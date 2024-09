Ayuso admite que sacó el dato sobre inmigración “de los titulares” y Susanna Griso le recomienda no “demonizar”

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado un momento incómodo con Susanna Griso durante el inicio de temporada de Espejo Público, a costa de la inmigración. El programa de Antena 3, que arrancaba su decimonovena temporada este lunes 2, tenía a la presidenta de la Comunidad de Madrid como su primera entrevistada del curso. Además de mantener el tono beligerante contra el Gobierno, ha compartido un bulo en materia migratoria que luego ha tenido que matizar.

“¿De dónde se saca que el Gobierno ha invitado a 250.000 mauritanos a España?”, preguntaba la periodista a la dirigente madrileña, que respondió directamente: “De los titulares de todos estos días en distintos medios de comunicación”.

Este bulo nace del acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con Mauritania para traer inmigrantes regulares para trabajar. A partir de ahí, comenzaron a circular informaciones sobre una supuesta oferta de 250.000 empleos al país africano. La cifra, como explica Maldita.es, viene de una declaración de la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, que apuntó la necesidad de incluir a 250.000 migrantes al año desde ahora y hasta 2050 para contribuir a la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Sin embargo, en ningún documento oficial relativo al acuerdo se indica que se vayan a conceder ese número de empleos a ciudadanos mauritanos.

“Presidenta, es una realidad”

Ayuso siguió sosteniendo durante su discurso esta cifra, asegurando que Sánchez se había “inventado” el término de la inmigración circular. “Significa que cuando alguien viene a vivir a Europa luego se vuelve, pero no es así”, dijo, antes de que Griso la corrigiese: “Se está haciendo. Por ejemplo, con recolectoras magrebíes que, cuando acaba la temporada de la fresa, vuelven a su país. Eso ya funciona”.

Ayuso siguió insistiendo con el dato de las 250.000 personas de Mauritania, asegurando que “va a vaciar el país”, y añadió que en los países de África “no van a parar de multiplicarse” en los próximos 20 años. Griso entonces volvió a contradecir a la invitada. “Presidenta, es una realidad y lo reconocen todos los organismos internacionales y nacionales, que España necesita 250.000 inmigrantes al año para mantener nuestro sistema público, por ejemplo de pensiones”.

“Usted lo que defiende es una inmigración ordenada”

“El problema es que es un tema que tiene muchos matices y precisa de muchas horas. No todo es blanco o negro. No es lo mismo un tipo de inmigración que otra”, respondió para escudarse Ayuso. “Usted defiende la inmigración latinoamericana”, replicó entonces la presentadora. Ayuso pasó a hablar de “integración” y sostuvo que “las personas que provienen de Hispanoamérica somos la misma cultura y no son ni siquiera inmigrantes”, mientras que desde África “esos países tienen un choque culturalmente con nosotros”.

“O sea, usted lo que defiende es una inmigración ordenada y que ese flujo proceda solo de América. ¿Pero qué hacemos con los miles de africanos que están ahora mismo agolpándose en las costas de Mauritania y decididos a jugarse la vida subiéndose a una patera en busca de una vida mejor?”, continuó explorando Griso.

Después de que la entrevistada augurase el “desequilibrio” de los servicios público y afirmase que “culturalmente han cambiado pueblos enteros de España” por la inmigración procedente de África, por una falta de integración, la comunicadora de Antena 3 planteó que “igual habría que trabajar en esas políticas de inmigración”: “Habría que hacer un pacto de Estado al respecto, presidenta. Más allá de demonizar la inmigración. Ayuso siguió insistiendo en que es ”un debate amplísimo“ como argumento, y acusó nuevamente al Gobierno de ”explotar a África“.