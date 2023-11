Broncano desvela el famoso que está “sentenciado” en 'La Resistencia' por dar plantón al programa

Son muchos los invitados que han pasado por La Resistencia a lo largo de siete temporadas en Movistar Plus+. Sin embargo, hay uno que salvo giro de los acontecimientos no se unirá a esa lista y que según David Broncano está “sentenciado” por sus desplantes al programa.

Así lo reveló el propio presentador este miércoles, aprovechando la visita de Inma Cuesta. Y es que tras conocer que la actriz inició su carrera como protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, el cómico hizo público el “contencioso” que tienen con Nacho Cano desde que les dio plantón en el pasado.

“¿Sabes que tenemos un contencioso con Nacho Cano?”, comentó Broncano, bromeando: “Que no le pille por la calle...”. La invitada se interesó por conocer el fondo del conflicto y aunque el presentador de La Resistencia se limitó en un principio a comentar que “está sentenciado aquí. Yo le sentencié”, acabó aportando más detalles.

“Dijo que venía, estuvo meses diciéndonoslo. Obligó a gente a hacer cosas...”, deslizó el humorista, a lo que Grison aportó: “Le pillamos dos pianos y todo para que tocara”. “Fue el mismo día, un rato antes dijo que no venía”, añadió Broncano. Es decir, que según esta versión se comprometió a visitar el late show de Movistar Plus+ y se aceptaron sus peticiones, pero nunca apareció.

En esas, David Broncano pidió ayuda a Inma Cuesta para “romper ese hielo” con el ex de Mecano. “Hace tiempo que no hablo con él, pero no tengo ningún problema”, dijo ella, dispuesta, al tiempo que opinó que un programa de La Resistencia con Nacho Cano sería “un programón”. “Eso queríamos, claro”, dijo el presentador, aparentemente dolido.