Atresmedia oficializa la fecha de vuelta de Susanna Griso a 'Espejo Público' y de Iñaki López y Cristina Pardo a laSexta

Con el inicio de la temporada televisiva habiéndose adelantado una semana, con un puñado de estrenos y regreso para este mismo lunes 26 de agosto, las cadenas ya empiezan a apuntar al día en que tendrá lugar la segunda vuelta de este comienzo de curso. En el caso de Atresmedia, el grupo ya ha desvelado que será el lunes 2 de septiembre cuando retornen varios de sus presentadores titulares tras las vacaciones.

Por un lado, Antena 3 ya contará por la mañana del primer lunes de septiembre con Susanna Griso, de nuevo a los mandos de Espejo Público a partir de las 8:55 horas.

“No hay mañana sin ducha. No hay mañana sin café. No hay mañana sin Susanna”, enuncia la locución de la promo de la nueva temporada, al son de Sunshine, la remezcla del clásico My Girl de The Temptations a cargo de Wuki.

Así las cosas, Griso regresará a la mañana ante una nueva competidora, una Adela González que se ha estrenado este mismo 26 de agosto al frente de Mañaneros de La 1, y a la vez que lo harán Ana Terradillos y Joaquín Prat a La mirada crítica y Vamos a ver, respectivamente, en Telecinco.

Iñaki López y Cristina Pardo volverán también el lunes 2

Sin movernos del grupo, pero saltando a laSexta, Iñaki López se ha encargado de anunciar, de su puño y letra, que tanto Cristina Pardo como él estarán de vuelta en Más vale tarde a partir del mismo lunes 2. Lo ha hecho tirando de ironía ante los anticipados regresos de Sonsoles Ónega (Y ahora Sonsoles) y Ana Rosa Quintana (TardeAR) a la franja vespertina.

“Frente a tanto programa tempranero que vuelve hoy lunes 26, los presentadores invernizos de Más vale tarde aclaramos que no nos moverán del chiringuito hasta el lunes 2 de septiembre. Y solamente con orden judicial”, escribía el presentador vasco.

Con estos regresos ya fijados en el calendario, queda solo por oficializar el retorno de otros dos espacios diarios de la parrilla de Antena 3 y laSexta. Los dos que se ubican en el access prime time, de hecho: El Hormiguero y El Intermedio. Aunque se da por hecho que ambos retomarán la normalidad a partir del lunes, aún no hay confirmación oficial por parte de Atresmedia, que ya ha ido cebando los retornos.