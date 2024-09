Ana Terradillos responde indignada a Nacho Cano: “Un poquito de seriedad con la Policía Nacional”

Ana Terradillos se ha hecho eco este lunes de los nuevos ataques de Nacho Cano hacia el Gobierno, el Ministerio del Interior y la Policía, refiriéndose a los agentes que lo detuvieron como “los chulos de Marlaska”. La mirada crítica emitió las imágenes en las que el exintegrante de Mecano también llamaba a los policías “paletos” y “macarras”, acusándolos de intentar ligar con sus becarias, a las que asegura que tomaron declaración “sin asistencia legal y sin nadie del consulado”. “La Policía es otra cosa”, aseguraba.

Tras ver el vídeo, la presentadora de Telecinco tomó la palabra para dar respuesta al cantante: “Efectivamente, aquí, si me permitís, la Policía es otra cosa”, empezó diciendo Terradillos ante las cámaras de Mediaset.

“Yo creo que conozco muy bien a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siempre puede haber un caso y, de hecho, los ha habido. En fin, que de hecho, se ha juzgado definitivamente”, apuntaba entonces la periodista, enfrentándose a los ataques del artista contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Ana Terradillos responde a Nacho Cano

“Pero, perdónenme, en las comisarías de la Policía Nacional, igual que en las Comandancias hay cámaras, ante cualquier tipo de intimidación, acoso, sin ningún tipo de abogado o gente del Consulado, las cámaras lo recogen”, alegaba la presentadora.

“Ya, si nos inventamos que las cámara se graban y demás, pues... ¡Hombre!, un poquito de seriedad con la Policía Nacional”, le pidió la comunicadora. “Lo cual no quiere decir que no haya casos y que haya que confiar siempre en la Policía”, matizaba entonces, acusando a Cano de decir “cosas gordas”. “No son declaraciones, son acusaciones... que es a lo que voy. A mí eso me parece muy grave”, zanjó la periodista, antes de dar paso al debate entre sus tertulianos.