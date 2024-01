Beatriz Luengo da “un paso adelante” y ficha como jurado de 'Baila como puedas', el nuevo talent de TVE

Baila como puedas, el talent show de baile que prepara TVE, da “un paso adelante” para formar su jurado. El formato producido por Zeppelin TV para La 1 ha fichado a Beatriz Luengo como una de las integrantes de su jurado.

La artista se une a un equipo liderado por Anne Igartiburu como presentadora, tal y como recoge Yotele. Será su nuevo proyecto televisivo después de haber estado también en el relanzamiento de UPA en Atresplayer, UPA Next.

Cantante, actriz y compositora, Luengo tiene sobrada experiencia en el ámbito del talent show. Sin ir más lejos, ha sido jueza de Destination Eurovision, el certamen de preselección francés para Eurovisión 2019, y ha sido profesora de OT Argentina. Como concursante, demostró sus aptitudes en Desafío bajo cero y Tu cara me suena 5.

Además de volver a televisión con UPA Next, en 2023 también estrenó el documental Patria y vida: The Power of Music, su debut como directora, que logró una nominación a los Latin Grammy en categoría de “Best Long Video”. Se trata de una expansión de la canción Patria y vida, compuesta junto a Yotuel Romero, sobre el pueblo cubano.

Llegará después de 'Bailando con las estrellas'

Se espera que las grabaciones de Baila como puedas comiencen a finales de enero. El formato tendrá que competir con Bailando con las estrellas, la adaptación de Dancing with the Stars de Telecinco que se estrena el 13 de enero, con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores.

Como verTele avanzó en exclusiva, Igartiburu volverá al prime time de La 1 con este formato, inicialmente pensado como una recuperación de la marca Mira quién baila. No obstante, al oficializar la decisión, TVE matizó que finalmente no sería una nueva edición de aquel concurso, sino que se reformula como “un nuevo programa original” bajo un nuevo título creado por la productora, Zeppelin TV, desligándolo del original británico Stricly Come Dancing (a su vez la base para Dancing with the Stars).

Se mantiene el concepto, un concurso con famosos, pero con un cambio importante en cuanto a la mecánica: la eliminación será para los bailarines, manteniéndose los famosos en competición.

Este nuevo talent show retará a 16 profesionales del baile al mayor desafío de su carrera: demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo instruyendo a ocho celebrities en todo tipo de disciplinas. En el primer programa, cada uno de los ocho famosos elegirá a un bailarín profesional para formar pareja, mientras que el resto de los participantes no elegidos en el primer programa pasarán a la reserva. Esta elección será crucial, ya que la pareja trabajará para convertirse en la ganadora.

Estas parejas formadas por bailarín y celebrity serán evaluadas cada semana por un jurado. Su rendimiento determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma.