Belén Rodríguez revivió en 'Fiesta' su conflicto con 'Sálvame', y Emma García le pidió dejarlo atrás

Fiesta resumió este sábado todas las reacciones que ha provocado la muerte de María Teresa Campos, el gran acontecimiento televisivo de la semana. Pero el programa de Telecinco también se fijó en un detalle: como suele ocurrir en muchas ocasiones, un acontecimiento tan trágico como este ha servido para unir a quienes ya parecían totalmente separados por desavenencias del pasado.

A Belén Rodríguez, por ejemplo, le sorprendió mucho que Terelu Campos le enviara un mensaje de teléfono para advertirle de que su madre estaba gravemente enferma. Llevaban tiempo enfrentadas y no se esperaba ninguna comunicación por su parte.

Este sábado, el programa que presenta Emma García repasó el origen de la disputa, para lo cual recuperó un vídeo de Sálvame en el que Terelu se mostraba muy molesta con Belén.

A la tertuliana no le hizo demasiada gracia que se recuperasen esas polémicas declaraciones echas en el plató de un programa con el que acabó totalmente enfrentada en 2022 por enfrentamiento con Kiko Hernández.

“Es que yo ahora veo este vídeo y me enfado”, exclamó Rodríguez. “No soy nada rencorosa pero, si veo las cosas otra vez, me enfado. Pero no quiero hablar en este momento de eso”, aclaró.

“Perdóname, pero es que no es un vídeo para eso, sino para todo lo contrario”, le espetó la presentadora, que hizo hincapié en la importancia de dejar a un lado los problemas cuando ocurren desgracias como esta.

Pero la colaboradora aprovechó para dejar claro que “el 95% de las cosas que se han dicho de mí son mentira”, algo por lo que ya tendrá oportunidad de “defenderse” donde corresponda.

“Eso será otro día. Belén, tú no eres así. Me ha extrañado mucho esta reacción tuya”, comentó García ante esta incómoda situación que se estaba viviendo en el plató de Fiesta.

“¿Qué reacción? Emma, escucha, es que yo he sufrido un linchamiento mediático que ha visto toda España”, se defendió la aludida tratando de justificarse. Y como se hizo imperativo cambiar de tema y no parecía que fueran a llegar a un entendimiento, ambas se pidieron disculpas y la presentadora recurrió a uno de sus compañeros para zanjar el asunto.