Así ha arrancado 'Noticias Cuatro' en su regreso, con Gabilondo de padrino: “Hay mucha emoción por hacerlo bien”

“Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos preguntamos: ¿ha podido cometer Puigdemont un delito de traición? Enseguida les aclaramos por qué nos hacemos esta pregunta. En un día en el que miramos a Francia. A esta hora miles de agricultores están llamados a bloquear los accesos de París. Esto es Noticias Cuatro. Comenzamos”. Con estas palabras, y tras los buenos deseos de Nacho Abad desde En boca de todos, ha comenzado la nueva era de Noticias Cuatro.

Como la presentadora de la edición de las 14:00 horas, Alba Lago ha sido la protagonista de este regreso de la marca con una nueva etapa, cinco años después del final de la anterior, en el que se estrenaba el nuevo plató, y con una mirada al pasado con sorpresa: Iñaki Gabilondo.

El periodista, que liderara la primera era de los informativos del canal, allá por 2005, está presente para revivir este inicio. Lo hace en una entrevista con Diego Losada, copresentador de la edición nocturna junto a Mónica Sanz, aprovechando que el veterano comunicador deposita el legado en la Casa de las Letras del Instituto Cervantes.

🔴Vuelve Noticias Cuatro con @alagodiaz: estos son los temas más relevantes del lunes 29 de enero > https://t.co/b2Wl1kAx4O pic.twitter.com/NuzI019neT — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) January 29, 2024

La alegría de todo el equipo ha sido continuada durante la emisión. Álvaro Berro, que entraba en plató para complementar la información explicada por Lago, lo dejaba claro al iniciar su intervención, sobre Elon Musk: “No sé si estará tan feliz como nosotros, pero está encantado porque su cohete, el Falcon Nine, ha realizado dos lanzamientos con éxito”.

Antes de comenzar, Lago ya declara que este debut en Noticias Cuatro era un “sueño cumplido”, pues durante los últimos días afirmaba haber crecido viendo estos informativos y haber aspirado a ser como Marta Reyero.

Space X lanza dos cohetes en cuatro horas y permite colocar 45 satélites para llevar internet a zonas remotas



Lo cuenta @alvarofberro pic.twitter.com/ZAjFp421p6 — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) January 29, 2024

“Hemos aplaudido todos en la redacción”

“Cuando has dicho ”Comienza Noticias Cuatro“ hemos aplaudido todos en la redacción”, señalaba Diego Losada, que ha pasado por plató para dar paso a las imágenes que se verán al completo por la noche. Gabilondo ha podido repasar las imágenes de los comienzos del canal, del que fue primera espada. “Era unos 200 años más joven”; bromeaba el invitado. “Qué bonito es el destino, y qué generoso Gabilondo”.

“Hay mucha emoción por volver y hacerlo bien”, reconocía el presentador de la edición de las 20:00 horas, para explicar por qué le ha “pedido consejo al maestro”: “¿Iñaki, cómo lo hacemos?”.

El consejo de Iñaki Gabilondo a Diego Losada

El mensaje de Gabilondo sobre cómo afrontar la vuelta de Noticias Cuatro y la presión por estar a la altura de la marca ha sido claro: “La responsabilidad no se tiene con el legado, se tiene con cualquier espectador que va a escucharte y va a creerte”.

“No hay objetivo, ni otra distracción: hay alguien que te está viendo. Esa persona que te está viendo te exige lo mejor de tu trabajo. No hay medios, políticas, partidos... No. Es esa persona que te está viendo que va a tener una opinión por algo que tú has dicho, que si no hubieras dicho no tendría esa opinión; que va a defender su punto de vista, por algo que ha visto, que habéis seleccionado. Esa es la responsabilidad”, ha razonado.

Tras emitir esta previa, y antes de cerrar, Lago ha dado paso a El Desmarque, que también se refuerza de cara a la nueva etapa. Manu Carreño se ha encargado de felicitar in situ a la periodista por el estreno, antes de comenzar con la información deportiva. “Me ha encantado el primer Noticias Cuatro. Quedan muchos más todavía”.