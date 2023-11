Boris Izaguirre relata cómo sufrió un ictus mientras grababa 'El Desafío': “No lo podía controlar”

En enero de este mismo año 2023, la presentación de la tercera edición El Desafío (que se emitió de enero a marzo) impactó porque en ella Boris Izaguirre desveló que había sufrido un ictus durante la grabación del programa de Antena 3. “Sufrió un ictus en pleno programa y en el hospital tuvo una intervención muy importante”, contó Jorge Salvador, explicando que tuvo incluso que ser operado.

Por suerte no pasó a mayores, Boris Izaguirre se recuperó e incluso pudo participar en el programa, y ahora le permite dar ejemplo para detectar un ictus y actuar rápidamente para evitar males mayores.

Este fin de semana, Más Vale Sábado, el magacín de tarde que presenta junto a Adela González, quiso dedicar una sección para hablar de los accidentes cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Para ello contaron con el cardiólogo Gustavo Vitale, que explicó cómo prevenirlos y cómo reaccionar ante ellos.

A la explicación médica, se sumó la experiencia personal de Boris Izaguirre. El presentador contó cómo vivió él el ictus, y narró las “señales” que le dio su cuerpo para saber que algo no iba bien. “Yo estaba trabajando en El Desafío, y había otros programas de televisión que también tenía que atender, fui a un plató que conozco muy bien, y de pronto estando dentro del plató no sabía dónde estaba. Y era como que no lo veía, no había manera de que volviera otra vez a ponerme en mi sitio”.

Izaguirre siguió relatando: “Lo primero que hice fue ponerme a hablar mirando todo el tiempo hacia la derecha. Las personas en el control vieron que era una conducta muy extraña. Yo no lo podía controlar, no podía volverme a otro lugar. Estaba todo el rato hablando así, y al mismo tiempo muy preocupado de que se me fuera a perder el control de lo que estaba diciendo”. momento en el que intervino Adela González para señalar que entonces él sí estaba notando que algo estaba pasando.

El presentador incluyó entonces al cardiólogo, para incidir en lo más importante: “Muchas veces tienes los síntomas, el cuerpo te avisa”, pasando a explicar que antes ya había notado síntomas: “Me di cuenta de que, escribiendo, toda la mano izquierda a veces no la sentía. Y me daba cuenta en el texto en la pantalla, de que las palabras estaban increíblemente mal escritas. De hecho, a una amiga mía le estaba mandando un WhatsApp larguísimo, y todo era ininteligible. Y ella me dijo que llamó a Rubén [su marido] para decirle que lo increíble es que yo seguía escribiendo porque pensaba que estaría bien. Yo mandaba el mensaje, y a posteriori ella me ha enseñado esos mensajes y da pánico”.

“Lo importante de todo esto es que los mensajes los recibes. Los síntomas los tienes. Y no todos sabemos apartar la agenda que tenemos por nuestra salud, que es lo primero que hay que hacer”, concluyó Izaguirre, dando paso al doctor Vitale para que explicase que hay que priorizar la salud y contase los síntomas por ejemplo del ictus.