavier Sardà: '¡Pareces del gobierno!'”.

El caso es que Ana Rosa empezó bromeando sobre su vuelta y cómo era Archidona la que no se iba de vacaciones, lo que la segunda aprovechó para volver a apuntar a Sardá: “¡Aguantando a Sardá, no sabes la Navidad que me ha dado!”, y Ana Rosa respondía: “Eso tenemos que hablarlo”. Sardá se defendió con su habitual ironía: “Todos somos el malo en el cuento de alguien”, y Archidona siguió con el tema: “Sí, sí, me has dado una buena”. Para mediar, Ana Rosa acabó bromeando: “He tenido que volver, me ha dicho Xelo, 'Oye, sepáralos'”.

Poco después, cuando el programa hablaba de la gran cantidad de casos de gripe y Covid y la saturación del sistema de salud, debatieron sobre la necesidad de volver a imponer las mascarillas en centros médicos y hospitales, como pide el Gobierno central, pero rechaza el de la Comunidad de Madrid con Ayuso al frente. Sardà indicó que era lo más seguro, y señaló a la capital: “Que en Madrid digan que igual no es necesario cuando vas a un centro sanitario ponerte esto...”, dijo poniéndose una mascarilla y con tono de indignación.

Pero Ana Rosa Quintana no tardó en saltar, en defensa de la Comunidad de Madrid de Ayuso. La presentadora despojó esta vez de responsabilidad a los gobiernos y aseguró que se trata de una “responsabilidad individual”, por lo que Sardà le preguntó si es que la Comunidad de Madrid no aconsejaba, ante lo que Ana Rosa Quintana exclamó: “¡Si solo hay dos obligatorios! Ya empezamos a meternos con Madrid ¡Pareces del gobierno, tío!”, replicó jugando con la ironía, ante lo que Sardà contestó: “¡Y tú del gobierno de Madrid!”. Con el mismo tono, la presentadora culminó el intercambio: “Yo soy del gobierno de Madrid”, dijo.