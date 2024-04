Blanca Romero puso luz a su inexplicable expulsión de 'MasterChef Celebrity 8': “No está bien contado”

Durante la cuarta gala de MasterChef 12, dos de las invitadas fueron Toñi Moreno y Blanca Romero, finalistas del último Celebrity emitido.

Los jueces las dejaron solas en la primera prueba, vigilando a los aspirantes para después hacer una cata a ciegas. Por lo que, durante el cocinado, ambas empezaron a recordar su paso por el talent: “Acabaste cocinando mejor que yo”, decía la asturiana a la andaluza.

Cabe recordar que para muchos, la modelo era la favorita para ganar su edición, la que tenía mayor nivel culinario y recibía las mejores valoraciones semana tras semana. Sin embargo, antes de la final, su actitud cambió y fue expulsada a las puertas. Algo que dejó en shock tanto a espectadores, como a compañeros, y acabó ganando Laura Londoño que para algunos, tenía menos nivel que Romero.

Por eso mismo, un comentario de Moreno en la actual gala de anónimos puso luz a lo que le pudo haber ocurrido a su compañera: “Tú en cuanto supiste que los 70.000 euros no eran para ti, que eran para la ONG dijiste yo ya..”, desveló la presentadora. A lo que la modelo corrigió: “Eso no está bien contado”.

Moreno se molestó y le pidió que lo relatara ella, en pleno prime time: “Yo estaba en esa mesa, en esa cena cuando empezaste, con los ojos envueltos, 'Toñi, ¿tú sabías que el premio no era para nosotros?'”. Y Blanca se sinceró: “Es que ya los había gastado [los euros], ¿cómo no me va a dar vuelta a la cabeza? Todos invertidos, en una acera nueva, iba a cambiar los zócalos, las ventanas... todo gastado”.

Lo que confirmaría que ella también sabía que era la favorita para ganar, pero no le molestó la finalidad del premio, si no que no recayera en ella: “No porque fuera a una ONG si no porque ya lo había gastado”, lamentó. Por lo que sería probable que al enterarse, dejara de luchar por el premio y se lo cediera a otra.