Alejandro Nieto aclara ahora su ausencia en la final de 'Supervivientes 2023' tras los rumores sobre el 'plantón'

La victoria de Bosco Martínez Bordiú en Supervivientes 2023 el pasado jueves estuvo marcada por una ausencia destacada: la de Alejandro Nieto, que no asistió al plató de Telecinco a entregar el cheque a su 'sucesor' como marca la tradición del reality. Una falta que el propio protagonista adelantó un día antes en sus redes sociales, y ante la que ha salido al paso horas después para explicar los motivos de su 'plantón'.

Alejandro Nieto planta a 'Supervivientes 2023' y no entregará el cheque en la final: "No se ha llegado a un acuerdo"

El ganador de 2022 argumentó en un principio que no iría a los estudios de Mediaset al “no llegar a un acuerdo” con los responsables. Unas palabras que dieron pie a todo tipo de habladurías y que él mismo ha querido negar tras la celebración de la gran final de SV 2023.

“Tengo que darle la enhorabuena a Bosco. Es un tío superbueno, ya lo dije. Me cayó muy bien. ¿Es justo merecedor de ganar? Yo ya dije que los cuatro podían ganar perfectamente, que Asraf era muy buen 'superviviente', Jonan es un tío entrañable y Adara y Bosco son de puta madre. No soy culpable de quien gane”, comienza explicando en su Instagram, desmarcándose de aquellos que han comentado en redes sociales que 'plantó' al programa por ser conocedor de un supuesto tongo contra Asraf.

En ese sentido, Alejandro asegura que no fue el jueves a entregar el cheque de ganador por estar fuera de Madrid: “Ya he explicado que estoy de vacaciones con mi hijo, que es más importante que todo, y decir que no fui porque sabía que había tongo o no tongo... yo no hago la escaleta, no hago el programa y no tengo culpa de nada. Bosco, enhorabuena compañero”, zanja.