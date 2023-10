David Valldeperas, del fin de 'Sálvame': “Fue por detrás, no lo merecíamos. Había un golpe de Estado y lo ejecutaron”

David Valldeperas ha decidido reaparecer tres meses después del final de Sálvame en una entrevista para Querido hater, programa de Malbert en Podimo. El que fuese director del programa de corazón de Telecinco ha hablado sin tapujos de la polémica cancelación del formato, de su sustitución en la parrilla por Ana Rosa Quintana, de la llamada 'Operación Deluxe' y de su relación con algunos de sus excompañeros, como Paz Padilla, con la que ha roto cualquier tipo de contacto

El catalán empezó respondiendo a todos aquellos que catalogan de “telebasura” los programas de corazón en los que ha trabajado: “Son unos aburridos que no saben entretenerse. La prensa rosa son historias humanas. Es la vida de las personas que son más o menos interesantes o que nosotros hacemos que sean más o menos interesantes. ¿Qué hay gente que la considera telebasura? Pues habrá más de 2 millones de personas a las que le guste consumir telebasura”, comenzó valorando antes de dar fe de que Sálvame lo veía “todo el mundo”.

“Si yo te contara gente que me he encontrado, que me ha sorprendido mucho que vieran el programa”, señaló el invitado, que desveló que el caso más destacado fue el de “una ministra que me dijo que Sálvame era su kit kat del día”. “Ella me daba las gracias porque era su manera de evadirse para poder seguir adelante”, añadió sin revelar la identidad de la política en cuestión.

Durante la charla, Malbert preguntó si estaría dispuesto a dar el salto a Antena 3 como han hecho algunos de sus excompañeros: “Yo me veo donde haya trabajo. Me da igual la empresa que sea, mientras que pueda trabajar, hacer lo que me gusta y que me paguen bien... Yo trabajo donde haya trabajo. Me da igual en Antena 3, en Mediaset, en laSexta, en La 1...”, declaró antes de que el presentador le preguntase por la sustitución de Sálvame por TardeAR.

Por si aún no habéis visto el programa de hoy con David Valldeperas os dejo aquí un adelanto de TODO lo que se habla. 🔥BOMBAZO TRAS BOMBAZO🔥



Enlace con 30 días gratis para suscribiros: https://t.co/2m5A2zVT7S #queridoHater #esuchaloenpodimo pic.twitter.com/a1Wz8wBfln — MALBERT (@ItsMalbert) 4 de octubre de 2023

David Valldeperas opina sobre 'TardeAR'

“Lo he visto poco. El primer día lo vi...”, respondió el catalán, al que Malbert pidió su opinión sobre ese discurso inicial en el que Quintana rindió homenaje a todas las mujeres que han hecho historia en la televisión. “La verdad es que me perdí el discurso por todas aquellas pantallas que tenía alrededor, esa realidad virtual. No la escuché mucho, me quedé mirando las imágenes. Pero bueno, yo creo que Ana Rosa sabe hacer y ha tenido mucho éxito durante muchos años y ahora se enfrenta a una franja que para ella es nueva”, valoró Valldeperas.

“Yo creo que ha empezado haciendo lo que ella cree que tiene que hacer, otra cosa es que ahí están los datos”, siguió diciendo el televisivo. “Una puta mierda, que luego decían de Sálvame y mírala”, respondió encendido el youtuber. “Yo creo que a partir de ahora, viendo la reacción del público, intentará adaptarse o modificar aquello que crea que puede hacer crecer su producto”, expresó el entrevistado, que cree que aún “es muy pronto para analizar” sus audiencias. “Sustituir Sálvame por TardeAR me parece un bajonazo increíble y me parece de estar ciego y de no saber hacia dónde va”, insistió en su crítica Malbert.

Ma

La conversación continuó con Malbert preguntando a Valldeperas sobre la confesión de algunos de sus colaboradores sobre su adicción a las drogas: “Muchos han reconocido su afición a 'esquiar'. Bueno, a meterse coca por todo lo alto o lo que quisiesen meterse, que yo no entiendo mucho. Como director, ¿cómo gestionas eso?”, se interesó el influencer. “Yo creo que, si ha habido alguien que ha estado en directo 'esquiando', en el momento que ha perdido el control se le ha sacado del plató. Al menos, en los programas que yo he dirigido”, se justificó el invitado.

El presentador recordó entonces “la época de Belén Esteban en la que la llevaron a extremos y Toño [Sanchís] la obligaba a ir para arriba y para abajo”: “Pero Belén entraba y salía, yo creo que estaba muy controlado. Belén en su mala época podía tener una tarde una explosión y lo primero que hacía era arrancarse el micro e irse”, contestó el catalán.

David Valldeperas y su relación rota con Paz Padilla

La polémica ruptura en su relación con Paz Padilla fue otro de los asuntos que se abordaron en el programa: “¿Qué pasó? Pues que se nos rompió el humor. No tengo ningún problema en hablar de Paz. Ella dejó de pasárselo bien en el programa desde hacía mucho tiempo, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con Sálvame. Era un programa que necesitaba mucha energía y compromiso de quien lo presenta. Ella lo disfrutaba al principio pero llegó a desencantarse, hasta que finalmente una tarde que hubiese sido una mala tarde para ella significó el fin de su participación en el programa”, recordó el catalán sobre el duro choque en directo entre la presentadora y Belén Esteban que supuso la salida de Padilla del formato.

“Ahora no tengo ninguna relación con ella y no la quisiera tener ahora. Ha pasado mucho tiempo, creo que nos entendimos muy bien y trabajando congeniábamos. Luego, hubo un episodio tres meses después de aquello que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado”, explicó.

Así vivió el final de 'Sálvame': “Fue un golpe de Estado”

David Valldeperas habló también del final de Sálvame y de cómo se enteró de la noticia, “como el resto de España, por la prensa”. “Era un viernes, a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake new, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Había estado con ellos por la mañana y entendía que una noticia así me la comunicarían. Le envío un mensaje y me respondieron: 'Espera un momento”, recordó el director del extinto formato.

“Ha sido una falta de respeto al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás, no nos lo merecíamos. Me sentó fatal, me cagué en todo”, reconoce el responsable, desvelando los motivos que les dieron. “Nos dijeron que se acabó, que hay cambio de línea editorial y ya está. El hecho es el hecho”, afirmó.

Malbert señaló que, semanas antes de aquella decisión, Mediaset había tranquilizado al equipo sobre los rumores que surgían sobre su posible cancelación: “Pero era un golpe de Estado. Eso era la hoja de ruta prevista, pero había un golpe de Estado y lo ejecutaron. Yo creo que el fin de Sálvame responde a un cambio de línea editorial, de verdad”, dijo con dureza Valldeperas que, por contra, no cree que todo atendiese a “un acto politizado”.

“Creo que responde a nuevas personas que entran con una idea de tele que no corresponde a la que había”, argumentó, descartando la teoría sobre una posible censura ante las elecciones generales que se producirían este año. “Yo creo que se nos da una dimensión que no es tal. Sálvame, fuera de ciertos momentos, era un programa de entretenimiento donde la política no entraba”, opinó.

Valldeperas intentó simplificarlo todo a que “Sálvame no respondía a las expectativas de la nueva dirección” de Madiaset: “No querían un programa incómodo, gamberro. Querían un sarao más light. Estaba claro que el modelo no encajaba y modificarlo era imposible”, añadió, considerando que algunas de las decisiones que se han tomado en la cadena “son coherentes y otras no”.

Valldeperas habla de la 'Operación Deluxe'

Finalmente, Malbert quiso tocar “un tema peliagudo”: “Hace poco salió la Operación Deluxe, donde se te adjudica a ti y a varias personas que se ha conseguido información de algunos famosos para crear contenido, y todo eso ha llegado a la justicia porque, si no me equivoco, tú estás imputado en este tema y has pedido que se archive el caso”, relató el youtuber.

“A mí me ponen como el capo de una red de extorsión a famosos. Imagínate qué capo. Si fuese capo estaría en un yate en la Costa Azul”, empezó diciendo con ironía el televisivo. “He pedido que se archive porque lo único que ha hecho Sálvame y sus directores ha sido ejercer la tarea de periodistas. Si eso es ilegal, tendríamos que cerrar todos los periódicos de España”, se defendió en tono muy serio.

“Los periodistas trabajan con fuentes”, insistió. “Pero hay fuentes que son ilegales. Sacar información de fichas policiales sería ilegal, ¿no?”, preguntó el presentador. “Depende del interés que tenga la noticia. Hay una cosa que se llama derecho a la información. Cuando se filtra el sumario, ahora que está tan de moda, de El cuerpo en llamas, del caso de la Guardia Urbana, ¿por qué se filtra? Eso en principio es ilegal porque pertenece a un sumario y esos relatos pertenecen a la instrucción. ¿Cuántas hojas de periódicos se han hecho con esa noticia?”, planteó el invitado.

“Pues Sálvame funciona como otro medio de comunicación. Se habla de ciertos temas, tu tienes unos colaboradores a los que dices que hay que hablar de Bertín Osborne, de Omar Montes, de Kiko Rivera. Tú a tu red de colaboradores les dices: 'Vamos a hablar de tal', y ellos tienen que buscar información. Cada uno tiene sus fuentes y eso forma parte de la esencia del periodismo”, defendió Valldeperas, que cree que otros programas han hecho lo mismo y no se les ha abierto ningún caso.

“¿Crees que detrás del 'Caso Deluxe' hay una intención?”, terminó preguntando Malbert. “Seguramente, destruirnos. Esa es la única conclusión a la que llego”, sentenció el entrevistado. “Pero todo esto es literatura, que queda muy bien ponerme a mí el papel de capo de una red de espionaje a famosos. Para una serie de Netflix sería cojonudo, pero yo lo único que intentaba hacer y el resto de mis compañeros era un programa con la información más veraz posible. No hay nada más. Yo no he pagado a nadie para obtener información”, remató.