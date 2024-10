Jorge Ponce desvela la inesperada conexión entre 'La Revuelta' y Rajoy: “¡Te quiero, Mariano!”

La Revuelta desveló este lunes su conexión con todo un expresidente del Gobierno. Concretamente, con Mariano Rajoy, que desde ahora forma parte de la historia del programa y de Encofrados Encofrasa, la productora de David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce.

Fue éste último quien contó a la audiencia de La 1 cómo sus caminos se han cruzado con el del otrora líder del PP. Según Ponce, en la productora recibieron un documento del registro mercantil que les instaba a “subsanar un error”. “Un trámite muy tonto” que les llevó a ponerse manos a la obra burocráticamente hablando. Y la casualidad quiso que, como resultado de este trámite, les llegara un documento firmado por el registrador mercantil Mariano Rajoy Brey.

“Ay, que nos ha hecho los papeles Marianooooo! ¡Ay! ¡Te quiero, Mariano! ¡I love you!”, exclamó el cómico mostrando el documento que, efectivamente, certificaba que el expresidente del Gobierno se había comunicado, en su labor como registrador mercantil, con la productora de La Revuelta. “¿Ha firmado? ¿Ha puesto M. Rajoy?”, preguntó Grison.

Broncano aprovechó la ocasión para recordar que Mariano Rajoy ha sido invitado a La Revuelta, tal y como contó hace unos días el coordinador de invitados del programa. “Se le ha invitado en calidad de registrador. Si quiere venir algún día a hablar del registro...”, dijo el presentador. “Nos comprometemos por escrito a hacerle solo preguntas del registro mercantil”, añadió Ponce, que puso en valor que Rajoy recuperara su antiguo empleo después de dejar la política en vez de aprovechar su posición para fichar por el consejo de administración de una gran empresa: “Habla bien de Mariano porque sabemos que hay muchas puertas giratorias”.

Ahora queda la duda de si Rajoy irá finalmente a La Revuelta o si, como probablemente ocurra, la relación entre el expresidente del Gobierno y el programa de La 1 no pase de aquí. Aun así, desde el formato no pierden la esperanza. “Estamos destinados a que venga. Prometemos no botellas con tapones en el catering del camerino”, bromearon sobre este asunto en sus redes sociales.