Un exdirectivo de Mediaset revela su reunión “secreta” con Isabel Pantoja y la sorprendente respuesta de Vasile

Baldomero Toscano, director de Producción de Programas de Mediaset España entre 2009 y 2023, ha vuelto a cuestionar los cambios implementados por la que fuera su empresa. Pero, además de poner en duda la estrategia de los nuevos directivos, ha hecho públicas algunas confidencias sobre las gestiones que se llevaron a cabo mientras él trabajaba para este gigante de la comunicación.

En declaraciones a Radio Isla Cristina, Toscano ha revelado la reunión “secreta” que concertó con Isabel Pantoja para atraerla a Telecinco. Los programas de la cadena estaban siendo muy críticos con la cantante y, sin embargo, o precisamente por ello, a la empresa le interesaba contar con su activa participación.

Dice Toscano que fichar a La Pantoja fue la primera “encomienda” que recibió cuando empezó a trabajar en Mediaset. El encargo le llegó por boca de Paolo Vasile, exconsejero delegado del grupo.

Y así lo hizo. “Me reuní con ella en secreto en Sevilla para limar asperezas e intentar atraerla a la cadena. La atraje como siempre se atrae a Isabel Pantoja: con dinero de por medio”, cuenta quien por entonces acababa de estrenarse en el cargo de director de Producción de Programas.

“Isabel nunca tiene bastante. Ella siempre pide lo que necesita. Ella se valora en función de lo que debe... y siempre ha debido mucho. La Pantoja ha gastado mucho: ella, su hermano, su entorno... hay muchas bocas alimentadas ahí”, argumenta ante el micrófono de esta emisora onubense.

Antes y después, la artista sevillana había recibido críticas constantes en programas como Aquí hay tomate y Sálvame. Harta de estar bajo el foco, Isabel Pantoja se presentó en la sede de Mediaset para hablar con Vasile.

“En la época dura del Tomate se presentaron allí Isabel y su entonces marido Julián Muñoz. Isabel, indignadísima, le dijo: 'Usted no sabe lo que están haciendo con mi vida en ese programa. ¿Usted no ve lo que hacen conmigo? ¿No ve las mentiras que se dicen?'”, le preguntó al máximo responsable de la empresa, según recuerda ahora Toscano. “Paolo Vasile le dijo: 'Señora, la televisión es como la caca: se hace, pero no se mira'. Esa fue la respuesta del señor Vasile a doña Isabel Pantoja”, asegura este exdirectivo que, si bien reconoce que la cantante “ha sido muy damnificada por parte de la cadena”, también ha sabido rentabilizar esta relación simbiótica: “Se le ha pagado con creces. Isabel y sus hijos han vivido muy bien de Mediaset”.

Sobre el futuro de Jorge Javier y la cancelación de 'Cuentos chinos'

Baldomero Toscano también se ha referido a la cancelación de Cuentos chinos, el programa con el que Jorge Javier Vázquez volvió a Telecinco tras la retirada de Sálvame. El show fue eliminado de la parrilla la semana pasada cuando sólo llevaba tres semanas en emisión. Sus datos de audiencia era muy inferiores a los de la competencia.

Al ser preguntado por la posibilidad de que Jorge Javier ponga rumbo a otra empresa, Toscano cree que está “muy marcado por una época de la cadena”. “Cuando alguien tiene una equivocación, como ha sido Cuentos chinos, aunque él no sea el culpable, acabará un poco tocado. Pero se reinventará porque es un tipo inteligente y es un trabajador incansable. En televisión, tener hambre, en el buen sentido de la palabra, es un motor. Y Jorge tiene hambre: si no está en primera línea, seguirá con su teatro”.

Insiste en que “es un gran profesional y un tipo brillante y trabajador”, aunque no sólo tiene elogios para quien “ha pecado de cierta prepotencia” al convertirse en uno de los presentadores más populares del país.

“Muchas veces el que sale en la tele o está acostumbrado a dirigirse a tantos millones de espectadores, se endiosa un poco y pierde la perspectiva del medio donde está y se convierte en una estrella. Jorge ha pecado de cierta prepotencia, pero eso forma parte de la personalidad de cada uno”, comenta. “Lo mejor que se puede decir de él es que es un trabajador incansable. Ha estado muy bien pagado, pero las estrellas de televisión ganan dinero”.

En referencia a la crisis de audiencias que vive Telecinco, Baldomero Toscano cree que es resultado de la estrategia impulsada por la nueva cúpula de Mediaset: “Se están equivocando mucho con las cosas que ponen en marcha, desde Gran Hermano VIP hasta el fracaso de Cuentos chinos o los síntomas de debilidad que está dando Ana Rosa en las tardes con TardeAR”, afirma contundente.