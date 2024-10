Aplausos al Telediario 2 de TVE por su especial desde Israel: “Televisión pública de primer nivel”

El Telediario 2 de TVE se desplazó este lunes a Jerusalén (Israel) con motivo del primer aniversario de la Guerra de Gaza. El 7 de octubre de 2023, milicias de Hamás atacaron por sorpresa diversos puntos de Israel cercanos a la Franja de Gaza, entre ellos el Festival de música Supernova. Pocas horas después, Israel declaró la guerra a Gaza. Un conflicto que, como dijo Marta Carazo al inicio de la emisión, ya no es solo entre Israel y Hamás, sino que a lo largo de este años “se ha ido extendiendo a una región ya de por sí convulsa”.

“Hemos visto como esta ciudad se ha preparado con cierta tensión para esta fecha”, aseguró la presentadora en suelo israelí, desde donde analizó “todos los frentes de este conflicto” de la mano de expertos, víctimas y corresponsales de TVE. Por ejemplo, Almudena Ariza intervino desde Líbano, Silvia Guerra desde Irán y tanto Óscar Mijallo y Javier Gutiérrez hablaron con Carazo desde Israel. Además, Cristina Olea conectó desde Washington y Mariana Gancedo desde Bruselas para comentar cómo se ve la situación fuera de Oriente Próximo.

Desde Líbano, Almudena Ariza contó historias como las de Hannah, una mujer que hasta hace unas semanas disfrutaba de su vida como maquilladoras, peluquera e influencer, pero que “ahora vive y duerme con sus hijos en un parque de Beirut” debido a los ataques que está sufriendo su país.

Como la suya, muchas familias “tenían una vida estable hasta hace dos o tres semanas”. “Tenían su trabajo, su vivienda y sus hijos iban al colegio, pero el conflicto ha dado una vuelta completa a sus vidas y ahora están viviendo como homeless (personas sin techo)”, narró Ariza. “Solo en las últimas semanas, la guerra ha desplazado en Líbano a 1,2 millones de personas en un país sin recursos para atenderlos y sin esperanza de que a corto plazo se ponga fin a la violencia”, señaló la periodista.

Marta Carazo habló con una enfermera de MSF

El Telediario 2 de TVE también emitió las conversaciones que Marta Carazo tuvo con María Santo, enfermera de Médicos Sin Fronteras, antes de llegar a Gaza y durante sus primeros días en la zona. “Creo que va a ser muy diferente de las misiones en las que he trabajado anteriormente. En Ucrania, a pesar de estar en un contexto de guerra, se cumplían ciertas normas. Los bombardeos no ocurrían en cualquier hora ni en cualquier lugar. Pero en Gaza no se cumplen las normas, entonces no se está seguro en ningún sitio”, comenzó contando la entrevistada.

Aun así, Santo dijo sentirse “una privilegiada porque no todo el mundo tiene esta oportunidad de ayudar, aunque quiera”. Una oportunidad que rechazó inicialmente por la “preocupación” de su familia, pero que acabó aceptando por después de pensarlo mucho seguía sintiendo ese deseo de ir a Gaza y aportar mi granito de arena“.

Su familia la entendió, y María puso rumbo a Gaza, donde permanecerá seis semanas. De momento se ha encontrado “pacientes que tienen amputaciones, o que están muy críticos, y que se sienten culpables de estar vivos porque han bombardeado a toda su familia”. También una gran falta de recursos, tanto de los analgésicos más básicos a los productos de higiene. “Una botella de champú cuesta 40 o 60 dólares”, dijo para contextualizar la situación. Además, no han podido empezar el tratamiento de malnutrición para menores de seis meses porque no tienen leche.

Este Telediario especial también dio voz a Itzki Horn, un hombre que lleva un año sin ver a sus dos hijos, ambos secuestrados por Hamás. “Estamos haciendo todo lo posible por liberarlos. No vamos a parar hasta que estén de vuelta a casa”, aseguró este señor de origen argentino, que se mostró muy crítico con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Después de un año, a Netanyahu ya no le pido, le exijo que haga todo lo posible por liberar a los rehenes. Evidentemente, él prioriza su carrera política a liberar a los rehenes, aunque suene muy duro decirlo”.

Durante la entrevista, Itzki no pudo evitar emocionarse y echar a llorar al recordar a sus hijos: “Estoy olvidando el sonido de sus voces”.

El Telediario 2 de TVE cerró su entrega especial de este lunes con una reflexión de Marta Carazo: “Gran parte del mundo está pendiente de lo que aquí ocurra. Este es un momento decisivo, y por eso hemos querido venir hasta aquí para contárselo”.

Elogios

Como en anteriores Telediarios especiales, el de este lunes se ha ganado los elogios de la audiencia. “Esto es servicio público” fue uno de los más repetidos entre los usuarios de X (antiguo Twitter) durante su emisión.

“En estos tiempos dolorosos donde la información objetiva es poco frecuente, sois un referente de honestidad profesional”, escribió uno de ellos. “Espectacular”, “muy necesario”, “gran trabajo”,, “televisión pública de primer nivel” y “admirable ejemplo de periodismo de calidad” y “el mejor ejemplo de hacer periodismo” fueron otros de los comentarios que recibió este aplaudido especial del Telediario 2 de TVE.