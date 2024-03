Atresmedia anuncia que 'Drag Race' tendrá quinta temporada, aún sin estrenar la cuarta

Hay Drag Race para rato en España. Atresplayer ha comunicado la renovación por una quinta temporada del formato, que aún tiene pendiente de estreno la cuarta en la plataforma.

Atresmedia reafirma así su confianza en el producto de World of Wonder, pocos días después de haber clausurado su primera edición All Stars con la victoria de Drag Sethlas. España se había convertido, así, en el primer país donde se desarrolla una versión propia del formato que producía esta versión con antiguas concursantes, descontando la original estadounidense, RuPaul’s Drag Race.

El cambio para la quinta edición

La quinta edición de Drag Race traerá aparejada una novedad sustancial con respecto a las previas: un aumento de la cuantía del premio. El cheque que recibirá la reina ganadora tendrá un valor de 50.000 euros, frente a los 30.000 euros que tenían las ediciones anteriores.

Supremme de Luxe, a la que veremos concursando en Tu cara me suena 11, estará de vuelta como presentadora, a falta de más información sobre el mantenimiento de la mesa de jueces. Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking han estado hasta la fecha en todas las ediciones emitidas.

Siendo un escaparate excepcional para las marcas, NYX Professional Makeup será el beauty partner oficial de la cuarta edición de Drag Race España, siendo una gran noticia para el formato dado el prestigio y la fuerza internacional de la marca, agrega Atresmedia.

Antes, el tour de Drag Race España: All Stars

La renovación coincide con la inminente gira de Drag Race España: All Stars, que arrancará este mes de abril. Será un espectáculo con numerosos guiños de las reinas a su paso por el programa, que contará con las nueve reinas participantes.

El tour arranca el próximo 5 de abril en Sevilla, y pasará también por Torremolinos (6 de abril), Madrid (7 de abril), Barcelona (14 y 15 de abril), Valencia (19 y 20 de abril) y Bilbao (28 de abril).

Drag Race España revalida el tirón que a nivel global tiene esta franquicia. Con 15 temporadas a sus espaldas, una 16 en emisión, y varias ediciones especiales, RuPaul’s Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha adaptado con éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia. Además, acumula un total de 30 premios Emmy.