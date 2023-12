'Bake Off' calienta su próximo estreno en TVE y sirve las primeras fotos de sus concursantes y jueces

RTVE ha comenzado ya la promoción de Bake off, famosos al horno, la que será una de sus grandes apuestas de entretenimiento para el inminente 2024. La corporación ha mostrado las primeras imágenes del casting completo del formato, producido por Boxfish, que tendrá a Paula Vázquez como presentadora, así como a sus jueces.

El talent de repostería, que ya tuvo una edición en Amazon Prime Video bajo el nombre de Celebrity Bake Off y también con la gallega como maestra de ceremonias, aterrizará próximamente en la parrilla de la cadena pública. Esta incluso ha planificado la presentación ante medios para comienzos de enero, lo que hace pensar en un lanzamiento relativamente inmediato.

Para ir abriendo boca, José Pablo López, director de contenidos generales de RTVE, comparte estas primeras instantáneas, las primeras que se ven de los famosos con el delantal. Además, La 1 ha aprovechado la franja matinal de este viernes 22 de diciembre, dominada por el Sorteo de la Lotería de Navidad, para mostrar las imágenes de este programa y del resto de propuestas para los próximos doce meses.

El casting, jueces y la mecánica de 'Bake off'

Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet son los 14 concursantes de esta edición. Todos ellos lucharán por convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a una ONG de su elección.

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamada repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.

'Bake Off', un éxito global para azucarar la parrilla de TVE

Bake Off: famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.

En lo que respecta a España, el programa tuvo primero una edición de anónimos, Bake Off, que Cuatro emitió en 2019 con Jesús Vázquez al frente. Dos años después, en 2021, Prime Video produjo una edición con famosos llamada Celebrity Bake Off, que presentaron por Paula Vázquez y Brays Efe y que ganó el actor Pablo Rivero. Como la plataforma de Amazon no renovó el formato, TVE aprovechó para adquirirlo en octubre de cara a reforzar su programación del próximo año.