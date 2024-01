Carlo Costanzia se molestó con 'De Viernes': “Me estáis llevando a un sitio donde no quiero estar”

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia, concedió anoche su segunda entrevista al programa de Telecinco De Viernes. El joven quería ahondar en su complicada juventud, en la que, además de pasar por la mediática separación de sus padres, sufrió acoso escolar y fue adicto a las drogas. Pero el invitado se encontró con una serie de cuestiones que no le gustaron.

Después de que se emitieran varios vídeos sobre el divorcio de sus padres, Costanzia puso en entredicho a sus anfitriones. “Pero vamos a ver. Con perdón, eh. Yo vengo a hablar de mí y me estáis preguntando cosas que deberíais preguntarles a ellos. ¿Por qué no lo hacéis?”, se quejó ante Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Los presentadores justificaron su labor. “Tú hablas de tu vivencia y tu infancia, pero esto forma parte de eso y te afectó”, se justificaron, pero no lograron convencerle. “Lo más fuerte es que estos vídeos que estáis poniendo ahora y que llevo durante una semana viendo no los había visto nunca. Me estáis llevando a un sitio donde yo no quiero estar, un sitio que he superado con mucho dolor. Os pregunto: ¿qué necesidad hay de que me llevéis otra vez ahí cuando esto no me concierne?”, les preguntó directamente. En el plató se hizo un silencio sólo interrumpido por el aplauso del público.

“Todo esto me duele muchísimo”, continuó el joven, y tiró por tierra los argumentos de los colaboradores del programa, para quienes era necesario emitir estos vídeos porque así contextualizaban la historia: “Se podría contextualizar diciendo que fue una mala separación, sin necesidad de sacar todas esas cosas”, les propuso.

“¿De qué manera se anuncia la entrevista?

Además, Costanzia arremetió contra “todos los programas de esta y otras cadenas” por haber “malinterpretado” las declaraciones que ya dio la semana pasada. Al invitado no le gustó que Telecinco estuviera anunciando la entrevista con frases cortadas que pueden ser confusas. “Entiendo que hay que hacer promoción, pero yo no tengo que pedir perdón. (...) De qué manera se anuncia la entrevista y cuál es el corte: 'Carlo Costanzia culpa a sus padres de todo su pasado' y 'Carlo Costanzia ha caído en las drogas por culpa de sus padres'. Parece que yo vengo aquí a culpar a mis padres”, dijo enfadado.

“No vengo a contar la relación mi padre o mi madre. Vengo a contar la verdad de todas las falacias que se han dicho sobre mi tema judicial”, prosiguió antes de que la presentadora le recordase que en ese caso “también están implicados en parte tu padre y tu madre y entenderás que hagamos ese ejercicio”.

Costanzia fue contundente. Tras ver un vídeo en el que varios tertulianos de Telecinco le criticaban, dejó un mensaje para ellos: “Es triste que venga a dar un testimonio de bullying y sanidad mental y esta gente, que no sé ni quién es, venga a tirarlo por los suelos. Ojalá eso no les pase a sus hijos. (...) Quieren reavivar la guerra entre mi padre y mi madre porque es lo que llevan años haciendo, pero es patético que se haga dentro de este contexto”, sentenció.