Carmen Alcayde desveló el regalo que Isabel Pantoja envió al 'Tomate' para ella y Jorge Javier “cuando más la criticaban”

Emma García quiso abordar este fin de semana en Fiesta la gestión de las críticas cuando eres famoso. Para ello, la presentadora contó con la participación en su programa del psicólogo Rafael Santandreu, al que acompañaron para un pequeño debate Alejandro Entrambasaguas y Carmen Alcayde, que quiso compartir con la audiencia una curiosa anécdota de un regalo que le hizo Isabel Pantoja a ella y a Jorge Javier Vázquez en la época de Aquí hay tomate.

La colaboradora defendió que, hoy en día, hay mucha gente de la farándula que cree que cuanto más te critican más puedes triunfar. “A veces hay gente que busca haters. Gente que dicen: ¿A mí no me critican? ¿Qué pasa, que no hago nada? Aquello de que hablen mal pero que hablen”, defendió la valenciana, reconociendo que ella es un tema que lleva “fatal”.

Santandreu explicó que, en su caso, agradece las críticas porque le sirven “de contrapeso” ante tantos elogios que asegura recibir semanalmente por la publicación de sus libros. “Creérselo es problemático, por lo que las críticas sirven para algo y hay que saber encajarlas”, aseguró el experto, que afirmó haber calculado que el 33% de las críticas que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida son “destructivas”.

El regalo de Isabel Pantoja al 'Tomate'

Después de ver un vídeo en el que se recopilaba una lista de famosos que, en algún momento de sus vidas, se han enfrentado a un duro escrutinio del público, y a cuenta de ese arte de 'saber encajarlo', Carmen Alcayde quiso recordar un sorprendente gesto que tuvo con ella Isabel Pantoja en el pasado.

“En la época de Aquí hay tomate, a la que más criticábamos del mundo era a Isabel Pantoja. Pues, ¿sabéis que su discográfica nos mandó su último disco cuando más la estábamos criticando? Nos puso algo [una dedicatoria] en plan: 'Gracias, llenamos todos los conciertos gracias a vosotros'”, rememoró la tertuliana de Telecinco. “Pues muy inteligente”, señaló Emma García.

“Yo dije: 'Ostras, qué fuerte'. Nos envió el disco firmado”, añadió. “El último, no te ha vuelto a mandar más seguro, ¿no?”, preguntó entre bromas la presentadora. “No, ya no, ya nos manda a la caca”, sentenció Alcayde entre risas.