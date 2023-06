Telecinco y 'Supervivientes 2023' aclaran el comentado error de Carlos Sobera con Adara en la final del reality

Telecinco celebró este jueves 29 de junio la gran final de Supervivientes 2023, que culminó con la victoria de Bosco tras su beso con Adara, en una noche amarga para Asraf que no estuvo exenta de polémica. Y es que unas palabras lanzadas por Carlos Sobera durante la gala han generado en las últimas horas una gran controversia, poniendo en tela de juicio la transparencia del programa de Mediaset.

Bosco gana 'Supervivientes 2023' tras confirmar con un beso su inesperado romance con Adara

Todo ocurrió minutos antes de que el presentador cerrase las votaciones y desvelase el nombre del ganador de la edición. En los compases finales de la velada, tras las eliminaciones de Asraf y Jonan, Carlos Sobera se dispuso a anunciar la entrada en plató a los dos últimos superfinalistas. Tras presentar a Bosco, el vasco dio paso a Adara recordando los hitos de su aventura en Honduras y pronunciando una última frase que hizo saltar las alarmas entre los espectadores.

“Entró como reina de los realities y sale como una Superviviente de campeonato. Nos ha hecho reir, llorar, ha demostrado su carácter si se siente atacada o traicionada. Cuando ella está en pantalla, es difícil no prestarle atención, y lo más importante, ha superado todos los miedos a los que se tenía que enfrentar. Además, puede ser que haya conocido a alguien muy, muy especial. No ha ganado, pero lo habría merecido como los demás. ¡Adelante Adara Molinero”, dijo el maestro de ceremonias del reality, leyendo de forma evidente el telemprompter en el que se plasma su guion durante todos los programas.

Enseguida, muchos seguidores de Supervivientes se lanzaron a comentar lo sucedido en las redes sociales, denunciando al programa y a Telecinco por haber descartado (supuestamente) a Adara como ganadora antes incluso de que el proceso de votación hubiese finalizado. Durante toda la mañana, se han realizado graves acusaciones contra la cadena y el formato, como la de haber orquestado un posible tongo en la final para darle la victoria a Bosco y no a la concursante que finalmente quedó en segunda posición.

Telecinco y 'Supervivientes' aclaran el “error humano”

Apenas unas horas después de la gran final de Supervivientes 2023, Mediaset y la dirección del reality han querido hacer “un ejercicio de transparencia” ante la prensa, aclarando el “error humano” que ha generado tanta confusión entre la audiencia y mostrando los guiones que se utilizaron durante la última gala del programa. De esta manera, durante un encuentro con Telecinco al que ha asistido verTele, este medio ha podido tener acceso a la escaleta de la gala final y ser conocedor de lo ocurrido.

Así pues, verTele ha comprobado que se produjo un fallo en la versión definitiva del guion que fue enviada a través de un email [al que también hemos tenido acceso] a todo el equipo, incluido el propio Carlos Sobera a las 14:20 de este jueves, ocho horas antes del arranque de la emisión del programa en Telecinco.

De cara a la misma, ante el desconocimiento de la decisión del público en las tres votaciones que se iban a producir, el equipo de guion preparó varias versiones del texto de las presentaciones que Carlos Sobera iría haciendo para dar entrada en plató a los cuatro finalistas. Para Asraf, Bosco y Jonan se vieron plasmadas dos opciones: una por si caían eliminados, y otra por si lograban llegar a ese preciado duelo final. El error en el caso de Adara se produjo al copiar y pegar la misma versión del texto para todas sus supuestas posiciones en la final, en la que sólo aparecía reflejada la opción de una eliminación prematura en la gala.

“No es verdad nada de lo que se está contando y para nosotros es importante el prestigio y la imagen de esta casa”, ha expresado con preocupación Sandra Fernández, directora de Comunicación de Mediaset. María Zambrano, directora de Reality y Dating de Mediaset, por su parte, ha lamentado el “error humano” por el que se ha generado esta polémica. “Jamás haríamos una entradilla diciendo quién gana o pierde”, ha asegurado. “Lamentablemente, ha sido un error humano”, ha insistido. “Sentimos muchísimo haber creado tanta confusión. Es un guion que tiene Mediaset, el equipo de bulldog, y es fácil comprobar que esto es 100% verídico viendo la hora del mail”, ha señalado la responsable, mostrando a este medio las pruebas pertinentes.

Zambrano ha explicado además por qué no lo aclararon durante la emisión de la gala: “No hubo mucho margen de reacción y creímos que era mejor explicarlo bien al día siguiente. Una final es una cosa muy grande, había mucho público, gente por detrás... Era muy difícil hacernos entender en un momento de tantos nervios. Por eso, decidimos que lo mejor era esperar a hoy y explicarlo bien con el guion en la mano. Decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían y no hay problema, no hay nada que ocultar. Priorizamos que el espectador disfrutara de su gala, que los concursantes también lo hicieran tras una edición tan dura y decir: lo que tenemos que contar lo contaremos”, ha expresado la directiva, que afirma no haber recibido queja por parte de los participantes implicados.

Mediaset ha avanzado que esta explicación será igualmente trasladada a todos los concursantes y a los espectadores durante el debate final presentado por Carlos Sobera que emitirá Telecinco este mismo domingo.