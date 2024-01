'Bailando con las estrellas' recluta a la finalista española de Miss Universo 2023, con “licenciatura en reggaetón”

Bailando con las estrellas suma a su séptima participante. Telecinco ha oficializado la participación de Athenea Pérez, ganadora de Miss Universo Spain 2023.

La modelo, que también quedó en el Top 10 del certamen global Miss Universo, se suma a un casting al que se acababa de incorporar Sheila Casas, hermana de Mario Casas. Con anterioridad, ya formaban parte del elenco el exfutbolista Miguel Torres inauguró el casting, en el que también están la rapera Mala Rodríguez y las diseñadoras de moda Elena Tablada y Ágatha Ruiz de la Prada, y el actor Adrián Lastra.

En su vídeo de presentación, la modelo murciana ha demostrado su ambición de ganar el concurso que presentarán Jesús Vázquez y Valeria Mazza. “La competición me llena el alma y bailar, también. Me encanta y llevo dos años haciendo heels, que es una modalidad de bailo en tacones. Tengo una licenciatura en reggaetón”.

Trayectoria de Athenea Pérez

Nacida en 1996, de padre español y madre ecuatoguineana, saltó en 2023 gracias al certamen de belleza Miss Universo España, en el que se proclamó victoriosa como representante de Murcia. Este triunfo sirvió para acallar los ataques xenófobos que recibía a través de las redes sociales. “No entienden que represente a mi región si no soy blanca”, dijo en su momento a Semana.

El éxito en la competición le permitió aspirar al triunfo a nivel global: en la gala celebrada en noviembre en El Salvador, Pérez resultó una de las integrantes del Top 10 y recibió el título de Miss Simpatía.

Además, la joven es licenciada en publicidad, relaciones públicas y marketing. Su popularidad se complementa en redes sociales: en Instagram congrega a una comunidad de cerca de 72.000 seguidores.

Así será 'Bailando con las estrellas'

Producida por Bulldog TV (Supervivientes) esta nueva adaptación de Dancing with the Stars se estrenará el sábado 13 de enero, tal y como anunció con antelación la cadena.

La competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile en marcha actualmente. La 1 también está preparando Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars), y que presentará Anne Igartiburu.