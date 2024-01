'Baila como puedas': Estos son los 8 concursantes famosos confirmados por TVE

RTVE ha hecho oficial el casting completo de Baila como puedas, su talent show de baile presentado por Anne Igartiburu, destinado a competir con el recién estrenado Bailando con las estrellas.

Los ocho concursantes famosos son el jinete profesional y ex jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi, al que acabamos de ver en MasterChef Celebrity; la cantante Ana Guerra, que se proclamó ganadora de El desafío hace un año; la empresaria y modelo Fabiola Martínez; el exfutbolista, modelo y comunicador Jaime Astrain, la periodista Lydia Lozano, que acaba de incorporarse a Mañaneros en TVE; el futurólogo Maestro Joao; el empresario Nicolás Vallejo-Nágera y la cantante, actriz, modelo y productora italiana Sabrina Salerno.

La corporación aún no nombra a los jueces que los evaluarán, aunque ya ha trascendido el nombre de Beatriz Luengo.

Así es este formato 100% original

Recordemos que inicialmente se esperaba una nueva versión de Mira quién baila, con Igartiburu al frente, aunque finalmente se planteó como una reformulación dentro del género de baile, manteniéndose la temática, la composición del casting con famosos y productora, Zeppelin TV. Es la productora a quien se cita como creadora de este formato 100% original, desligándose así del original británico Stricly Come Dancing. Hay que recordar que Bailando con las estrellas ya es una adaptación de Dancing with the Stars, versión estadounidense de aquel.

En lugar de poner el peso de la competición en los famosos, serán los expertos en esta disciplinas en quien recaiga la responsabilidad. De la mano de bailarines profesionales, tendrán que asumir complejas coreografías, en las que las celebrities se pondrán a prueba en todo tipo de estilos, desde la danza contemporánea, el hip-hop y el house al jazz.

Cada una de ellas elegirá a un profesional de la danza para formar pareja, quienes por su parte tratarán de demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo instruyendo a estas celebrities amateur. Estas parejas serán evaluadas, cada semana, por un jurado. Su rendimiento determinará si el bailarín profesional continua en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma.

Como ya adelantamos, el espacio contará con 10 entregas en prime time y su coste total será de unos seis millones de euros, aproximadamente.