Celia Villalobos critica a Esperanza Aguirre por su protesta ante el PSOE: “Un error gravísimo”

Esperanza Aguirre se manifestó este sábado frente a las puertas de la sede del PSOE para protestar por el acuerdo alcanzado entre los socialistas y los independentistas catalanes, que incluye una ley de amnistía que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez con el respaldo de ERC y Junts. La expresidenta madrileña llegó a colocarse en mitad de la carretera para animar a los manifestantes a cortar el tráfico de la calle Ferraz, un gesto que fue criticado por su compañera del PP Celia Villalobos.

“Me parece un error gravísimo y, desde luego, a mí no me representa”, declaró en laSexta Xplica la exdiputada, que ocupó varios cargos políticos durante los Gobiernos del PP hasta que en 2019 anunció que dejaba la política. Desde entonces, al igual que Aguirre, colabora activamente con varios programas de televisión en los que ejerce de tertuliana.

De hecho, Villalobos cree que no deberían producirse manifestaciones frente a la sede del PSOE. “Este partido al que pertenezco [el PP] ha padecido escraches, y me parece tan mal como lo que está sucediendo ahora. La forma de protestar no es en la puerta del PSOE”, agregó.

La que fuera ministra de Sanidad durante el Gobierno de Aznar se mostró “preocupada” por la “radicalización” de la sociedad española. “Una de las cosas que más me preocupa en este momento es la radicalización que se está produciendo en este país. Lo que Murillo Ferrol llamaba 'la U del conflicto': la extrema izquierda, la extrema derecha y un espacio infinito en medio vacío”, argumentó.

La tertuliana de laSexta Xplica dijo sentir “pavor” ante la posibilidad de que “los radicales vayan más lejos” porque eso podría derivar en una situación “incontrolable”. “Me da miedo y me da una preocupación enorme esta situación. Me parece una locura, como cuando se manifestaban en la puerta del PP o le hicieron un escrache a la vicepresidenta que acababa de llegar de un hospital de dar a luz a su hijo. Esas cosas me parecen fuera de lugar entonces y ahora”.

Villalobos recordó que “la democracia tiene otros mecanismos para defendernos”, e insistió en que “el problema” es que se tomen decisiones “irreversibles” que supongan un peligro para el sistema democrático.