Mercedes Milá da la “victoria moral” en 'Supervivientes' a Asraf, que abandonó el plató por las palabras de Adara

Mercedes Milá ha seguido con gran fervor la emisión de Supervivientes 2023, que llegó este jueves a su final en Telecinco con la victoria de Bosco tras confirmar con un beso su inesperado romance con Adara. La presentadora se llevó un gran disgusto al ver caer a las primeras de cambio a Asraf, su concursante favorito y al que no ha parado de defender a lo largo de toda la edición.

Bosco gana 'Supervivientes 2023' tras confirmar con un beso su inesperado romance con Adara

Más

Así lo expresó la catalana en sus redes sociales, donde compartió su enfado ante la determinación de la audiencia de salvar a Bosco en su nominación junto al ceutí. “Hay momentos en la vida en los que se te rompe el corazón. Este es uno de ellos”, empezó diciendo Milá en mitad de la gala. “Se acaba de producir la expulsión de Asraf frente a Bosco. Para mí es una decisión del público absolutamente injusta”, opinó la periodista.

Según la expresentadora de Gran Hermano, “Asraf es el ganador moral de este programa y el que lo tiene que saber, lo sabe”. “Para mí, ni Adara, ni Jonan, ni Bosco, le llegan a la suela de sus sandalias. En estos momentos apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del 4° clasificado. Después de eso, dejaré de verlo”, advirtió a sus seguidores, añadiendo que le daban “exactamente igual” las críticas. “Los que no aceptéis una opinión tan drástica, lo siento pero es la que llena mi corazón”, señaló.

Finalmente, Mercedes Milá quiso tener unas palabras de cariño hacia la pareja del concursante: “Y para Isa, nuestra Isa P, todo el amor del mundo y mi mayor felicitación por tu esfuerzo, tu amor y tu absoluta entrega. Las injusticias existen y esta es una y muy gorda”, recalcó. “Asraf, cuando salgas a la calle, entenderás todo lo que acabo de escribir en caliente viéndote abrazado a tu hermano que ha dicho verdades como puños. Gracias por cada minuto de tus 107 días de concurso”, sentenció.

La noche más amarga de Asraf en 'Supervivientes'

Asraf vivió su noche más amarga en Supervivientes 2023 después de ver cómo caía eliminado a las puertas de la victoria. El robinson fue superado por Bosco, llevándose un chasco que obligó a Sobera a enviarle unas emotivas palabras de ánimo: “Quiero que sepas que te has ganado mi respeto día tras día y semana tras semana de una manera soberbia, porque has sido un superviviente nato. Lo has hecho muy bien y has sido generoso en muchos momentos. Lo has hecho todo tan bien que sin duda te merecías el premio absoluto de esta edición”, declaró el presentador.

Horas más tarde, tras reencontrarse con Isa P y su hermano pequeño, Asraf vivió otro momento desagradable por el feo gesto que tuvo con él Adara en los compases finales de la noche. En un test rápido a Bosco y Adara, Carlos Sobera preguntó a la finalista quién de sus compañeros “se llevaba la palma por pesado”. La madrileña acabó señalando a Asraf, que no entendió su respuesta después de haber sido su principal apoyo durante gran parte de la aventura. Acto seguido, abandonaba enfadado el plató para regresar minutos más tarde para escuchar el veredicto final de la audiencia.

Tras la final, Asraf concedió unas palabras a Telecinco, reconociendo su “shock” ante todo lo ocurrido durante la noche: “Estábamos aislados y volver a tanto público y tanta gente que te quiere y te apoya la verdad es que es un contraste muy fuerte. Estoy asimilando todo”, comenzó declarando.

“La galita bueno... ha habido un momento que no... pero bueno”, admitió en referencia al desprecio que le hizo Adara en directo. “Yo me esperaba ganar como todos. Los cuatro destacábamos de alguna manera. Bosco por su personalidad, Adara por sus seguidores, Jonan también por la lucha que ha hecho. Yo creo que todos acabamos con algo y creo que ha sido una final muy buena y reñida”, reflexionó el joven, que se mostró “orgulloso” de sí mismo.