Arón Piper explica el trastorno que padece, y José Manuel Poga sorprende por la razón de su apellido artístico

El Hormiguero recibió este miércoles en su plató a Arón Piper y José Manuel Poga, que visitaron el programa de Antena 3 para hablar de su nueva película juntos El Correo y, de paso, desvelar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de sus vidas personales.

En el caso del primero de ellos, que se dio a conocer en 2018 con Élite y actualmente compagina su faceta musical con proyectos en cine y series, contó a Pablo Motos que padece una extraña condición neurológica llamada discalculia y explicó el impacto que tiene en su día a día.

“Es como la dislexia pero con números”, apuntó Piper, que admitió que “se me puede timar fácil con temas de dinero. Con los cambios y tal, no calculo”. “Todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular, pero yo no. Doy mil vueltas y no llego al objetivo”, detalló.

A su lado, Poga aseguró que él padece anosmia y no tiene sentido del olfato desde que nació. Algo que también afecta a Marron, aunque en el caso del colaborador de El Hormiguero le ocurrió ya bien entrado en la veintena.

El origen del apellido artístico de José Manuel Poga

Más allá de esta condición, el intérprete de La casa de papel y El cuerpo en llamas reveló una curiosidad sobre su nombre artístico que ha llamado especialmente la atención: José Manuel Poga se llama en realidad José Manuel Rivera, y el “apellido” que eligió para su carrera profesional tiene que ver con un complejo que arrastra desde pequeño.

“No sabía pronunciar la erre”, comenzó contando el actor a Pablo Motos. “Los colegas del barrio se metían conmigo y no sabía decir Rivera. Les quería decir 'iros al carajo, iros a la mierda', pero en casa no me dejaban decir palabrotas y lo único que podía era decirles 'iros a la porra'”, comentó, emulando su pronunciación de entonces.

Así asumió Poga como su apellido artístico, como una manera de llevar encima “la dificultad de los complejos y las inseguridades, para acoplarlas a mi ser y llevarlas para adelante. Lo llevo con orgullo”.