Asraf protagonizó un debate final de 'Supervivientes' que sacó a la luz desde cuándo se escondían Adara y Bosco

Tras alzar a Bosco Blach como ganador de Supervivientes 2023, este domingo Telecinco celebró el Debate final conducido por Ion Aramendi, para zanjar todos los temas pendientes.

Alejandro Nieto aclara ahora su ausencia en la final de 'Supervivientes 2023' tras los rumores sobre el 'plantón'

Más

La entrega contó con todos los concursantes en plató: Bosco, Adara, Artùr, Katerina, Manuel Cortés, Diego, Raquel Mosquera, Alma Bollo, Asraf, Jonan, Gema Aldón, Gabriela Arrocet, Ginés, Yaiza, Raquel Arias, Sergio Garrido y Arelys. Y solo faltó Jaime Nava “por temas familiares”.

Antes de arrancar el programa, el presentador volvió a aclarar la polémica frase que pronunció Carlos Sobera en la gala, para la entrada de Adara en la final, diciendo que “no había ganado”, antes de conocer la votación final:

Tras ello, el último debate se centró en recordar el paso de los finalistas por el reality con un protagonista claro: Asraf. Aunque Adara y Bosco sí hablaron de sus planes de futuro, el resto de temas giraron en torno a los rifirrafes continuos con el novio de Isa Pantoja.

Los planes de futuro de Bosco y Adara

El último en entrar a plató fue Bosco que, lejos de hacer caso a las indicaciones de Aramendi, se entretuvo saludando al público y repartiendo “boscolitos”.

El equipo le pidió que se sentara en el sofá, junto a Adara, y sus primeras palabras fueron para ella: “Estoy mejorando por momentos. Estoy feliz porque estoy muy bien sentado”, sonrió.

Preguntado por la experiencia: “Me lo he pasado como un enano. Lo bonito ha sido el proceso de aprendizaje. Me he visto estupendo. Se lo agradezco a todos mis compañeros porque gracias a ellos estoy aquí hoy.

Momento en el que el presentador quiso saber si iban a seguir conociéndose con Adara, a lo que ella contestó: “A mis sentimientos no les voy a poner límites. Sobre conocernos fuera, no lo hemos hablado pero por mi parte sí”.

Preguntada por el momento en que empezó a sentirse atraída por él: “Su cambio físico es evidente, pero también es que es muy caballeroso, siempre está pendiente de ti, siempre quiere ayudarme...”

Algo que contrarió totalmente a Artùr: “Siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara. La vi cambiada cuando estaba nominada conmigo. Me echaron, a Bosco lo salvaron y creo que lo ha manipulado para dar más contenido. Después de tres meses, y de repente cambiar de opinión y acostarse con él”, explicó y Raquel Arias también le apoyó.

A lo que ella respondió que “olía a celitos”. Mientras Bosco se lo tomaba a risa: “Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola. Yo no siento manipulación, pero sí estoy hechizado”, bromeó dándole otro beso como el de la final.

Ante el ataque de Artùr y Arias, Adara argumentó que no quería hacer contenido porque se escondían de las cámaras. A lo que el presentador preguntó desde cuándo se escondían: “Desde los últimos días en playa. No pasó nada hasta salir de ahí. Pero después estábamos los tres [con Jonan] en una sauna en el baño y ahí nos dimos el primer besito”.

Asraf amenazó con marcharse tras la explicación de Adara

Adara también quiso aclarar las palabras que dijo en la final y que provocaron la salida de Asraf: “Con Asraf no quería decir que fuera pesado, me refería más a intenso”. Pero él seguía sin compartirlo: “No me lo esperaba de ella. No me gustó y me salí porque me quedé en shock”.

La azafata confesó que no le gustó convivir con Arelys, Raquel, Yaiza, Ginés y Diego. Mientras que Asraf sí fue “una época muy importante de mi concurso, luego ya no”.

Momento en el que el presentador le preguntó a Adara qué fue lo que pasó para distanciarse del novio de Isa Pantoja: “No podía mirar a otro lado con todo lo que estaba pasando. Creo que no se ha su doble juego, si hubiera cámaras 24 horas se habría entendido pero por detrás te trata bien, con cariño y en cámara te pone en un compromiso continuo”.

Y Asraf estalló: “He estado callado mucho tiempo pero en ese momento flipé, te respeté por la amistad que teníamos. Has tenido muchos feos conmigo, detrás de cámara. Yo nunca contigo. Eso es lo que más me dolió. Yo estoy tranquilo, he sido fiel a mí y a la amistad contigo, pero por lo que he visto tú conmigo no”, le recriminó ante los aplausos del público.

Al escuchar los aplausos, la joven opinó que “el público varía depende del día. Apoya a unas personas u otras”. E insistió en la actitud variante de Asraf: “Él sí me ha traicionado a mí. Una vez me tiraste almendras a la cara, estábamos todos comiendo, las lanzó y me las tiró a la cara. Son detalles que se van acumulando”.

Una acusación que hizo casi saltar de la silla a Asraf: “¿Yo te he tirado almendras a la cara? ¡Eso es mentira! Que juegues a eso no me gusta. Pensé que me llevaba a una amiga. No me esperaba esto de ti, que te he tirado almendras a la cara. Flipo. No tengo palabras. No voy a aguantar mentiras, por respeto al programa pero si no cojo y me voy”, amenazó.

Todas las trifulcas de los hermanos Bollo y Yaiza contra Asraf

El programa también dejó a Asraf que viera por primera vez sus broncas con Alma y Manuel, además de las defensas de Isa y Raquel Bollo en plató.

Por su parte, lamentó su actitud cuando había faltado el respeto a alguien y el papel de su pareja: “No he provocado a nadie y por eso es diferente la situación. No me gusta ver a Isa en esas tesituras. No puedo sentirme más orgulloso de ella”, dijo con la voz rota.

Manuel saltó asegurando que los dos tenían la misma responsabilidad de las discusiones vividas. Algo que también recriminó Alma, pero Asraf no estuvo de acuerdo: “Ha habido situaciones que no he entendido como que Manuel siempre le molestara todo. Seguramente habré molestado inconscientemente pero nada intencionado”, lamentó.

Algo que tampoco pasaron por alto fue el romance entre Katerina y Manuel, al que el hijo de la Bollo puso luz: “Lo que sentí por Katerina siempre fue real, lo pasamos bien. Pero ahora ella tiene una vida muy diferente a la mía. Hay cosas que se dan y otras que no”.

Aramendi también preguntó a Asraf por el altercado que llevó a la expulsión de Yaiza: “Esa noche fui al fuego y de repente llegó Yaiza gritándome: '¿Ahora qué? Maricona, ahora no eres tan valiente sin cámaras'”, recordó. Algo que Yaiza lamentó pero pidiendo que le quitaran importancia porque no fue para tanto.

También Arias aseguró que habián habido insultos más graves en otros situaciones. Como Diego señaló que “no fue para tanto”. Momento en el que Adara rompió una lanza a favor de Asraf: “Se le está intentando quitar hierro a un tema muy grave y no hay nada que lo justifique”, zanjó ante el aplauso del público.